El poder de los fichajes en las elecciones del Real Madrid

La campaña ha pasado del modelo de club o la privatización a la carrera de Florentino Pérez y Enrique Riquelme por unir a sus candidaturas a las mejores y más llamativas incorporaciones

En el fútbol todo, o casi todo, está inventado. Es el caso de la guerra de cromos de fichajes que se produce en cualquier club, de cuando se trata de convencer al aficionado para ganarse su cariño, o este caso su voto. Un asunto que se ha disparado en los últimos días en el Real Madrid, en vísperas de un plebiscito histórico por el hecho de que aparezca más de un candidatura 20 años después.

Lo que para muchos de manera sorprendente comenzó como una guerra de modelos ha ido derivando en el clásico. Los fichajes. Convocadas las elecciones la polémica y el debate se instaló en el nuevo o el viejo Real Madrid o la cacareada privatización del club, un tema tan áspero como enrevesado que unos y otros utilizaron para colocarse. Podía parecer que el escenario era distinto, pero no. Esto es fútbol y al aficionado se le conquista por los fichajes, la ilusión de tener a los mejores del mundo.

Los nombres propios de los fichajes de la campaña electoral del Real: De Dumfries a Haaland pasando por Rodri

En esa guerra se han instalado en los últimos días Florentino Pérez y Enrique Riquelme, dispuestos a arañar votos a base de incorporaciones prestigiosas. En algunas casos más llamativas que otras, pero que se aceleran y prometen ser más conforme se acerque la cita del próximo 7 de junio cuando los socios tengan voz y voto en el Pabellón de Valdebebas. Ahí, como siempre sucedió en el fútbol, seguro que los fichajes acaban teniendo un peso decisivo.

Dumfries, Konaté, la promesa del mayor fichaje de la historia del club, Mourinho para el banquillo -ese movimiento en términos electorales dejó descolocado a más de uno, fueron los movimiento de Florentino Pérez. Enrique Riquelme, por su parte, colocó en escena a Rodri, Haaland, o para tareas de despacho a Raúl o Hierro. Nombres que copan la actualidad informativa del Real Madrid en los últimos días y que también pueden lanzar una pregunta.

Las elecciones del Real Madrid como motor para reactivar la voracidad por fichar

¿Son las elecciones en un club de fútbol el mejor motor para la llegada de futbolistas y fichajes? Es verdad que con Florentino llegó Mbappé hace dos años, un auténtico crack. Tampoco es menor cierto que más de un aficionado echó de menos la llegada de más refuerzos, por ejemplo sustitutos de Kroos o Modric. O el hecho de que se comparara con otras épocas, donde el Real Madrid fue más prolijo en incorporaciones, más aún después de que el año anterior el equipo únicamente conquistara la Copa Intercontinental de la FIFA, allá por diciembre del 24, y que este año haya derivado en el vacío.

Benditas elecciones pensará más de un madridista, unas urnas que son capaces de reactivar la voracidad de fichajes del Real Madrid que, por encima de otras cuestiones, necesita dar un giro en lo deportivo después de un año en blanco, algo inaceptable para la dimensión de una entidad como la madridista. Fichajes y nombres para unas elecciones que han ido virando en cuanto al debate y que en los últimos días han vuelto a la esencia del fútbol. La ilusión de las caras nuevas.