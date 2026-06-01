Elecciones Real Madrid 2026: fecha, candidatos, fichajes y los modelos de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

El próximo domingo 7 de junio están llamados a las urnas los socios madridistas que, por primera vez en veinte años, tendrán la oportunidad de elegir entre dos opciones para dirigir el destino de la entidad: continuidad o cambio

Las elecciones en el Real Madrid se acercan y las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme aceleran en este tramo final de campaña para un formato que no sucedía desde hace 20 años. El domingo 7 de junio se deberán pronunciar los socios madridistas sobre si prefieren la continuidad del hasta ahora máximo dirigente del club o prefieren el aspirante. Tras unas últimas semanas intensas, con apariciones de uno y otro, llegará el momento de las urnas.

La cita es este domingo 7 de junio en el Pabellón de Baloncesto en Valdebebas entre las 9.00 horas y las 20.00 horas. Una jornada electoral que coincidirá en Madrid con la visita del Papa León XIV, con el calor de fondo y con las críticas de alguno del lugar elegido. El caso es que en juego está la presidencia del Real Madrid. Fichajes y nombres propios, modelo de club, la privatización, el papel de los socios... son algunos de los temas de las últimas semanas después de que Florentino Pérez convocara elecciones en aquella tensa rueda de prensa.

Desde el año 2006 no había más de un candidato

Se trata, además, de la primera vez en la que concurren dos candidaturas a las elecciones del Real Madrid en los últimos 20 años. En las últimos plebiscitos únicamente había un candidato y ese fue Florentino Pérez. Las citas de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 no ofrecieron la dualidad que ahora sí surge, después de que finalmente Enrique Riquelme diera el paso al frente, tras aparecer en ocasiones anteriores en el escenario prelectoral pero no presentarse.

Habría que remontarse al año 2006 para encontrar unas elecciones en el Real Madrid con más de un presidenciable. En aquella ocasión el triunfo fue para Ramón Calderón. Venció a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano. Hasta cinco candidatos para una cita que se producía justo después de que Florentino Pérez decidiera poner semanas antes punto y final a su primera etapa al frente de la entidad blanca.

Nombres propios y fichajes de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Los nombres propios y fichajes siempre son claves en este tipo de elecciones y pueden decantar la intención de voto. No deja de ser fútbol y eso siempre ha funcionado. Cierto es que en esta ocasión, en la que se debate también acerca del modelo de club del Real Madrid, no ha sido tan masiva la aparición de futbolistas y entrenadores que pueden llegar de la mano de Florentino Pérez y Enrique Riquelme a un equipo que esta temporada no ha levantado título alguno.

Un asunto clave es el banquillo del Real Madrid en el que no seguirá Álvaro Arbeloa. Florentino Pérez apunta a que podría tirar de Jose Mourihho, actualmente en el Benfica, para vivir su segunda etapa en el club blanco. Un técnico que genera controversia pero que siempre fue de la máxima confianza del que fuera presidente madridista en los últimos tiempos. Aunque públicamente había manifestado hace unos días que aún no se había decantado, todo apunta al portugués.

Del lado de Enrique Riquelme en los últimos días se había vinculado a su candidatura a Mikel Arteta, aunque no tampoco hubo pronunciamiento público. En cuanto a futbolistas, la candidatura del cambio habló de un crack del mediocampo español, que bien podría ser Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, así como de un gran jugador de talla internacional. La cercanía de las elecciones podría hacer que más nombres saltaran a la palestra en busca del efecto final. También algunas voces han colocado a Fernando Hierro como su director deportivo.

Modelo de club y el socio en el centro

Un asunto que ha centrado la campaña electoral ha sido el modelo de club del Real Madrid. Enrique Riquelme ha querido apostar por dotar de más presencia al socio para que nuevamente esté en el centro. Hace unos días sin ir más lejos anunciaba la reducción de la cuota del carnet hasta un 50% mientras el equipo no vuelva a conquistar la Champions League. El empresario alicantino ha criticado de Florentino Pérez la dejadez con el socio en numerosos detalles del día a día.

En ese sentido también se ha hablado de la privatización del Real Madrid. Un tema que ha pasado por alto en sus intervenciones Florentino Pérez y al que Enrique Riquelme ha acusado de querer llevarlo en esa senda. Un fantasma, real o no, que ha servido como uno de los principales focos de polémica para hacer notable la diferencia entre una y otra opción que tienen ante sí los socios del Real Madrid con las elecciones.

Enrique Riquelme ha criticado que Florentino Pérez tiene en su hoja de ruta la idea de abrir la puerta a la entrada de fondos extranjeros en la estructura del club. Apuntan a que el presidente hasta hace algunas semanas pretende que exista una participación minoritaria de la entidad, que podría alcanzar hasta el 5%. Algo que en cualquier caso debería ser planteado en un referéndum extraordinario a los socios, más allá de las elecciones.

Sin debate cara a cara y cruce de declaraciones

Las elecciones al Real Madrid se producirán sin que haya debate cara a cara entre los dos candidatos. La negativa de Florentino Pérez ha evitado que se produzca esta confrontación entre los dos. Aunque el fuego no ha sido directo, los dos presidenciables han dejado algunos mensajes hacia el rival electoral en esta campaña electoral que no se vivía desde el año 2006.

El primer dardo ya lo lanzó Florentino Pérez al referirse el día de la convocatoria a Enrique Riquelme como "el empresario con acento mexicano" sin nombrarlo. También indicó que el aspirante forma parte de una campaña "orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón". Florentino ha vinculado a Riquelme con el entorno del que fuera presidente blanco en 2006.

Riquelme, por su parte, además de criticar el trato al socio sacó a relucir el nombre de Anas Laghrari, persona cercana a Florentino: "¿Por qué la privatización del club, así como la de la Superliga y muchos otros asuntos, está en manos de alguien muy cercano a él, alguien que recientemente se convirtió en socio saltándose todas las listas de espera posibles?", se preguntaba.