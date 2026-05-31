GP de Italia 2026 | Sigue en directo la carrera principal con Marc Márquez y Jorge Martín en el Circuito de Mugello

Tras la carrera Sprint en la que se impuso Raúl Fernández, llega el examen dominical, donde tanto Jorge Martín tratará de seguir recortando su distancia con Bezzecchi como Marc Márquez intentará lograr los máximos puntos posibles para no distanciarse aún más del título

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para narraros lo que acontece en el Circuito de Mugello. El Gran Premio de Italia encara su recta final con su carrera larga, la más importante, la que tiene mayor botín en juego. Y visto lo visto este fin de semana, acertar el campeón no parece tarea fácil.

Y mientras llega la carrera de la categoría reina, ya tenemos los ganadores de Moto2 y Moto3 en este certamen italiano.

Raúl Fernández, en DAZN: "Vamos a intentar lo de ayer, pero el neumático medio lo han cogido todos para hoy, porque saben que va. Será una carrera larga, de gestionar desde la primera vuelta".

Hoy tendremos un total de 23 vueltas en un circuito con una recta final 'interminable' donde las Ducati van a sufrir. Ayer Jorge Martín consiguió batir el récord de velocidad sobre una MotoGP, las Aprilia corren y mucho y son las favoritas para llevarse esta carrera.

Llega la hora de la verdad en Mugello. Tras la carrera corta, donde el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se impuso a Jorge Martín y Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), llega una carrera dominical que promete emociones y de las buenas.

Marc Márquez, quien terminó la Sprint en quinta posición por detrás de Bezzecchi, tendrá que ser conservador, pero avisa que notó muy buenas sensaciones pese a venir de dos intervenciones quirúrgicas.

"He con ganas, pero me han dado por todas partes. Entonces ha sido cuando me he posicionado otra vez donde debíamos estar, porque en los papeles de ritmo estábamos octavos, séptimos, y a partir de ahí he adoptado el ritmo que sentía en cada momento", explicó.

En cuanto a la carrera larga del domingo, Marc Márquez reconoció que "se sufrirá un poquito más, porque se sentirá el desgaste y serán más vueltas, pero intentaremos estar encima de la moto, dar vueltas e ir mejorando día a día".

Jorge Martín, el gran beneficiado de la Sprint

Por el momento, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la carrera Sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, es el gran beneficiado de este certamen, ya que dicha posición le permitió recortar su distancia con Bezzecchi. Por ello, el madrileño aseguró que para él "ha sido un sábado muy positivo"."Esta mañana me he encontrado muy bien con la blanda y tenía todo bastante claro, hasta que me han dicho que Raúl iba a ir con la intermedia, la verdad, porque también me encontraba bien con esa, y en el último momento he dicho, ‘ponerme la media’", dijo 'Martinator' a los medios de comunicación presentes en Mugello sobre su elección de neumáticos.

añadió, y afirmó que gracias a su estilo de pilotaje es capaz de llevar "neumáticos más duros que el resto", pues es "una cuestión más de temperatura que de desgaste, porque la intermedia gasta igual o más que la blanda".Después de todas las caídas que protagonizó en Cataluña, Jorge Martín destacó: "A mí los resultados no me dan confianza, a mí lo que me da confianza son las sensaciones que tengo con la moto, salir y poder frenar donde quiero y cada vuelta que hago me da la confianza y el trabajo que hago me lleva a hacer segundo, no voy en busca de ese resultado".

Raúl Fernández, el gran protagonista

El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP, ha reconocido que para él "ha sido el momento más bonito y a la vez más difícil de mi vida".Fernández explicó a los medios de comunicación presentes en el circuito de Mugello el porqué pues "en estas últimas semanas, con todo lo que se lee, se ve, al final, es difícil de gestionar".

El vencedor de la carrera 'sprint'todavía no tiene solucionado su futuro deportivo para la próxima temporada, pero resalta que tiene "un equipo humano por detrás muy bueno, que me lleva los entrenamientos, el trabajo psicológico, un equipo de comunicación, y al final, pues lees, ves que la situación no es fácil".

, porque al final creo que sin mi familia, sin mi hermano, no podría estar aquí; ellos son los que me apoyan", recalcó Raúl Fernández.