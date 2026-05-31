La calculadora de LaLiga Hypermotion: el campeón en Segunda, el play off de ascenso y la lucha por evitar el descenso en la jornada 42

Hasta seis equipos como son Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar pueden optar a estar en el play off. Además, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander pelearán por el título de campeón en Segunda división y Mirandés y Leganés tratarán de salvar la categoría en un duelo directo

LaLiga Hypermotion vivirá este próximo domingo su última jornada de Liga regular. Un total de 42 jornadas en los que ha pasado absolutamente de todo y donde aún hay ciertas cosas por decidir a nivel clasificatorio que hacen esta última jornada de LaLiga Hypermotion un momento para no perderse. El sábado se disputarán tres encuentros que a nivel de la disputa por el play off o el descenso son intrascendentes.

Lo interesante llegará el domingo a las 18:30 cuando Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar peleen por una de las cuatro plazas que hay para la disputa del play off de ascenso que se disputará en las próximas semanas. Ninguno de los equipos mencionados anteriormente tienen su plaza asegurada al igual que el Racing de Santander no es aún campeón matemáticamente de Segunda división y dependerá de lo que suceda en la última jornada mirando al Deportivo de La Coruña. En el descenso, solo queda una plaza por definir para caer al pozo de Primera RFEF y será para Mirandés o Leganés.

La lucha por el título de LaLiga Hypermotion entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander

Racing de Santander y Deportivo de La Coruña ya son matemáticamente equipos de LaLiga EA Sports para el próximo curso después de conseguir el ansiado ascenso. Pero aún les queda a los pupilos de José Alberto y Antonio Hidalgo un premio extra como el de coronarse campeón de LaLiga Hypermotion y también recibir un interesante pellizco económico por tal logro.

El Racing de Santander recibirá en El Sardinero a un Cádiz que se salvo matemáticamente del descenso. A priori los cántabros son superiores a los cadistas pero hay que ver si los jugadores del Racing de Santander siguen manteniendo la tensión competitiva o por el contrario están con la mente puesta en las vacaciones. Si el Racing de Santander gana, no habrá más historia y será campeón de Segunda división con 82 puntos. El único resultado que podría poner nervioso al Racing de Santander para optar al título de LaLiga Hypermotion podría ser la derrota ante los cadistas.

Ahí entraría en juego el Deportivo de La Coruña que recibirá en Riazor a Las Palmas. Los canarios quieren estar en el play off de ascenso y necesitan ganar pero si los gallegos se llevan los tres puntos y el Racing de Santander pierde, el título será para los de Antonio Hidalgo con 80 puntos. En caso de empate, el gol averaje particular favorece al Racing de Santander ya que ganó en El Sardinero por 2-1 en la primera vuelta y por 0-1 en Riazor en la segunda. Es decir, al Racing de Santander le vale la victoria y el empate para ser campeón. Al Deportivo solo le sirve ganar y esperar el tropiezo de los cántabros.

El play off de ascenso busca dueño entre Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar

El lío importante llega en los cuatro puestos para la disputa del play off de ascenso a Primera. A falta de tan solo una jornada, ninguno de los cuatro equipos que ahora ocupan dichas posiciones (Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón), tienen asegurada su plaza después de la última fecha por lo que a partir de las 18:30 horas del domingo puede suceder absolutamente de todo.

El Almería, lo tiene sencillo pero no seguro

El Almería depende de sí mismo ya que si gana al Real Valladolid en tierras indálicas, será equipo de play off sin depender de lo que pase en otros campos. En caso de firmar tablas ante el Pucela, los de Rubi podrían quedar fuera del play off si Las Palmas saca adelante su encuentro en Coruña y hacen lo mismo Castellón (frente al Eibar) y el Burgos ante el Andorra. En caso de derrota se tendrían que dar esos tres mismos triunfos de Las Palmas, Castellón y Burgos. En definitiva, cualquier otro resultado que no sea ganar para el Almería, sería depender de victorias de hasta tres equipos.

El Málaga quiere volver a Primera a través del play off de ascenso

En el caso del Málaga, los de Funes dependen también de sí mismos al arrancar la jornada entre los seis primeros. En caso de empatar ante un ya descendido Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, se quedaría fuera si el Burgos de Ramis frente al Andorra, el Castellón ante el Eibar y Las Palmas ante el Deportivo ganan. En caso de que no se de uno de esos tres resultados, seguiría en play off de ascenso.

En caso de derrota, se tendrían que repetir dichos resultados (o un empate de Castellón, Las Palmas y Burgos) para dejar fuera del play off a los malacitanos. El triple empate entre Málaga, Castellón y Burgos deja fuera a los andaluces. En caso de cuádruple empate entre Málaga, Castellón, Burgos y Las Palmas, los de Funes estarían dentro del play off.

Las cuentas de Las Palmas para el play off de ascenso

En Las Palmas saben que lo tendrán complicado para ganar al Deportivo pero un triunfo de los de Luis García en Riazor les clasificaría. En caso de empate o derrota de Las Palmas, les valdría el empate y la derrota del Castellón ante el Eibar (el empate a 70 con el Eibar les dejar en play off) pero nunca la victoria de los orelluts en la última jornada ya que esta, sumada a la del Burgos, les dejaría fuera. Un cuádruple empate a 70 puntos entre Málaga, Burgos, Las Palmas y Eibar, dejaría en play off a los canarios.

El Castellón quiere completar la machada con el play off de ascenso

El Castellón es el cuarto equipo que depende de sí mismo siempre y cuando gane su partido ante el Eibar. En caso de empatar, le podrían valer varios resultados para estar en el play off. El triunfo del Burgos le valdría aunque no sería así en caso de derrota ante el Eibar, que al ser un rival directo, lo condenaría a quedarse fuera de las seis primeras plazas.

Las cuentas de Burgos y Eibar

El Burgos y el Eibar son los que lo tienen más complicado para meterse en el play off de ascenso. El Burgos tendrá más posibilidades si gana aunque si por delante Castellón, Las Palmas, Málaga y Almería suman los tres puntos, esa victoria habrá sido en vano. En caso de empate del Burgos, deberá esperar a que Las Palmas pierda ante el Deportivo de La Coruña o también al empate o la derrota del Castellón ante el Eibar.

Los armeros son los que menos posibilidades tienen porque aún ganando deberían esperar la derrota de Las Palmas y Málaga. No les afectaría a los vascos una posible victoria del Burgos. Un cuádruple empate (70 puntos) entre Málaga, Las Palmas, Burgos y Eibar, condenaría a los armeros. El triple entre Eibar, Málaga y Las Palmas también dejaría fuera del play off a los de Beñat San José.

La sencilla y fatídica lucha por evitar el descenso

La última plaza que queda por dilucidarse para el descenso desde LaLiga Hypermotion a Primera RFEF está entre Leganés y Real Zaragoza. Los pepineros han tomado medidas drásticas tras la derrota ante el Cádiz y despidieron el pasado martes a Igor Oca para traer en su lugar a un viejo conocido como Carlos Martínez. El Mirandés por su parte sigue creyendo en la permanencia.

La tendrán ambos en su mano pero al Leganés le valdría como es lógico ganar en el duelo directo o incluso el empate. Al Mirandés solo le vale ganar por cualquier resultado ya que el encuentro en Anduva terminó con 0-0. Por tanto, el descenso es solo cosa de dos equipos y se sabrá todo el domingo a partir de las 21:00 horas cuando arranque el duelo en Butarque.