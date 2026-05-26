El último servicio de Carlos Fernández con el Mirandés

El delantero, cedido por la Real Sociedad hasta el próximo 30 de junio, tratará de dejar al cuadro de Anduva en LaLiga Hypermotion y de paso seguir agrandando su cifra de goles

El Mirandés ha llegado a la última jornada de LaLiga Hypermotion con posibilidades reales de salvar la categoría. Los de Antxon Muneta visitarán Butarque para medirse a un Leganés que llegará con Carlos Martínez como nuevo entrenador tras la destitución de Igor Oca y con una complicada dinámica de resultados. El Mirandés depende de sí mismo para seguir en LaLiga Hypermotion la próxima temporada ya que si gana al Leganés, la permanencia será suya.

En esa tarea de tratar de sumar los tres puntos ante el Leganés, el Mirandés cuenta esta temporada con el arma sumamente peligrosa de Carlos Fernández. El delantero ha sabido reinventarse este curso en Anduva y tras una cesión infructuosa el pasado curso en el Cádiz, esta temporada ya suma 16 goles y es el máximo goleador del cuadro jabato. Carlos Fernández, que está cedido por la Real Sociedad, disputará el próximo domingo el último partido de curso con el Mirandés y aunque se retiró con molestias en el choque ante el Granada, todo apunta a que no se perderá el choque de Butarque.

Carlos Fernández, el fichaje que puede salvar al Mirandés

Carlos Fernández llegó el pasado verano a Anduva con la complicada tarea de ser el delantero de un equipo que año tras año se reconstruye casi por completo por la política de fichajes que llevan a cabo en Miranda de Ebro. El Mirandés se caracteriza por ser un buen sitio para que los jugadores se fogueen en el complicado fútbol de Segunda división para luego dar el salto a Primera división.

Esta política se basa en cesiones procedentes de equipos de LaLiga EA Sports. Este fue el caso de Carlos Fernández aunque el delantero ya sabe perfectamente lo que es jugar en Primera, el que fuese canterano del Sevilla buscaba reencontrarse con su mejor fútbol y de paso permitir a la Real Sociedad hacer 'caja' con un futuro traspaso del que ya se está empezando a hablar en tierras donostiarras.

El reencuentro con el gol de Carlos Fernández en un momento clave para el Mirandés

Si Carlos Fernández es capaz de marcar el próximo fin de semana ante el Leganés y de paso que una diana con su firma suponga ayudar al triunfo jabato, el jugador cedido por la Real Sociedad sumaría su gol número 17. Carlos Fernández se reencontraría con los goles después de cuatro partidos sin ver portería (uno se lo perdió por cumplir ciclo de amarillas).

Los números de Carlos Fernández en goles suponen más del 34 por ciento de los tantos que ha marcado el Mirandés en lo que va de temporada (47) y además son la mejor cifra de dianas en una temporada para el delantero que se crió en la cantera del Sevilla y que también ha pasado por Cádiz, Granada o Deportivo de la Coruña.

Carlos Fernández estará ante el Leganés

Carlos Fernández, que como comentábamos anteriormente, se retiró con molestias en el choque ante el Granada, estará ante el Leganés tal y como confirmó el técnico jabato Antxon Muneta en sala de prensa: "Ha sentido alguna molestia en el gemelo. En el descanso nos avisó que sentía algo ahí. En la segunda sintió un poco más y creía que podía lesionarse si continuaba y por eso decidimos cambiarlo, pero Carlos va a estar seguro en Leganés. Va a estar. Además he hablado con él y ha sido que va a estar".