Cádiz - Leganés, una auténtica final por la permanencia en LaLiga Hypermotion: las cuentas del descenso se aprietan al máximo

El empate del conjunto pepinero ante la SD Huesca les deja con la salvación virtual, mientras que los gaditanos tienen una oportunidad de cerrar la permanencia en Segunda división en el Nuevo Mirandilla

Cádiz y Leganés se juegan la permanencia en la jornada 41 de LaLiga HypermotionIMAGO

La zona baja de LaLiga Hypermotion se ha convertido en una pelea de resistencia donde casi nadie gana. El empate sin goles entre CD Leganés y SD Huesca en Butarque cerró la jornada 40 dejando muy poco resuelto, aunque con una conclusión clara: el Leganés tiene la permanencia muy cerca y el Cádiz CF vuelve a tener otra vida.

A falta de solo dos jornadas, el conjunto pepinero suma 43 puntos, los amarillos marcan la salvación con 40 y por debajo siguen apretando Huesca y Mirandés, ambos con 37, además de Cultural Leonesa con 36 y un Real Zaragoza prácticamente hundido con 35.

El Leganés se salvará si puntúa ante el Cádiz

El Leganés depende de sí mismo para confirmar matemáticamente su permanencia en Segunda división. El equipo madrileño visitará este domingo el Nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz, en un partido que puede cerrar de forma definitiva su continuidad en la categoría de plata.

La cuenta es sencilla: si el Leganés puntúa ante el Cádiz, estará salvado matemáticamente. El empate le bastaría para evitar cualquier combinación peligrosa en la última jornada.

Incluso perdiendo podría certificar la permanencia. Para ello necesitaría que el Huesca no ganara al Castellón y que el Mirandés tampoco venciera al Granada. Es decir, el Leganés llega con margen, pero no puede relajarse.

El 0-0 ante el Huesca no fue suficiente para cerrar el objetivo, pero sí dejó al equipo en una posición muy favorable. El golaverage particular con el Huesca está igualado tras el 1-1 de la primera vuelta y el empate en Butarque, aunque la diferencia general de goles favorece claramente a los pepineros: -6 frente al -21 de los oscenses.

El Cádiz vuelve a tener la permanencia en su mano

El gran aliviado de la jornada volvió a ser el Cádiz. El equipo amarillo lleva semanas sin aprovechar las oportunidades que le brinda la competición, pero sigue fuera del descenso por la incapacidad de sus perseguidores para ganar.

El dato es durísimo: el Cádiz solo ha sumado seis puntos en toda la segunda vuelta. Aun así, mantiene la 18ª posición con 40 puntos y llega a la penúltima jornada con opciones reales de certificar la salvación matemática.

El conjunto gaditano se salvará este domingo si gana al Leganés y el Huesca no gana al Castellón. Esa es la vía más directa y también la más clara para un equipo que necesita cortar de una vez su caída.

También puede salvarse empatando, pero ahí la combinación se complica mucho más: necesitaría que el Huesca pierda, que el Mirandés no gane al Granada, que la Cultural no gane al Burgos y que el Zaragoza no gane a Las Palmas.

Huesca y Mirandés siguen vivos, pero sin margen de error

Huesca y Mirandés siguen en la pelea con 37 puntos. Ambos continúan a tres de la salvación, pero el margen ya es mínimo y cualquier tropiezo puede resultar definitivo.

El Huesca recibirá al Castellón en El Alcoraz y después cerrará la temporada fuera de casa ante el Córdoba. Necesita ganar para llegar vivo a la última jornada y presionar a un Cádiz que vuelve a jugar con fuego.

El Mirandés, por su parte, recibirá al Granada y terminará el curso en Butarque ante el Leganés. Su escenario es similar: ganar para seguir creyendo y esperar que el Cádiz no cierre antes la permanencia.

La Cultural Leonesa y el Real Zaragoza, al borde del abismo

La Cultural Leonesa fue el único equipo de los diez últimos clasificados que logró ganar en la jornada 40. Aun así, su situación sigue siendo muy delicada. Tiene 36 puntos, está a cuatro de la permanencia y podría certificar su descenso la próxima jornada si no gana al Burgos o si los resultados no acompañan.

El equipo leonés cerrará el curso en Donosti ante la Real Sociedad B, pero antes necesita una victoria obligada para mantener alguna opción real.

Peor todavía está el Real Zaragoza. El conjunto aragonés es colista con 35 puntos, a cinco de la salvación, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar. Su situación es casi irreversible.

Además, su calendario no ayuda: visita a Las Palmas y recibe al Málaga, dos equipos metidos de lleno en la pelea por el ‘playoff’ de ascenso. El Zaragoza necesita ganar los dos partidos, esperar múltiples fallos y cambiar una dinámica que ahora mismo parece hundida.

La permanencia se decidirá entre el miedo y la calculadora

LaLiga Hypermotion entra en sus dos últimas jornadas con una zona baja al límite. El Leganés tiene la salvación virtual, el Cádiz vuelve a disponer de una oportunidad de oro, y Huesca y Mirandés se agarran a la falta de contundencia amarilla para seguir vivos.

Por detrás, Cultural Leonesa y Real Zaragoza necesitan prácticamente un milagro. La pelea por evitar la Primera RFEF ya no admite excusas, solo puntos.

El domingo, el Nuevo Mirandilla puede ser escenario de una salvación, de un nuevo drama o de otra jornada de bloqueo colectivo. En esta parte baja, de momento, la única certeza es que nadie termina de cerrar la puerta del descenso.