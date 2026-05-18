David Navarro da por hecho el descenso del Real Zaragoza a Primera Federeación: "Ni matemáticas ni nada, solo hay que ver cómo estamos"

El técnico blanquillo asume la impotencia tras la derrota ante el Real Sporting en LaLiga Hypermotion, mientras Keidi Bare pide perdón por “este año de mierda” con el equipo al borde consumar un drama histórico

El Real Zaragoza está al borde del descenso a Primera Federación. La derrota por 1-3 ante el Sporting de Gijón en La Romareda deja al conjunto aragonés colista, a cinco puntos de la salvación y con solo seis todavía por disputarse.

Tras el partido, David Navarro compareció hundido y prácticamente dio por hecho el desenlace. El técnico no quiso refugiarse en las matemáticas y asumió su incapacidad para cambiar una dinámica que ha terminado por arrastrar al club hacia una de las mayores crisis deportivas de su historia.

David Navarro tira la toalla tras otra derrota del Real Zaragoza

El Real Zaragoza todavía no está descendido matemáticamente, pero la sensación es mucho más dura que cualquier cálculo. David Navarro lo expresó con una sinceridad brutal después de perder ante el Sporting: “Ni matemáticas ni nada, solo hay que ver cómo estamos”.

El entrenador blanquillo no buscó excusas. Llegó al banquillo para intentar reanimar a un equipo hundido, logró durante algunas semanas devolver cierta esperanza al zaragocismo, pero la reacción se apagó justo cuando más falta hacía.

La frase resume el estado de un club que se ha ido quedando sin argumentos. El Zaragoza necesita un milagro deportivo, depende de varios rivales y además tendría que ganar sus dos últimos partidos ante Las Palmas y Málaga, dos equipos que luchan por estar en los ‘playoff’ de ascenso.

El Sporting remonta en La Romareda y hunde al Zaragoza

El partido empezó con una pequeña esperanza para el conjunto aragonés. El Zaragoza salió mejor, generó las primeras ocasiones con Marcos Cuenca y Toni Moya, y encontró el 1-0 en el minuto 23 con un disparo de Saidu desde la frontal.

Pero el golpe no sostuvo al equipo. El Sporting fue creciendo, ganó metros y empató apenas seis minutos después por medio de Perrin. Antes del descanso llegó otro mazazo. Corredera fue derribado por Adrián Rodríguez dentro del área y, tras la revisión, el penalti permitió al Sporting ponerse por delante.

En la segunda parte, los locales tuvieron balón y territorio, pero no claridad, y en el añadido, Amadou hizo el 1-3 y cerró una derrota que deja al Zaragoza virtualmente hundido.

Keidi Bare pide perdón: “No merecen esto”

El vestuario también quedó señalado por la magnitud del desastre. Keidi Bare habló tras el partido y dejó una de las frases más duras de la temporada blanquilla: “Pido disculpas a todo el mundo por este año de mierda”.

El centrocampista pidió perdón a la afición, pero también quiso defender al grupo ante los insultos recibidos durante una temporada que ha terminado rompiendo la relación emocional entre grada y plantilla: “Duele mucho que nos llamen mercenarios porque lo hemos dado todo, pero no han salido las cosas”.

Bare reconoció que el equipo ha fallado demasiado y que la crítica tiene una base evidente. No intentó esconder el fracaso ni rebajar la gravedad del momento: “Hemos hecho muchas cosas mal y lo sabemos”.

David Navarro teme manchar más la camiseta del Real Zaragoza

Navarro ya piensa en los dos últimos partidos desde una obligación mínima: competir con dignidad. El técnico fue claro al explicar qué le preocupa ahora, incluso por encima de las remotas opciones matemáticas: “Aunque no sea matemático, lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta en los dos partidos que quedan”.

Navarro también quiso acordarse de la afición y de los trabajadores del club, muchos de ellos lejos del foco, que sufren en silencio una caída que puede tener consecuencias enormes en todos los niveles.

El Real Zaragoza se queda sin fe y al borde del abismo

El Zaragoza todavía tiene vida matemática, pero casi nadie cree ya en la salvación. Necesita ganar dos partidos, que fallen tres rivales y hacerlo además con una plantilla golpeada, una afición rota y un vestuario hundido.

La derrota ante el Sporting no ha certificado el descenso, pero sí ha dejado una imagen de final de ciclo. Navarro lo asumió con crudeza, Keidi Bare pidió perdón y La Romareda volvió a sentir que el equipo se le escapa hacia Primera Federación.

El zaragocismo todavía no tiene la sentencia oficial, pero el dolor ya es real, y la sensación, también: el Real Zaragoza está a un paso de vivir el mayor golpe deportivo de su historia reciente.