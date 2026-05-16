Israel - España en directo | Los Hispanos en la vuelta de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027

Retransmisión en directo del partido de vuelta entre Israel y España de clasificación para el Mundial 2027 de balonmano masculino

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre Israel y España de clasificación para el Mundial 2027 de balonmano masculino, que se juega en la Casa del Handball de Buenos Aires.

La selección española masculina de balonmano afronta el encuentro con los cinco goles de ventaja que logró el jueves en la ida y con la seguridad de que, esta vez, no se dejará sorprender por la movilidad de las estrellas de Israel.

"Hemos tenido unos diez minutos con algunos errores infantiles, quizás propios del inicio de un partido aquí. Luego nos hemos ido centrando. Ha sido una pena no coger algún gol más de ventaja, la eliminatoria queda abierta para el segundo partido".

Noruega, que ha ganado 30-37 a Turquía, ha sido la primera en clasificarse para el Mundial en este 'play off'. Sólo el Israel-España y el Islas Feroe-Bosnia, con ventaja de dos goles para los insulares, juegan hoy. El resto de eliminatorias se juegan el domingo, algunas de ellas muy igualadas como el Hungría-Serbia, el Eslovenia-Montenegro o el Polonia-Austria.

Israel - España de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV el partido de los Hispanos de clasificación para el Mundial 2027

La coincidencia del partido de balonmano con la final de la Copa del Reina de fútbol ha hecho que Teledeporte priorice este partido a la hora de retransmitir los directos en su programación, pero podrás ver a los Hispanos ante Israel a través de su plataforma RTVE Play.

"El sábado hay que ir a muerte, a volver a ganar y a hacerlo de lo máximo posible. Llevamos cinco goles de renta pero queremos ganar y seguir en esa dinámica".

Ya suenan los himnos en la Casa del Handball de Buenos Aires. Esto está a punto de empezar...

Otra contra a portería vacía y vuelve a anotar Dani Fernández; dos exclusiones consecutivas están pensado a Israel, que ha pasado del empate a ocho al 8-12 en un momento

Adel Serdio y Nizri resuelven, en los quince últimos segundos, un intercambio de goles que lo dejan todo como estaba

Todo está en el aire, pero con ocho goles de ventaja -con los cinco de la ida-, parece difícil que se le pueda escapar a España la clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

La selección española vence al descanso a un combinado israelí muy combativo y serio, que ha plantado cara en todo momento y que sólo se ha visto claramente superado cuando ha estado en inferioridad. Los Hispanos han aprovechado esos momentos, primero, para escaparse con cuatro goles consecutivos (8-12) y, después, para ampliar la diferencia cuando Israel se había acercado.

Mosindi define muy bien, pero España no está dispuesta a dejarse amedrentar y Serdio pone otra vez el más cuatro para los Hispanois

Gran pase de Barrufet y Odriozola anota a portería vacía; en pocos segundos se ha pasado del empate al más cuatro para España

La selección española masculina de balonmano tratará de cerrar su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 después de haber dejado que Israel se acercara en el partido de ida de la eliminatoria que les enfrenta y que se disputó el jueves -viernes en España- en Buenos Aires.

La Casa del Handball Argentino volverá a ser la sede del duelo en el que ahora Israel ejercerá de local y que enfrentará en territorio neutral a las dos selecciones. Los pupilos de Jordi Ribera afrontan este partido con cinco goles de ventaja (32-27) logrados en la ida, que dan cierta tranquilidad, pero no permiten la relajación.

Sí habría más tranquilidad si hubieran mantenido los ocho de ventaja que tenían a poco del final, aunque tal vez les venga mejor esa incertidumbre para no confiarse ante un equipo israelí que ya les sorprendió con la rapidez de sus principales jugadores y con tácticas arriesgadas que les permitieron jugar de tú a tú a los Hispanos en el arranque y el final del partido.

Jordi Ribera alzó la voz de alarma

"Ha sido un partido, como preveíamos, con un equipo que juega los sesenta minutos con muy buena intensidad y con diferentes recursos. Sabíamos que nos iba a generar problemas. En un momento determinado nos hemos puesto a ocho goles y parecía que iba a ser fácil; ahí hemos bajado un poco los brazos y hemos tenido algunas pérdidas de balón en momentos determinados en los que podíamos haber cogido más ventaja", señalaba Ribera a la RFEBM, dando de paso un palo a los suyos por la relajación final que permitió el acercamiento.

Viendo lo igualadas y la incertidumbre que hay en algunas de las eliminatorias de este Mundial, la cierta comodidad que tuvo España cuando apretó le da cierta tranquilidad en que no debería pasar apuros para cerrar definitivamente la eliminatoria ante Israel.