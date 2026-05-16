Israel - España en directo | Los Hispanos en la vuelta de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027
Retransmisión en directo del partido de vuelta entre Israel y España de clasificación para el Mundial 2027 de balonmano masculino
Minuto a minutoActualizar narración
Segundo tiempo muerto de Pisonero, que va a agotar sus opciones para tratar de sacar el mejor resultado
Israel 27-31 España (50')
Lumbroso acorta distancias, pero España ha puesto la directa y Barrufet no falla y devuelve los cuatro de renta
Israel 26-30 España (49')
Gran gol de Mosindi, anotando sin ángulo desde la posición de extremo
Israel 25-30 España (48')
Ahora el penalti es para España, que apuesta por Dani Fernández y no falla
Israel 25-29 España (47')
Siete metros para Israel, pero Sergey Hernández lo detiene; está siendo clave el meta español
Israel 25-29 España (46')
Gran pase de Barrufet y Odriozola anota a portería vacía; en pocos segundos se ha pasado del empate al más cuatro para España
Israel 25-28 España (46')
Appo hace una falta clara y, desde los siete metros, Aleix falla su primer penalti
Israel 25-28 España (45')
Otra parada de Hernández y Serdio amplía la ventaja del equipo español
Tiempo muerto en pista de Israel, cuando su equipo estaba en el mejor momento, pese a estos dos últimos goles
Israel 25-27 España (44')
Barrufet se estrena en este partido tras una buena parada de Sergey Hernández
Israel 25-26 España (43')
Los Hispanos responden con una buena combinación de ataque y un nuevo tanto de Adel Serdio
Israel 25-25 España (42')
¡Vaya golazo de Lumbroso, que sorprende al meta español!
Israel 24-25 España (42')
A Marcos Fis no lo pueden parar y vuelve a poner a España por delante
Israel 24-24 España (41')
Mosindi encuentra huevo y supera a Pérez de Vargas por el ángulo largo para poner el empate
Israel 23-24 España (41')
Lumbroso pone un peligroso empate, pero Casado contesta rápidamente
Israel 22-23 España (40')
Natsia anota desde la posición de pivote; robo israelí y anota Dayan
Israel 20-23 España (39')
Marcos Fis encuentra portería de nuevo, pese a que le están defendiendo muy bien
Israel 20-22 España (39')
Kauldi Odriozola contrsta en la otra portería; pero Nizri, pese a la inferioridad, sigue anotando
Israel 19-21 España (38')
Golazo de Lumbroso, que supera al meta toledano con un gran golpe de muñeca
Israel 18-21 España (37')
Tarjeta roja para Tomer Bodenheimer tras una acción defensiva durísima sobre Casado
Israel 18-21 España (36')
Siete metros para Israel y Dayan supera por abajo a Pérez de Vargas
Israel 17-21 España (35')
Mario Nevado clava la pelota en toda la escuadra de la meta israelí
Israel 17-20 España (34')
Dayan sigue anotando para Israel; los hebreos vacían portería y atacan con siete, arriesgándolo todo
Israel 16-20 España (34')
Mosindi define muy bien, pero España no está dispuesta a dejarse amedrentar y Serdio pone otra vez el más cuatro para los Hispanois
Israel 15-19 España (33')
Golazo de Marcos Fis, que encuentra portería pese a la dura oposición de un rival
Israel 15-18 España (32')
Nizri encuentra hueco en el lateral y suoera a Pérez de Vargas
Israel 14-18 España (31')
Israel se acerca, pero España responde rápido con Agustín Casado
Israel 13-17 España (31')
Kauldi Odriozola completa una juagda en la que Serdio recuperó el balón
ARRANCA LA SEGUNDA MITAD
La selección española vence al descanso a un combinado israelí muy combativo y serio, que ha plantado cara en todo momento y que sólo se ha visto claramente superado cuando ha estado en inferioridad. Los Hispanos han aprovechado esos momentos, primero, para escaparse con cuatro goles consecutivos (8-12) y, después, para ampliar la diferencia cuando Israel se había acercado.
Todo está en el aire, pero con ocho goles de ventaja -con los cinco de la ida-, parece difícil que se le pueda escapar a España la clasificación para el Mundial de Alemania 2027.
DESCANSO: Israel 13-16 España
Israel 13-16 España (29')
Adel Serdio y Nizri resuelven, en los quince últimos segundos, un intercambio de goles que lo dejan todo como estaba
Israel 12-15 España (29')
Golazo de Nizri, entrando desde la posición de extremo y definiendo por el ángulo corto
Israel 11-15 España (28')
Enorme definición de Agustín Casado, que ha encontrado un hueco en la defensa israelí
Israel 11-14 España (27')
Genialidad de Adel Serdio, desde el suelo, para ampliar la ventaja de España
Israel 11-13 España (25')
Espectacular definición de Lumbroso, por debajo de las piernas del capitán de los Hispanos
Israel 10-13 España (24)
Gran parada de Pérez de Vargas, ero Nizri aprovecha el rechace y anota
Israel 9-13 España (24)
Golazo de Marcos Fis, por la escuadra y con poco ángulo
Jordi Ribera solicita un tiempo muerto para preparar el ataque en inferioridad
Israel 9-12 España (24)
Bazán es excluido -tercera para España- y Levi provoca un penalti, que mete Dayan
Tiempo muerto del seleccionador israelí, David Pisonero, para tranquilizar a los suyos y organizar su equipo
Israel 8-12 España (22')
Otra contra a portería vacía y vuelve a anotar Dani Fernández; dos exclusiones consecutivas están pensado a Israel, que ha pasado del empate a ocho al 8-12 en un momento
Israel 8-11 España (21')
Aleix Gómez, desde los siete metros, pone la máxima ventaja del partido
Israel 8-10 España (20')
Dani Fernández aprovecha que Israel ha vaciado portería y marca con facilidad en una contra
Israel 8-9 España (19')
Bodenheimer empata, pero España responde en una ráida transición y anota Aleix Gómez
Israel 7-8 España (17')
Claro siete metros a favor de Israel y Dayan no falla ante Sergey Hernández
Israel 6-8 España (16')
Aleix Gómez aprovecha su primer penalti para poner otra vez los dos de ventaja para los Hispanos
Israel 6-7 España (14')
Natsia aprovecha otra superioridad israelí y bate al meta español
Israel 5-7 España (12')
Nizri logra superar a Pérez de Vargas por el palo corto; pero Gurri contesta rápido en la otra portería
Israel 4-6 España (11')
Golazo de Jan Gurri tras una gran transición ofensiva de España
Israel 4-5 España (9')
Contra y gol de Antonio Serradilla, pero Lumbroso responde en un rápido uda y vuelta
Israel 3-4 España (8')
Tarrafeta desequilibra de nuevo el marcador tras una rápida acción de ataque de España
Israel 3-3 España (8')
Nizri aprovecha los últimos segundo en superioridad y empata el partido
Israel 2-3 España (7')
Pérez de Vargas frena el primer intento en superioridad y Dani Fernández pone por delante a España
Israel 2-2 España (6')
Primera exclusión de un jugador español: Garciandia
Israel 2-2 España (4')
Tarrafeta aprovecha un rechace para estrenar el marcador y, a continuación, Dani Fernández culmina un contragolpe; en unos segundos empata España
Israel 2-0 España (3')
Mosindi encuentra un hueco en la defensa española y hace el segundo
Israel 1-0 España (2')
Snir Natsia, el mismo jugador que estrenó el marcador el jueves, vuelve a hacerlo en este partido
ARRANCA EL PARTIDO
Ya suenan los himnos en la Casa del Handball de Buenos Aires. Esto está a punto de empezar...
Artur Parera, confiado tras debutar el jueves con los Hispanos
"El sábado hay que ir a muerte, a volver a ganar y a hacerlo de lo máximo posible. Llevamos cinco goles de renta pero queremos ganar y seguir en esa dinámica".
La coincidencia del partido de balonmano con la final de la Copa del Reina de fútbol ha hecho que Teledeporte priorice este partido a la hora de retransmitir los directos en su programación, pero podrás ver a los Hispanos ante Israel a través de su plataforma RTVE Play.
Noruega, que ha ganado 30-37 a Turquía, ha sido la primera en clasificarse para el Mundial en este 'play off'. Sólo el Israel-España y el Islas Feroe-Bosnia, con ventaja de dos goles para los insulares, juegan hoy. El resto de eliminatorias se juegan el domingo, algunas de ellas muy igualadas como el Hungría-Serbia, el Eslovenia-Montenegro o el Polonia-Austria.
Jordi Ribera, seleccionador español
"Hemos tenido unos diez minutos con algunos errores infantiles, quizás propios del inicio de un partido aquí. Luego nos hemos ido centrando. Ha sido una pena no coger algún gol más de ventaja, la eliminatoria queda abierta para el segundo partido".
La selección española masculina de balonmano afronta el encuentro con los cinco goles de ventaja que logró el jueves en la ida y con la seguridad de que, esta vez, no se dejará sorprender por la movilidad de las estrellas de Israel.
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre Israel y España de clasificación para el Mundial 2027 de balonmano masculino, que se juega en la Casa del Handball de Buenos Aires.
La selección española masculina de balonmano tratará de cerrar su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 después de haber dejado que Israel se acercara en el partido de ida de la eliminatoria que les enfrenta y que se disputó el jueves -viernes en España- en Buenos Aires.
La Casa del Handball Argentino volverá a ser la sede del duelo en el que ahora Israel ejercerá de local y que enfrentará en territorio neutral a las dos selecciones. Los pupilos de Jordi Ribera afrontan este partido con cinco goles de ventaja (32-27) logrados en la ida, que dan cierta tranquilidad, pero no permiten la relajación.
Sí habría más tranquilidad si hubieran mantenido los ocho de ventaja que tenían a poco del final, aunque tal vez les venga mejor esa incertidumbre para no confiarse ante un equipo israelí que ya les sorprendió con la rapidez de sus principales jugadores y con tácticas arriesgadas que les permitieron jugar de tú a tú a los Hispanos en el arranque y el final del partido.
Jordi Ribera alzó la voz de alarma
"Ha sido un partido, como preveíamos, con un equipo que juega los sesenta minutos con muy buena intensidad y con diferentes recursos. Sabíamos que nos iba a generar problemas. En un momento determinado nos hemos puesto a ocho goles y parecía que iba a ser fácil; ahí hemos bajado un poco los brazos y hemos tenido algunas pérdidas de balón en momentos determinados en los que podíamos haber cogido más ventaja", señalaba Ribera a la RFEBM, dando de paso un palo a los suyos por la relajación final que permitió el acercamiento.
Viendo lo igualadas y la incertidumbre que hay en algunas de las eliminatorias de este Mundial, la cierta comodidad que tuvo España cuando apretó le da cierta tranquilidad en que no debería pasar apuros para cerrar definitivamente la eliminatoria ante Israel.