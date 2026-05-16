Jannik Sinner 'fuerza' la suspensión de su semifinal con Medvedev en Roma

El tenista italiano se niega a jugar en las condiciones que estaba la pista y la juez de silla optó por hacerle caso; se reanudará el partido este sábado a las 15:00 horas

Jannik Sinner se salió con la suya y su semifinal ante el ruso Daniil Medvedev se acabará este sábado, a partir de las 15:00 horas, después de que el partido quedará suspendido con 4-2 para el italiano en el tercer set.

Pese a que Sinner dominaba, no lo estaba pasando nada bien y los dos últimos sets habían sido un suplicio para él, de ahí que aparezca como el gran beneficiado de esta suspensión. Y eso que, de haber ganado el juego, que vivía su momento culminante con ventaja para Medvedev, el italiano podría haber cerrado el partido.

"Si la cancha está en buen estado, se juega", señaló la juez de silla, la francesa Aurelie Torte, pero Sinner le contestó que no, que la pista estaba resbaladiza y no se podía jugar así. El de San Cándido se salió con la suya después de que la lluvia arreciara y, ante la duda de cuando se podría regresar por las inclemencias del tiempo, la organización del Roma Open 2026 decidió el aplazamiento para este sábado.

Los dos primeros sets habían acabado con 6-2 para Sinner el primero y con 5-7 para el tenista ruso el segundo en uno de los mejores partidos que se han visto en el torneo. Medvedev, que empezó perdiendo sus dos primeros saques y, por consiguiente, la primera manga, aprovechó los problemas de Sinner en la segunda para igualar el partido.

Vómito, temblores, calambres... de Sinner

En esa segunda manga, Sinner se dolía del estómago e, incluso, llegó a vomitar en una esquina de la pista central. A veces se movía cojeando en la pista y se le apreciaban temblores en las manos. Incluso pidió la atención del fisio al sufrir calambres, algo que no puede recibir y por lo que protestó Medvedev.

Con todo, el italiano se recuperó de un 'break' en contra en el arranque del segundo set y llevó esta manga al 5-5, pero en el duodécimo juego, Medvedev volvió a romper para forzar la tercera.

Se suponía que, con lo que estaba viviendo, Sinner iría a peor en este tercer set. Pero el italiano rompió pronto el saque de su rival y mantenía la ventaja cuando se dio el partido por suspendido. Con casi un día por medio y descanso, se supone que este sábado, el número uno del mundo ya estará mejor para poder competir en los pocos juegos que quedan pendientes.

Hay que recordar que la última derrota de Sinner en un Master 1.000, que llegó en el de Shanghai del pasado año, fue tras retirarse por calambres ante el neerlandés Tallon Griekspoor. Esta vez ha aguantado y el esfuerzo puede salirle cara.