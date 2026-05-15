El tenis español luchará por un título en el Roma Open 2026

A la espera de ver lo que hace Marcel Granollers en la semifinal de dobles masculina, la que sí estará en la final femenina de Roma es la cántabra Cristina Bucsa

Tras la eliminación de Rafa Jódar y Martín Landaluce en cuartos de final del Master 1.000 de Roma se acababa la representación española en los cuadros individuales de este torneo. Sin embargo, no lo hacía por completo en el Roma Open 2026, donde siguen firmes los dos principales espadas en la modalidad de dobles: Marcel Granollers y Cristina Bucsa.

Si Granollers, junto a su inseparable Horacio Zeballos, se juega este sábado su presencia en la gran final del cuadro masculino ante el norteamericano Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic, la cántabra Cristina Bucsa ya está en la gran final femenina después de ganar (6-4 y 6-4) este viernes, formando pareja con la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, a la checa Katerina Siniakova y la también norteamericana Taylor Townsend.

Bucsa, bronce olímpico en París 2024, tenía como mejor resultado junto a Melichar los cuartos de final en Doha. Sin embargo, en Roma han dado un paso adelante y, de momento, esperan rivales de la otra semifinal femenina que hay pendiente y que jugarán las checas Tereza Valentová y Linda Nosková contra la australiana Storm Hunter y la estadounidense Jessica Pegula.

Confianza para la final del Roma Open 2026

La de Torrelavega y su compañera solventaron el partido por un doble 6-4 en una hora y veinticinco minutos. En un partido que dominaron en el primer set, pero en el que tuvieron que remontar en el segundo para hacerse con el triunfo.

"Hemos jugado muy sueltas, con las cosas bien planeadas y siendo agresivas, y yo he restado muy bien hoy, lo que ha sido un gran punto para conseguir este partido", señalaba Cristica Bucsa, que aseguraba haber "disfrutado" en pista y que afronta la final con la idea de alzarse con el título. "Voy a por ello", avisa.

Cristina Bucsa saca pecho con Jódar y Landaluce

Cristina Bucsa también aprovechó para dar la cara por el tenis español, que sigue brillando en esta gira de tierra batida pese a que no puede contar con su mejor hombre: Carlos Alcaraz. "Yo estoy muy orgullosa tanto de Rafa (Jódar) como de Martín (Landaluce). Jessica (Bouzas), pues, no pudo hacerlo tan bien, pero, bueno, ha estado ahí... Nada, a seguir trabajando con Roland Garros ahora. Así que vamos a por ello todos, los españoles", aseguraba a EFE desde el Foro Itálico, donde cayó eliminada por Qinwen Zheng en segunda ronda del cuadro individual.

Antes de Roland Garros, Cristina Bucsa tiene pendiente otra cita en el WTA de Estrasburgo, donde está inscrita y que se celebra la próxima semana, coincidiendo con las fases previas del Gran Slam parisino.