Svitolina rompe pronósticos y Coco Gauff se apoya en Simeone

La ucraniana y la norteamericana jugarán la final del WTA 1.000 de roma tras doblegar en semifinales a la polaca Swiatek y a la rumana Cirstea

La ucraniana Elina Svitolina sigue destrozando pronósticos en el Roma Open 2026 y ha alcanzado la final tras frenar la progresión de la jugadora que parecía más fuerte en este torneo, una Iga Swiatek que ahora llegará con dudas a Roland Garros.

Tras dos horas y dieciséis minutos de lucha y con un marcador de 6-4, 2-6 y 6-2, la tenista ucraniana alcanzó la final de un torneo que ya ha ganado en dos ocasiones, aunque ya han pasado ocho años desde que lo consiguiera la última vez. Enfrente tendrá a una Coco Gauff que no ha tenido que sufrir tanto, aunque el cansancio, con un día de parón antes de la final del sábado, no afectará.

Svitolina logró incomodar a Swiatek y dominarla para hacerse con el primer set. Respondió la polaca en el segundo, con un juego que desarboló a su contrincante. Sin embargo, Svitolina llegó con fuerzas a una tercera manga en la que volvió a ser la de la primera y con Swiatek cansada, le pasó por encima.

Iga Swiatek venía arrasando en las rondas previas y parecía haber reencontrado el juego que le llevó a dominar el circuito, especialmente con sus triunfos sobre tierra batida, pero ha vuelto a ceder antes del final y suma un nuevo torneo sin conseguir el ansiado título que busca.

Coco Gauff cambia su mentalidad y va partido a partido

En la final esperaba desde horas ante la norteamericana Coco Gauff, que no tuvo piedad de la gran sorpresa del WTA 1.000 romano, la rumana Sorana Cirstea, y la derrotó en dos sets por un claro 6-4 y 6-3. La estadounidense, que cayó el pasado año en la final, buscará dar un paso adelante justo antes de afrontar Roland Garros.

Gauff, que nunca ha ganado un torneo de este nivel en tierra batida, mejoró su nivel con respecto a anteriores partidos y demostró su evolución desde el torneo de Madrid a éste, donde ha jugado mucho mejor.

Ante Cirstea, no obstante, no vivió su mejor primer set, pero su rival tampoco y eso deparó un duelo de errores que acabó pagando la rumana, quien no encontraba respuesta para superar el muro que tenía enfrente. Con confianza tras hacerse con ese primer set, Coco Gauff se mostró muy superior y supo aprovechar los errores de su rival para cerrar el partido.

Gauff deja claro que no se va a distraer con Roland Garros ni, en el torneo parisino, con el ránking que pueda alcanzar. Su idea es ir partido a partido para tratar de hacer el mejor papel posible. "Ahora voy a Roland Garros sin pensar en el ranking ni en nada de eso. Creo que antes me obsesionaba con el sistema de puntos y esas cosas, como intentar defender puntos. Pero ahora, si realmente piensas en la temporada de enero a noviembre, haces las cosas correctas tanto en los entrenamientos como en la cancha y además, estás saludable, entonces tienes oportunidades de recuperar esos puntos a lo largo del año", reconocía la norteamericana.