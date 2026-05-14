El duro peaje que pagará Rafa Jódar por su derrota en Roma

El tenista madrileño partirá como cabeza de serie en Roland Garris. Sin embargo, su aventura en París podría ser más corta de lo esperado por el cruce que podría tener a causa de su caída en cuartos de final

El español Rafael Jódar cayó eliminado del Masters 1000 de Roma tras perder ante el italiano Luciano Darderi en cuartos de final, después de mostrar garra en un partido frenético marcado por una interrupción, por el humo que cubrió la pista y por un tenista local brillante crecido ante su afición.

El encuentro, titánico, se resolvió en tres sets (7-6 (5), 5-7, 6-0) y fue maratoniano, con una duración de tres horas y ocho minutos por culpa de dos interrupciones: una por el humo de las bengalas de los hinchas del Inter de Milan que celebraban cerca el título copero; y la otra porque se fue la luz en la Pista Central.

De esta forma, el tenista madrileño se quedó de nuevo a las puertas de sus primeras semifinales de un certamen de esta envergadura, tal y como le ocurrió en Madrid, donde Jannik Sinner le apeó en esta misma ronda, los cuartos de final.

Esta vez lo tenía más fácil en cuanto a la entidad del rival, ya que el italiano también tenía el mismo techo que él en un Masters 1000, pero el cansancio físico le pudo más al español.

La consecuencia de esta derrota para Rafa Jódar

La eliminación en cuartos de final de Rafael Jódar en el ATP Masters 1000 Roma 2026 tiene varias consecuencias y no sólo en el ranking ATP.

La más importante es que en el siguiente Grand Slam, Roland Garros, podría verse las caras con el propio Sinner antes de lo deseado. Concretamente y una vez confirmado que en París será cabeza de serie entre el puesto 25 y 32, en tercera ronda podría toparse con el número uno del mundo o con otro de los ocho primeros clasificados del ranking. O dicho de otro modo, existe un 12,5% de posibilidades de que se mida a Jannik Sinner en dicha ronda.

Dos parones en el mismo partido

Además de por el humo que provocaron los aficionados del Inter de Milan, el choque entre Rafa Jódar y Luciano Darderi estuvo marcado por otra interrupción, la que provocó un problema técnico con el sistema que emplean los árbitros para registrar el puntaje y el ojo de halcón.

"El partido se reanudará en cuanto reinicien el sistema", dijo el juez de silla.

Darderi se rinde ante Rafa Jódar

El italiano Luciano Darderi, que este jueves eliminó a Rafael Jódar en cuartos de final del Masters 1.000 tras un partido que duró más de tres horas, afirmó que el español es "un monstruo", que juega "muy bien con solo 19 años" y que "seguramente tendrá un futuro increíble".

"No esperaba que jugara tan bien", subrayó el tenista a los medios después del encuentro, en el que se impuso a Jódar por 7-6 (5), 5-7, 6-0. "Es un sueño estar aquí en semis; todavía es difícil de asimilar que estoy en semifinales porque es algo muy grande para mí", agregó.

Darderi y Rafa Jódar, con unos entrenadores 'especiales'

Ambos afrontaron el partido como uno de los más importantes en sus respectivas carreras, y perseguían la hazaña de sus primeras semifinales en ATP 1000. Para el de Leganés eran sus segundos cuartos en este nivel, para el nacido en Villa Gesell, Argentina, y nacionalizado italiano, los primeros.

Fue una auténtica exhibición para el aficionado. Lo cierto es que ambos son, ante todo, personas muy sencillas. Uno creció idolatrando a Rafael Nadal, su tocayo; el otro, a Juan Martín del Potro y a Roger Federer. Y ambos tienen en sus banquillos a sus héroes, sus padres. El del español es profesor en un instituto; el del italiano, un exjugador y apasionado del tenis que le puso la raqueta en la mano a su hijo en cuanto nació.