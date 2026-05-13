Sergio Ramos y el fútbol después del césped: los otros futbolistas españoles que ahora mandan en los despachos

El sevillano, que recientemente ha comprado el 80 por ciento del capital social del Sevilla junto a Five Eleven Capital, no es el único caso de un futbolista que pasa del césped a los despachos. Sigue los pasos de Gerard Piqué, Jordi Alba, César Azpilicueta, Bellerín, David Villa o Cesc Fábregas

Sergio Ramos lleva varios días en el candelero de la actualidad deportiva pero no porque el camero vaya a vestir una nueva camiseta. El ex del Sevilla (además de Real Madrid, PSG y Rayados) ha comprado junto a Five Eleven Capital el 80 por ciento del capital social del club de Nervión en un movimiento que se espera cambie el rumbo de los hispalenses.

La decisión de Sergio Ramos de comprar el Sevilla no es novedosa ya que anteriormente otros futbolista españoles dieron el paso. Los casos más sonados son los de Gerard Piqué, Jordi Alba, Thiago Alcántara, César Azpilicueta, Bellerín, David Villa o Cesc Fábregas. Todos ellos tienen, en mayor o menor medida, intereses de algún tipo en clubes en los que cuentan con cierto poder de decisión.

El caso de Gerard Piqué como 'ejemplo' para Sergio Ramos

Gerard Piqué y Sergio Ramos compartieron batallas en la Selección española y alguna que otra guerra cuando vestían las camisetas de Barcelona y Real Madrid. Gerard Piqué, hasta la llegada de Sergio Ramos a estos menesteres, es probablemente uno de los ex futbolistas que más titulares ha copado por su trabajo en el FC Andorra que milita actualmente en LaLiga Hypermotion. Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, compró el Andorra en 2018 y entre otros éxitos a nivel deportivo ha conseguido devolver nuevamente a los andorranos al fútbol profesional con el ascenso del pasado curso.

En la gestión de Gerard Piqué en el Andorra también son sonadas las veces que su nombre ha aparecido en las actas arbitrales. Gerard Piqué suele estar muy presente en los partidos del Andorra y cuando algo no le gusta de la actuación de un árbitro no duda en bajar y decírselo. Tras el último lio con los árbitros de Gerard Piqué, el ex futbolista y dueño del Andorra se tendrá que enfrentar a una sanción de dos meses de inhabilitación.

Jordi Alba y Thiago Alcántara: de la mano con L'Hospitalet

A finales de 2025, los ex futbolista Jordi Alba y Thiago Alcántara anunciaban que entraban a formar parte de la directiva del L'Hospitalet que actualmente milita en la Tercera Federación. La ilusión de Jordi Alba y Thiago Alcántara a su llegada al L'Hospitalet era palpable tal y como recogen las declaraciones que realizaron en dicho momento.

Jordi Alba dejó claro que querían aportar trabajo y hacerlo desde la experiencia que tienen como futbolistas: "Queremos aportar trabajo, experiencia e ilusión, y desplegar todo nuestro conocimiento dentro como fuera del campo. Vamos a trabajar duro para construir nuevos recuerdos en la memoria de nuestros aficionados, potenciar el talento de nuestra cantera y competir con ambición".

En el caso de Thiago Alcántara, el ex futbolista iba más allá y apostaba por llevar al equipo a lo más alto del fútbol nacional: "Tenemos el firme objetivo de devolver al club a las máximas categorías del fútbol profesional en un plan que va mucho más allá de lo deportivo. Queremos generar un impacto real, dinamizar la economía local y promover y apoyar el talento joven. Transformar a través del fútbol. Estamos convencidos de que este sueño es posible".

David Villa apuesta por el Benidorm

David Villa, mítico delantero de la Selección española además de Valencia y Barcelona entre otros clubes, apostó en marzo de 2023 por comprar el Benidorm a través de su empresa DV7 y en un movimiento que se cifró en 130.000 euros.

Además de propietario, David Villa es vicepresidente ejecutivo para tratar de involucrarse al máximo en el club alicantino. Esta temporada no ha sido nada positiva para el Benidorm de David Villa ya que el cuadro alicantino abandonará el fútbol nacional tras descender desde Tercera Federación al fútbol regional valenciano.

Juan Mata aterrizó en el San Diego y es socio de Unionistas

Juan Mata es otro de los centrocampistas españoles que no quiere dejar de llevar la manija, pero en vez desde dentro del césped, desde los despachos. En noviembre de 2020, el club San Diego de la MLS anunciaba que el ex futbolista de la Selección española, Chelsea o Valencia entre otros, se incorporaba como socio inversor. Juan Mata sigue dando gotas de calidad en el Melbourne Victory de Australia

De esa forma, Juan Mata se convertía en el segundo jugador de prestigio internacional que entraba como inversor en un club de la MLS tras el británico David Beckham. Pero Juan Mata también tiene cierta vinculación con Unionistas de Salamanca. Los salmantinos anunciaron el pasado año que Juan Mata se convertía en socio del club que milita actualmente en la Tercera Federación.

Cesc Fábregas dirige el éxito de Como 1907

Cesc Fábregas, aunque ya no ejerce como futbolista, si lo sigue haciendo como entrenador. El que fuese uno de los centrocampistas de más talento en España, dirige actualmente desde el banquillo al Como 1907 de la Serie A italiana.

Tras el ascenso meteórico logrado en la 2024/25, Cesc Fábregas siguió al frente del cuadro italiano pese la interés de varios clubes europeos. El tiempo le ha dado la razón a Cesc Fábregas ya que este curso ha logrado clasificar al Como 1907 para la Conference Legue de la próxima temporada. Fábregas es accionista minoritario del club italiano.

Héctor Bellerín y el equipo más sostenible del mundo

En el caso de Héctor Bellerín, el jugador español sigue perteneciendo al Real Betis pero en septiembre de 2020 se convirtió en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers, equipo que está considerado por la UEFA el "medioambientalmente más sostenible del mundo".

Esta compra de acciones de Bellerín en el Forest Green Rovers va en consonancia con la forma de entender la vida que tiene el jugador del Real Betis ya que anteriormente, cuando militaba en el Arsenal, plantó más de 60.000 árboles en el Amazonas.

Azpilicueta apostó por el fútbol no profesional en Inglaterra

Azpilicueta 'coincidirá' en el Sevilla con Sergio Ramos pero uno irá de corto y el otro de traje. El veterano central vasco es accionista del Hashtag United inglés. Fue en 2018 cuando Azpilicueta entró a formar parte como inversor de un club que tiene su origen en Youtube y que es conocido por los numerosos ascensos que ha tenido desde su creación en 2016. Actualmente no ha conseguido alcanzar el fútbol profesional en Inglaterra.