Alineaciones Villarreal - Sevilla: Alineación posible de Villarreal CF y Sevilla FC en la jornada 36ª de LaLiga EA Sports

Rotaciones anunciadas, por necesidad y convicción, en las filas blanquirrojas y más cercanía al once de gala en el equipo castellonense para una cita en la que los anfitriones podrían amarrar la tercera plaza y su oponente, la permanencia matemática en Primera división

Buscará el Sevilla FC este miércoles en La Cerámica su tercer triunfo consecutivo, que certificaría la permanencia en Primera división puede que hasta matemáticamente, primero con Luis García Plaza a domicilio, donde las tres salidas hasta la fecha han terminado en derrotas. Enfrente, un Villarreal CF con los deberes hechos que, no obstante, se ha engolosinado con la posibilidad de acabar tercero y honrar los tres últimos partidos de su actual entrenador en el banquillo amarillo.

Faltarán por lesión en el conjunto castellonense los consabidos Juan Foyth y Pau Cabanes, habida cuenta de que las molestias de Ayoze Pérez remitieron a tiempo de que jugara y marcara en Palma de Mallorca. Están apercibidos Nicolas Pépé, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona, más los sevillistas César Azpilicueta, Andrés Castrín y Juanlu Sánchez. Se quedan en tierra los renqueantes Isaac Romero, Manu Bueno y Marcao Teixeira, mientras que Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj o Rubén Vargas viajaron entre algodones.

El posible once castellonense

Ya realizó Marcelino García Toral varias rotaciones ante el RCD Mallorca, por lo que se espera este miércoles el once de gala, con Arnau Tenas en portería, Santiago Mouriño o Alex Freeman en derecha y Alfonso Pedraza en izquierda, más Pau Navarro y Renato Veiga como centrales. En la medular, Nicolas Pépé y Alberto Moleiro más escorados, con Dani Parejo y Pape Gueye o Santi Comesaña en la 'sala de máquinas'. Por delante, Gerard Moreno junto a Georges Mikautadze.

El posible once nervionense

Ya avisó Luis García Plaza en sala de prensa de que tenía varios tocados y que algunos han viajado para despistar un poco al rival, por lo que se verá obligado a realizar cuatro o cinco cambios en su once de gala. Uno de ellos será la salida de Isaac Romero, al que suplirá arriba Akor Adams, en principio sin tocar el 1-4-4-2 que tan bien está funcionando, por lo que el nigeriano compartiría vanguardia con Neal Maupay, con alguna opción para Alexis Sánchez, más habitual como revulsivo.

Con Odysseas Vlachodimos fijo bajo palos, César Azpilicueta podría tener opciones en la derecha por José Ángel Carmona. Es de suponer que uno de los cambios será para preservar el hombro derecho de Gabriel Suazo, al que supliría Joaquín Martínez 'Oso', con ventaja para la pareja de centrales Andrés Castrín-Kike Salas. En el eje, Nemanja Gudelj terminó sobrecargado y podría descansar para la entrada de Djibril Sow o Batista Mendy junto a Lucien Agoumé. Por fuera, Juanlu Sánchez por Rubén Vargas y Chidera Ejuke en el otro costado.

Ficha técnica del Villarreal CF - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

Villarreal CF: Arnau Tenas; Freeman o Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Parejo, Pape Gueye o Comesaña, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Sevilla FC: Vlachodimos; Azpilicueta o Carmona, Castrín, Kike Salas, Oso; Vargas o Juanlu, Agoumé, Gudelj o Mendy, Ejuke; Maupay y Akor Adams.

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR.

Estadio: La Cerámica.

Hora y TV: 19:00 (DAZN LaLiga).