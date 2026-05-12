Luis García Plaza anuncia cambios en el Sevilla ante el Villarreal: "No son porque yo quiera"

El técnico nervionense confirmó la baja de Isaac Romero, que no se ha recuperado de sus molestias, y desveló además que hay otro jugador que no está para ser titular y dos más que tienen la recomendación de no jugar si es posible. Todo ello, para tratar de derrotar "al rival más difícil de los tres que nos quedan"

Algo más aliviado después de sus dos triunfos consecutivos en casa ante Real Sociedad y Espanyol, el Sevilla FC vuelve a disputar una nueva 'final' por la permanencia este miércoles en La Cerámica ante el Villarreal. La renta de tres puntos sobre el descenso que marca el Alavés y el hecho de que haya hasta otros cuatro conjuntos con un punto menos hace que los nervionenses lleguen a esta cita en una situación menos delicada. Pero la importancia de choque sigue siendo máxima para dar otro paso hacia una salvación que incluso podría quedar sellada de forma virtual si a un triunfo blanquirrojo le acompañan en esta jornada las derrotas de Levante y Alavés.

Recuerda los números del Villarreal como local

Al respecto, el técnico sevillista, Luis García Plaza, insistió en la dificultad de asaltar el feudo amarillo, sacando a la palestra los espectaculares números del 'submarino' ante su afición para advertir de lo complicado que será lograr una tercera victoria seguida por vez primera en la temporada. "El partido de mañana es el más difícil de los tres que quedan. Ha jugado 17 partidos como local y ha ganado 14. En los cinco últimos partidos ya iban 2-0 al descanso. Han pasado equipos de todos los colores y solo han perdido ante Real Madrid y Barça. Es muy complicado y a ello se suma que cuatro de mis jugadores no pueden estar, tres de ellos al menos desde el inicio", señaló, haciendo así referencia a las bajas de su equipo, aunque sin dar más nombres que el consabido de Isaac Romero, que este martes ha continuado trabajando al margen y no formará parte de la lista, como Marcao y Manu Bueno.

La baja de Isaac Romero y la recomendación de los médicos

"Isaac no está. A partir de ahí, no voy a decir nombres, pero de los que jugaron el otro día ante el Espanyol, uno de ellos solo puede estar para un rato y hay otros dos que es mejor que los guardemos en el banquillo me han dicho los médicos, que si no los saco mejor. Pero no diré quiénes son para que no lo sepan el Villarreal y Marcelino. Así que habrá cuatro o cinco cambios, solo uno mío en realidad. No es porque yo quiera, sino porque cuando se hace ese esfuerzo se nota", desveló.

Las cuentas por la permanencia: "Con 40 puntos no vale"

Volviendo a las cuentas por la permanencia, por su parte, el preparador madrileño insistió en que no sabe cuántos puntos harán falta, pero sí da prácticamente por hecho que habrá que sumar más, mostrando sus esperanzas en dar la campanada en Villarreal. "Con esto no nos vale, con 40 puntos no vale esta temporada, no sé cuantos harán falta. Pero quiero ver a un Sevilla que compita con todo, porque ellos rotaron en Mallorca y van a poner su mejor equipo para cerrar la temporada. Sus números en casa asustan, aunque a mí no me asusta nadie. Ni siendo el mejor Sevilla igual tenemos opciones. Ellos son un equipazo. Cuando un club funciona es que se juntan tres cosas: tienen un gran entrenador como Marcelino, una grandísima plantilla y una propiedad que invierte dinero en el verde. Será un partido de los duros, pero el equipo tiene que dar la cara, dejarse de milongas e ir a full. ¿Por qué no podemos ser el tercer equipo que gana allí después de Madrid y Barça? Será muy bonito", recalcó.

"Yo creo que puntuar allí no garantiza nada. Esa es mi sensación. Ahora mismo estamos por arriba de otros equipos, pero no sé qué va a pasar. Si sumamos será un paso adelante, pero vamos a ir intentar ganar, no puede ser de otra manera. Solo podemos hacer el mejor partido posible. Nos estamos jugando la vida, y eso quiero ver. Como competimos ante Osasuna", añadió.

La importancia del factor anímico en la pelea por la permanencia en LaLiga

Además, García Plaza admitió que más allá de su trabajo en los entrenamientos, "en estas jornadas lo anímico hace mucho". "Los entrenadores planteamos todo a nivel táctico pero como el resultado final te venga mal o bien... El día de Pamplona los jugadores lloraban, estaban destrozados, tirados por el suelo. Pero luego la afición ayudó mucho, eso ha influido después además de los resultados”, destacó.

Quiere otro "manicomio" ante el Real Madrid

En este sentido, el preparador sevillista solo tuvo palabras de asombro para lo vivido en los dos últimos partidos en el Sánchez-Pizjuán y espera que vuelve a repetir el próximo domingo ante el Real Madrid. “Sin ser sevillista, la afición te va impregnando. Lo que se ha vivido estos días fue increíble. El otro día el equipo se reafirma en lo que está intentando y además tiene ese aliento de la grada. Ojalá ganemos en Villarreal pero, pase lo que pase, que sea otro manicomio ante el Real Madrid. Se lo agradezco de corazón", destacó.

Además, García Plaza admitió que no queda otra que estar muy pendiente también del resultado de sus rivales directos. "Un año con el Levante nos salvamos con 44, descendió el Deportivo con 43. Es una locura, han puntuado casi todos esta última jornada menos el Espanyol. Va a ser muy duro hasta el final. Cuando firmé pensé que igual con 40 nos podíamos salvar, pero no. Por eso las plazas europeas están tan baratas, y mucho más caro salvarse, porque los puntos están abajo”, sentenció.