Martín Ink y Sergio Ramos llegan a la reunión por la compra del Sevilla: "¿Optimista? Sí"

El CEO de Five Eleven Capital y el central camero ya se encuentran dentro del hotel donde se va a celebrar una reunión importante en la venta del Sevilla FC

El Sevilla FC se juega, en estos días, mucho más que el mero aspecto deportivo. La venta de la entidad es casi un hecho y, poco a poco, se van dando pasos para que el club cambie de manos en el Consejo de Administración. El grupo Five Eleven Capital, con la figura de Sergio Ramos como protagonista, es el más cercano a hacerse con la propiedad del club y, en el día de ayer, se produjo una reunión de máxima importancia con tintes casi a definitivo. Las partes transmitieron optimismo por la reunión y se emplazaron a la mañana de este martes para proseguir con la negociación.

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la reunión que va a tener lugar esta mañana en un hotel de la capital sevillana, donde se ha visto entrar a un importante elenco de actores participantes en la reunión por la compra del Sevilla FC. Uno de ellos ha sido Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, que se ha mostrado optimista con la compra del club. También ha entrado Sergio Ramos acompañado por su hermano, una imagen similar a la que ya se vio en el día de ayer. Minutos antes, fue Fernando Carrión el que accedió a las instalaciones, por lo que la reunión comenzará pronto.

Una reunión muy fructífera celebrada el lunes

Durante el pasado lunes, se dieron pasos más que importantes para que la venta llegase a buen puerto. ESTADIO Deportivo pudo comprobar, in situ, que Sergio Ramos con la compañía de su hermano René estuvieron presentes en esta reunión. El camero estuvo acompañado también por un importante séquito de abogados, los encargados de darle seguridad a esta operación financiera de gran envergadura.

Uno de los nombres propios es el de Julio Senn, abogado de Sergio Ramos y que ha tenido un papel de importancia en la negociación. A principios de año, fue ESTADIO Deportivo el encargado de captar la llegada de Ramos con René y Julio para una serie de reuniones con los máximos accionistas, muestras del papel de importancia que tiene en todo este proceso. Ayer, a su salida del hotel, no quiso dar declaración alguna.

También estuvieron presentes gran parte de los accionistas mayoritarios del Sevilla FC. En este caso, Pepe Castro, Pérez Solano, Carolina Alés y Rafael Carrión fueron los que estuvieron dentro del hotel donde se estaba celebrando la reunión. Esto era una muestra inequívoca de la envergadura que esta reunión tenía en la venta del club hispalense y todo hace indicar que el acuerdo se dejó muy encarrilado en el día de ayer, a la espera de flecos aún por solucionar, propios de una operación financiera como la que supone la compra de una entidad de fútbol.

Habrá que ver lo que acaba sucediendo en los próximos días con una situación que mantiene en vilo al sevillismo, ya que son muchos los deseosos de cambio en la entidad hispalense. Algo hay claro, y es que el Consejo de Administración actual no goza de confianza para poder revertir esta situación, por lo que muchos son los que ven a los nuevos compradores de poder hacer que la entidad sevillista vuelva a ser lo que era.