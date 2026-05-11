El Betis explota contra la Subdelegación del Gobierno y la Policía por el agravio con el Sevilla

Tras muchos años de quejas y los 'balones fuera' del ente presidido por Francisco Toscano, la entidad heliopolitana ha emitido este lunes 11 de mayo un comunicado para mostrar su malestar por "la distancia insalvable" entre el equipo y su público, que se reduce considerablemente en Nervión

"El Real Betis Balompié quiere manifestar públicamente su malestar con la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla y el Cuerpo Nacional de Policía por la distancia insalvable que disponen entre los aficionados béticos y los jugadores en el acceso al Estadio de La Cartuja los días de partido. En los últimos años se fue aumentando la distancia entre los béticos y el autobús del equipo en el acceso al Estadio Benito Villamarín, pese a las reiteradas peticiones del club para hacer más viable la conexión de los aficionados con los jugadores. Con el traslado al Estadio de La Cartuja se ha aumentado, incluso, más esa lejanía, no existiendo conexión alguna entre los seguidores y el equipo en los accesos", denuncia la entidad heliopolitana este 11-M en un extenso comunicado.

"Todas las solicitudes y diferentes alternativas planteadas por el Real Betis han sido rechazadas por el Cuerpo Nacional de Policía para los partidos más importantes de la temporada. Para el encuentro de mañana frente al Elche CF, en el que nos jugamos la clasificación para la UEFA Champions League, hemos vuelto a recibir la misma y taxativa negativa. El Real Betis ha querido promover que la afición dé el máximo apoyo a nuestros jugadores en estos partidos clave de la temporada, tanto en los días previos como en la llegada del equipo al Estadio y en el interior del recinto. Esta práctica se facilita en todos los estadios de España, haciendo compatibles los recibimientos con la lógica seguridad", insisten desde la planta noble del otrora Olímpico de Sevilla.

Las facilidades al Sevilla FC, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia bética

"En los últimos días hemos visto, incluso, cómo se ha facilitado la cercanía de los seguidores con el bus del Sevilla FC. Se ha generado de esta manera un importante agravio comparativo con el Real Betis Balompié y con los béticos. Tras haber elevado una consulta por escrito a la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, no hemos obtenido respuesta por su parte, sólo la negativa a hacer cualquier modificación en este sentido de cara al partido contra el Elche CF", sentencian desde el club verdiblanco.

Por último, aunque sirva sólo de consuelo y como un cierto descargo de responsabilidad, así termina el comunicado público del Real Betis: "Se quiere poner en conocimiento de todos los aficionados béticos el estado actual de esta situación, tras haber recibido numerosas quejas y reclamaciones por parte de nuestros socios. La entidad seguirá trabajando con estas instituciones para garantizar la seguridad en los partidos, que, como ocurre en todos los puntos de España, debe ser compatible con la fiesta del fútbol".