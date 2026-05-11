La prelista de Argentina para el Mundial 2026: 55 nombres, once de LaLiga y 29 descartes

Lionel Scaloni, seleccionador de la Albiceleste, ha realizado este lunes el penúltimo corte antes de viajar a Estados Unidos, Canadá y México, generando un grupo que podría haber sido de 36 como mínimo y del que saldrán los elegidos para defender el título ganado en Qatar 2022

Una inoportuna lesión muscular con el Villarreal CF y una recuperación que le llevó hasta bien entrado el verano impidieron que Giovani Lo Celso, fijo para Lionel Scaloni en este ciclo ganador que incluye dos Copas América, un Mundial y una Finalissima, participara en Qatar 2022, donde la selección argentina añadió la tercera estrella a su camiseta. Por eso, el rosarino no quiere perderse la edición 2026, que arrancará dentro de un mes en Estados Unidos, Canadá y México, aunque su año no ha sido el mejor. De nuevo, una dolencia en el tendón proximal le ha tenido dos meses y medio parado, perdiéndose 14 partidos con el Real Betis y la última citación de la Albiceleste, aunque su seleccionador le ha esperado y figura entre los 55 preconvocados. Él también ha puesto todo de su parte.

Los 55 de la prelista de Argentina de la que saldrán los 26 elegidos

Apurando la fecha límite del lunes 11 de mayo, la AFA ha hecho pública la lista de 55 jugadores reservados para el Mundial de 2026, vinculante hasta el punto de que tendrá que elegir de ahí (ya no valen otros nombres) los 26 definitivos que participarán dentro de un mes justo en la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá. Ésta es la prelista, en la que Lionel Scaloni deberá realizar 29 descartes (con un asterisco, los que se antojan indiscutibles, más allá de que alguno sea duda por lesión):

Porteros

*Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa)

*Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing de Avellaneda)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensas

Agustín Giay (Palmeiras)

*Gonzalo Montiel (River Plate)

*Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

*Lisandro Martínez (Manchester United)

*Nicolás Otamendi (Benfica)

*Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

*Cristian 'Cuti' Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

*Marcos Acuña (River Plate)

*Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing de Avellaneda)

Centrocampistas

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

*Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Oporto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

*Rodrigo de Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

*Enzo Fernández (Chelsea)

*Alexis Mac Allister (Liverpool)

*Giovani Lo Celso (Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Delanteros

*Lionel Messi (Inter de Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

*Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

*Nico González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

*Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (Roma)

Claudio Echeverri (Girona)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bologia)

*Lautaro Martínez (Inter)

José Manuel López (Palmeiras)

*Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)

La ausencia de Gio en Anoeta y su respaldo para que juegue el Mundial

"No solamente Lo Celso... Cuando uno hace el once inicial, considera muchos aspectos: cuándo se juega el próximo partido, por ejemplo. Dentro de eso, teníamos a Gio con cuatro tarjetas, igual que al 'Cucho' Hernández, a Héctor (Bellerín), Sofyan Amrabat y el 'Chimy' Ávila. También es importante esa regulación de los jugadores de sábado a martes. No es lo mismo que de sábado a sábado, así que, por distintas circunstancias ,hicimos ese once inicial, por las mismas circunstancias hicimos los cambios y, ahora, estamos viendo el mejor once para comenzar ante el Elche CF y el mejor para terminar", explicaba este lunes en sala de prensa Manuel Pellegrini.

El 'Ingeniero', eso sí, respalda completamente la inclusión del rosarino entre los elegidos para disputar un Mundial de 2026 que compensaría el que se perdió por lesión en Qatar 2022: "Yo a Gio lo veo muy bien. Es un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda de que va a estar en el Mundial con Argentina. Por otro lado, todavía no lo veo para jugar el sábado 90 minutos y el martes 90 minutos. Tuvo una lesión bastante complicada, en un tendón y por un tiempo bastante largo, así que tratamos de llevar a cabo la recuperación de un jugador importante por el camino que creemos que es el más correcto".