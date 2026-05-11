Nico Williams: resonancia, prelista y fecha tope para Luis de la Fuente llevarlo al Mundial; "Puedes llevarte a un lesionado, pero no a cuatro"

Las pruebas médicas determinarán el alcance de la lesión del extremo del Athletic Club este lunes, fecha en la que ha sido entregada a la FIFA la prelista para el Mundial en la que está inscrito; será hasta el 30 de mayo cuando el seleccionador español podrá apurar su convocatoria definitiva

No están saliendo las cosas como esperaban en el Athletic Club en un temporada en la que comenzaron disputando la Champions y la van a acabar sin opciones de clasificarse para Europa el curso que viene y mermado continuamente por las lesiones. La más preocupante de ellas, la de un Nico Williams que lleva todo el curso renqueante con sus problemas de pubis y que este fin de semana, ante el Valencia, sufrió un nuevo golpe.

"No puede ser", podía leerse en los labios del navarro, después de sufrir un pinchazo en el isquio pasada la media hora de juego en una acción por la izquierda tras la que se lanzó al suelo y pidió rápidamente el cambio.

Peligra el Mundial para Nico Williams

Nico Williams, MVP de la final de la pasada Eurocopa de Alemania, se marchó al vestuario cojeando en el descanso y con el muslo vendado. Sin continuidad por las lesiones y problemas físicos, Nico Williams se ha perdido este curso 17 encuentros: diez de LaLiga, Cinco de Champions, uno de Copa y el de la Supercopa.

Con dos fines de semana por delante tan sólo para acabar la temporada, en San Mamés ya nadie lo espera, estando todas las miradas puestas en su presencia en el Mundial de este verano, en Estados Unidos, México y Canadá.

Una resonancia determinará el alcance de la lesión de Nico Williams

Este mismo lunes, Nico Williams será sometido a una resonancia magnética que determinará el alcance de su lesión. Justo el mismo día que la RFEF envía a la FIFA la lista provisional de jugadores reservados para el Mundial. Una prelista de hasta 55 futbolistas en la que está presente el extremo del Athletic Club, indiferentemente de lo que determine hoy la resonancia.

La presencia en esa lista es un requerimiento obligado para, luego, poder estar en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial y, por tanto, ser uno de los 26 elegidos para defender a España en tierras americanas.

La fecha tope que maneja Luis de la Fuente para Nico Williams

A la espera de las pruebas médicas, lo que sí está claro es que Nico Williams tendrá como máximo hasta el próximo 30 de mayo para apurar su recuperación y poder llegar a tiempo para ir con España al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Habiendo facilitado hoy lunes 11 de mayo la RFEF la prelista de hasta 55 jugadores en la que está inscrito, Luis de la Fuente dará presumiblemente su convocatoria final el próximo viernes 22 de mayo, justo antes de que ese fin de semana finalice LaLiga. Aún no es oficial, pero son los tiempos habituales de una RFEF que tiene intención de que el combinado nacional comience su concentración el lunes 25.

No será hasta el 1 de junio cuando se sumen los internacionales que están envueltos en la final de la Champions, que se disputa el 30 en Hungría. Esos primeros días de concentración, Luis de la Fuente los utilizará para entrenar en la Ciudad de Las Rozas con un grupo que, se espera, sea mayor a 26. Y es que, como ya hizo el seleccionador para la pasada Eurocopa, probará a algunos futbolistas que durante esos días harán trabajo de grupo y servirán como reservas ante posibles lesiones.

Y es que aunque la convocatoria será a priori el día 22, Luis de la Fuente tiene hasta el 30 de mayo como fecha tope para oficializar ante la FIFA su lista definitiva de entre 23 y 26 jugadores para el Mundial. Con tantos tocados, el seleccionador apurará.

Víctor Muñoz, el recambio de Nico Williams, llega para el Mundial

Situación complicada para un Luis de la Fuente que, de confirmar la ausencia en la convocatoria de un peso pesado para España como Nico Williams, se encuentra también con el problema de que su principal recambio en la Selección se encuentra también lesionado a día de hoy. Se trata del jugador de Osasuna Víctor Muñoz, quien en la última ventana de selecciones hizo un debut estelar, con gol incluido.

En su primera temporada completa en Primera división, Víctor Muñoz se ha ganado la llamada del seleccionador gracias al buen nivel ofrecido en sus 35 partidos entre Liga y Copa, en los que ha sumado seis tantos y cinco pases de gol. Una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, sin embargo, le han hecho perderse los dos últimos encuentros rojillos.

Pese a ello, Víctor Muñoz está "a nada de volver", como ya aseguró su entrenador Alessio Lisci. En la prelista está y en la lista... tiene muchas opciones de estar también.

Cañizares pide a Luis de la Fuente que reflexione sobre Nico Williams

El último problema físico de Nico Williams ha hecho saltar las alarmas con el extremo del Athletic Club, que no acaba de conseguir la regularidad que necesita. "Lo que está claro es que después de una temporada así, que no es una cosa que aparece ahora, pues tiene que hacer una reflexión importante Luis de la Fuente", dice Cañizares, quien llega a pensarse, incluso, el dejarlo fuera de la convocatoria para el Mundial.

"Una cosa son las expectativas futbolísticas que tenemos con Nico, que son mucho más altas que sin él, y otra cosa es el sentido común", explica el exportero internacional, quien hace hincapié en el rosario de jugadores tocados que maneja De la Fuente: "No solamente son los plazos, porque la primera fase se la puede perder cualquiera, pero el tema es de dónde viene y a dónde se dirige. Puedes llevarte a un jugador lesionado, pero no te puedes llevar a cuatro".