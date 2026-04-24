Prelista, lista y fechas clave para la España de Luis de la Fuente camino al Mundial 2026

El seleccionador español facilitará una prelista de hasta 55 futbolistas el 11 de mayo, dando la definitiva de 26 el día 22; ante posibles lesiones de última hora como la de Lamine Yamal, podrá realizar un cambio en la relación final de jugadores hasta 24 horas antes del debut de la Selección española en el Mundial; es decir, hasta el 14 de junio en el caso de España

Si algo ha caracterizado a Luis de la Fuente desde que es seleccionador absoluto de España es que no ha contado prácticamente con una convocatoria tranquila, contando en todas ellas con alguna ausencia importante o baja de última hora que le ha hecho alterar sus planes iniciales.

Y la lista definitiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá no será menos. Si apuraba los tiempos el seleccionador español con jugadores como Rodri, Mikel Merino o Fabián, ahora es Lamine Yamal quien ha hecho saltar las alarmas.

Prelista, lista y los tiempos de Luis de la Fuente para el Mundial según la FIFA

La lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda frente al Celta hará que Lamine Yamal se pierda lo que resta de LaLiga, al mismo tiempo que ha arrancado también una cuenta atrás de 50 días para el Mundial en la que Luis de la Fuente no deja de hacer cábalas. El objetivo no es otro que Lamine Yamal sea uno de los 26 jugadores de n la lista definitiva de la Selección española para el debut de esta en el Mundial el próximo 15 de junio, ante Cabo Verde.

La prelista de hasta 55 internacionales, el 11 de mayo

El calendario de Luis de la Fuente y su staff de cara al Mundial 2026 es muy claro y prácticamente ha comenzado ya. Lo primero que tendrá en cuenta el seleccionador español es la elaboración de una prelista de hasta 55 futbolistas y con un mínimo de 35 seleccionables que la Real Federación Española tiene de plazo para enviar a la FIFA hasta el próximo 11 de mayo.

En está, lógicamente, estará Lamine Yamal, indiferentemente de cómo evolucione de sus problemas físicos. También lo estarán el resto de futbolistas que apuran sus procesos y los cuatro porteros que fueron a la última concentración. Es decir, Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García.

La lista 'definitiva' de España para el Mundial, el 22 de mayo

Aún no hay confirmación oficial, pero los tiempos marcados parecen estar muy claro. Será el viernes 22 de mayo, justo antes de que finalice LaLiga ese mismo fin de semana, cuando Luis de la Fuente comunique la lista definitiva para el Mundial, aunque luego haya opción a pequeños retoques.

Esta convocatoria para el Mundial 2026 deberá contar con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26. En esta lista definitiva tan sólo podrán aparecer jugadores que estaban en la prelista de hasta 55 seleccionables.

¿Es posible hacer cambios en la lista definitiva? Sólo por lesión

¿Qué ocurre si alguno de los convocados en la lista definitiva se lesiona? Y es que Luis de la Fuente aún tendrá opciones de realizar algún retoque de ultimísima hora si surge algún imprevisto en forma de lesión.

Según la normativa FIFA, sólo podrá sustituirse a un jugador que aparece en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad. Eso sí, como máximo 24 horas antes de debutar en la Copa del Mundo. En el caso de España, esto nos lleva hasta el 14 de junio; justo un día antes de estrenarse frente a Costa Verde.

La última palabra, siempre de la FIFA

Estos son, por tanto, los tiempos y fechas clave con las que cuenta Luis de la Fuente a la hora de dar su relación de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, teniendo siempre la FIFA la última palabra para cualquier excepción al respecto.

A la hora de un cambio en la convocatoria por lesión, la RFEF deberá nombrar al sustituto e informar de ello a la FIFA, que deberá aceptar el examen médico detallado a través de su Comisión de Medicina, confirmando que la lesión o enfermedad es tan grave como para producirse el cambio en la relación de futbolistas convocados.

El suplente, en cualquier caso, deberá llevar siempre el mismo dorsal que deja libre el lesionado al que reemplaza, salvo los porteros. Cualquier de los porteros de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad en cualquier momento de la fase final.