El debut de España en el Mundial abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con espacio también para la planificación del Sevilla, Valentín Gómez y la ida del play off de ascenso a Primera

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026:

- COMIENZA EL SUEÑO

La Selección Española inicia hoy (18 h) su andadura en el Mundial con la intención de confirmar su candidatura a todo

- ALEMANIA, SIN PIEDAD, Y ZARPAZO JAPONÉS

Los germanos golearon por 7-1 a un combinado caribeño que sorprendió al igualar el gol tempranero de Nmecha, pero que terminó hundido; Japón puntuó con Países Bajos tras empatar el partido en dos ocasiones (2-2), la última en la recta final

- LIMPIEZA PROFUNDA EN LA DEFENSA

El Sevilla proyecta hasta cuatro salidas este verano en el centro de la zaga y espera movimientos en los laterales

- VALENTÍN GÓMEZ DEPIERTA INTERÉS

En Argentina afirman que Boca Juniors maneja el nombre del central bético, que no se encuentra en la rampa de salida

- LA VUELTA DECIDIRÁ EL ASCENSO

Málaga y Almería empatan sin goles en la ida del play off para subir a Primera, que se resolverá el sábado en el estadio almeriense