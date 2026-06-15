30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026

El debut de España en el Mundial abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con espacio también para la planificación del Sevilla, Valentín Gómez y la ida del play off de ascenso a Primera

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de junio de 2026:

- COMIENZA EL SUEÑO

La Selección Española inicia hoy (18 h) su andadura en el Mundial con la intención de confirmar su candidatura a todo

- ALEMANIA, SIN PIEDAD, Y ZARPAZO JAPONÉS

Los germanos golearon por 7-1 a un combinado caribeño que sorprendió al igualar el gol tempranero de Nmecha, pero que terminó hundido; Japón puntuó con Países Bajos tras empatar el partido en dos ocasiones (2-2), la última en la recta final

- LIMPIEZA PROFUNDA EN LA DEFENSA

El Sevilla proyecta hasta cuatro salidas este verano en el centro de la zaga y espera movimientos en los laterales

- VALENTÍN GÓMEZ DEPIERTA INTERÉS

En Argentina afirman que Boca Juniors maneja el nombre del central bético, que no se encuentra en la rampa de salida

- LA VUELTA DECIDIRÁ EL ASCENSO

Málaga y Almería empatan sin goles en la ida del play off para subir a Primera, que se resolverá el sábado en el estadio almeriense

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