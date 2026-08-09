El acuerdo alcanzado por el Sevilla para el fichaje de Robbie Ure abre la portada de ESTADIO Deportivo de este lunes, con espacio también para Deossa, Amrabat y MotoGP

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026:

- OBJETIVO CONSEGUIDO

El Sevilla alcanza un acuerdo con el Sirius para el fichaje de Robbie Ure, la primera opción para la delantera tras marcar 20 goles en 20 partidos; el montante de la operación asciende a 6,5 millones fijos más 2,5 en variables y está previsto que llegue este lunes a la capital hispalense

- CONSENSO CON EL FUTURO DE DEOSSA

El deseo del cafetero de quedarse en el Betis cuenta con el respaldo del vestuario y con la conformidad de Manuel Pellegrini

- AMRABAT TENSA MÁS LA CUERDA

El pivote, dispuesto a presionar, aún no se ha sumado al Fenerbahçe y trabaja en solitario en Marruecos

- JORGE MARTÍN ABRE BRECHA

El piloto madrileño termina segundo en Silverstone por detrás de Raúl Fernández y afianza su primer puesto en MotoGP