La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026
El acuerdo alcanzado por el Sevilla para el fichaje de Robbie Ure abre la portada de ESTADIO Deportivo de este lunes, con espacio también para Deossa, Amrabat y MotoGP
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026:
- OBJETIVO CONSEGUIDO
El Sevilla alcanza un acuerdo con el Sirius para el fichaje de Robbie Ure, la primera opción para la delantera tras marcar 20 goles en 20 partidos; el montante de la operación asciende a 6,5 millones fijos más 2,5 en variables y está previsto que llegue este lunes a la capital hispalense
- CONSENSO CON EL FUTURO DE DEOSSA
El deseo del cafetero de quedarse en el Betis cuenta con el respaldo del vestuario y con la conformidad de Manuel Pellegrini
El pivote, dispuesto a presionar, aún no se ha sumado al Fenerbahçe y trabaja en solitario en Marruecos
El piloto madrileño termina segundo en Silverstone por detrás de Raúl Fernández y afianza su primer puesto en MotoGP