Las dos ventas confirmadas por el Sevilla abren la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con espacio también para la venta del club nervionenses, Natan y el Mundial 2030

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 7 de agosto de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 7 de agosto de 2026:

- ACELERA LAS SALIDAS

El Sevilla ha confirmado este jueves los acuerdos con Bournemouth y Genoa para los traspasos de Juanlu Sánchez y Djibril Sow, respectivamente; operaciones que dejan 15 millones en las arcas nervionenses más variables y alivian la masa salarial

- NATAN PONE CONDICIONES A SU VENTA

El central brasileño ha establecido dos requisitos, deportivo y económico, para aceptar la oferta que le sitúen sobre la mesa

- DESCARTADO EL INTERÉS DE RIVERSIDE

Los accionistas del Sevilla desconfían tras la negativa a adelantar 20 millones por la exclusividad

- MEDIDA DRÁSTICA PARA EL MUNDIAL

Una iniciativa en el Congreso aboga por excluir a Marruecos de la cita de 2030 por la polémica generada con la gran final