Luis de la Fuente, 65 años: "No le doy importancia a lo económico, solo lo justo y necesario. Disfruto de un vino, tengo mi casa pagada, pero no quiero comprarme otra más grande"

De la Fuente, que pasa a ser uno de los seleccionadores mejor pagados del mundo tras su renovación, no da importancia a eso y señala lo que le gusta más y con los que está disfrutando

Luis de la Fuente ya es, a estas alturas, el gran nombre de la semana. El seleccionador nacional renovaba este lunes hasta 2032 al frente del combinado español y, según desvelaba el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se va a convertir en uno de los diez seleccionadores mejor pagados del mundo.

Aún no llega a los niveles de Tuchel o Zidane, pero su caché no es con el que cogió la selección hace unos años, ni tampoco con el que afrontó el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde era uno de los entrenadores peor pagados entre todos los equipos participantes.

De la Fuente se lo ha ganado. En los pocos años que lleva ya lo ha ganado todo (Mundial, Eurocopa y Nations League). Y todo lo que puede hacer a partir de ahora es ampliar el número de entorchados, porque algo diferente no puede ganar.

Es un gran logro para un técnico que nunca había entrenado en Primera división y que se ha ido ganando la confianza de la cúpula federativa por su buen trabajo en las categorías inferiores del fútbol español.

Luis de la Fuente tiene los pies en el suelo

El hecho de venir de abajo hace que tenga los pies en el suelo y que este aumento de sueldo, que le hará ganar 5 millones de euros anuales, no le vaya a afectar en absoluto en su día a día. Ni tampoco se le va a subir a la cabeza.

Así lo ha dejado claro y, tras hablar en el acto donde se anunció su renovación, ha ratificado en la Cope que no le da importancia al dinero. "No doy mucha importancia a lo económico. Solo lo justo y necesario. De igual manera que antes que era de los peor pagados, pues ahora me toca estar al otro lado", indica Luis de la fuente.

El seleccionador va más allá cuando le preguntan qué va a hacer con ese dinero que va a disponer y de qué forma lo va a invertir. En este sentido, el riojano hace honor a su tierra y señala lo que de verdad le motiva y disfruta. "Disfruto de un buen vino. Afortunadamente, tengo mi casa pagada, pero tengo tres hijos. No tengo necesidad de comprarme una más grande", sentencia el de Haro.

"Solo quiero tener una vida tranquila y ahora pienso mucho en los hijos, que no tendrán una vida como nosotros. Solo quiero darles un empujoncillo", añade De la Fuente. El seleccionador nacional, en este sentido, puede estar tranquilo, por que les deja un buen legado.

Echa de menos a unas personas a su lado

Sí echa de menos a otras muchas personas a las que les gustaría ver disfrutando de ese momento tan importante en su vida. "En momentos como este me acuerdo de mucha gente que me ha acompañado en esta andadura. Han pasado muchos años desde que salí de Haro. Me acuerdo de los que no están: mis padres, de mi hermano... Disfrutaron mucho, pero esto lo hubieran disfrutado muchísimo", señaló, por otro lado, en el acto celebrado en Las Rozas.

Al mismo tiempo, Luis de la Fuente hacía una reflexión y señalaba el porqué quiere disfrutar tanto de este momento que está viviendo. "Pienso en el tiempo y que somos muy frágiles. Uno puede tener muchas ideas, pero la vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista. Voy partido a partido, día a día. Me hace ilusión llegar a 2030, pero también a la Eurocopa de 2032. Y como soy muy competitivo, lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", advierte.

España aún puede ganar más títulos

Y para ello hace gala de la misma camaradería que siempre ha mostrado y que ha sabido transmitir a sus jugadores. "Ya en la Eurocopa acuñamos un término que ya es muy nuestro: familia. Estar juntos es motivo de gran orgullo. Nos juntamos todos para hacer piña. Es un momento muy bonito, sirve para recargar energías. Es un momento muy importante para todos", advierte.

Y, por ello, se ve ganando más títulos con estos jugadores en el futuro. "¿Qué nos queda por delante? Nos queda seguir mejorando, seguir compitiendo por ganar. Uno no se acostumbra. (...) El verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, en poner todo lo que está en tus manos para intentar conseguir un objetivo", avisa el seleccionador nacional.