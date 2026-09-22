La reflexión de Luis de la Fuente sobre Ceuta: "Es urgente devolverle la normalidad"

La polémica en torno a Ceuta y el fútbol está muy presente debido a la anulación del amistoso sub-20 entre España y México que iba a disputarse en la ciudad autónoma, aunque Luis de la Fuente ha mostrado su enésimo respaldo a los ceutíes

El Gobierno de Ceuta lamentó este martes que la ciudad no pueda albergar el próximo 30 de septiembre el partido amistoso sub-20 entre España y México, tal como estaba previsto, y aseguró que no se juega por "el informe policial" y no por una decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Un día antes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que si la RFEF hubiera confirmado la disputa del encuentro amistoso, el partido se habría jugado, lo que generó un cruce de acusaciones entre la Federación y el Gobierno.

"La Federación Española de Fútbol trabaja con eficacia y responsabilidad en la organización de los encuentros que son de su competencia, como los partidos de las selecciones. Nunca se ha organizado, ni se organizará ningún partido si existe un informe policial que lo desaconseje por motivos de seguridad", explicó la RFEF.

El que también ha hablado sobre el tema ha sido el seleccionador absoluto Luis de la Fuente, quien primero puso el foco en el "informe de seguridad que aconseja que no juegue el partido", pero luego recordó que cuando estuvo en Ceuta vio a la gente "sufrir mucho". El riojano explicó en 'El Partidazo de Cope' que tiene "muy buenos amigos en Ceuta" y que tiene "contacto semanal" con gente de la ciudad.

"Sé que están sufriendo mucho. Entonces, hay que dar esa solución a lo que están viviendo. Esa normalidad hay que devolvérsela ya. Es urgente. "Ahora, que cuentan o no cuentan, yo tengo información de lo que pasa allí y cómo vive la gente de allí en Ceuta", afirmó.

"Tristeza, rechazo y decepción" del fútbol ceutí por la decisión

Otro ente federativo, en este caso la Real Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), también expresó que la decisión del Gobierno de España, a través del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, "impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días por la FFCE, la RFEF, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la AD Ceuta FC para hacer posible este encuentro".

La Federación ceutí, que preside Antonio García Gaona, señaló que "la noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional y de ver alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos".

La organización afirmó que "resulta especialmente difícil de entender la posición del Ministerio del Interior, ya que hace apenas unos días Fernando Grande-Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro".