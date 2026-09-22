Gabriel Bortoleto, piloto de F1, sobre Alonso: "La mayor parte del tiempo está siendo sarcástico y es muy divertido"

El brasileño, que actualmente es piloto de Audi, tiene una relación bastante especial con el español ya que Bortoleto forma parte de la agencia de representación que fundó Fernando Alonso, A14 Management, siendo el primero de la empresa que llega a la Fórmula 1

Fernando Alonso, a sus 45 años y siendo uno de los veteranos en la Fórmula 1, es uno de los pilotos que deja huella en sus compañeros. No son pocos los que han elogiado las cualidades del español que sigue demostrando que es rápido y competitivo. El último que ha alabado a Fernando Alonso ha sido Gabriel Bortoleto, actual miembro de Audi, quien guarda una relación especial con el asturiano.

La relación especial entre Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso

Gabriel Bortoleto es uno de los pilotos con más futuro de la Fórmula 1 ya que a sus 21 años está rindiendo a buen nivel con el Audi. El brasileño, que fue campeón de la F3 en el año 2023 y de la F2 en el año 2024, está representado por la agencia que fundó Fernando Alonso, A14 Management, que el asturiano fundó en el año 2023 junto a Alberto Fernández Albilares y Albert Resclosa Coll.

Es por ello que Gabriel Bortoleto sólo tiene bunas palabras para Fernando Alonso al que definió de la siguiente forma. "Es muy directo cuando está delante de las cámaras. Es tal como se muestra. Una de sus cualidades es que no finge. Así que creo que la gente ya sabe cómo es", afirmó en el podcast The Fast and the Curious.

De hecho, el brasileño considera que Fernando Alonso es una persona bastante divertida. "Me gusta que es muy sarcástico muchas veces, con muchas cosas, pero la gente ya lo sabe. La mayor parte del tiempo está siendo sarcástico, y es muy divertido. Me río mucho con ello".

Agradecido por el impulso que le ha dado Fernando Alonso

Gabriel Bortoleto es un piloto que ha ganado mucho en las categorías inferiores del automovilismo, pero también sabe que ser parte de la agencia de representación de Fernando Alonso le ha abierto las puertas de la Fórmula 1. Es por ello que el brasileño se siente en deuda con el español. "No sé si estaría en la Fórmula 1 sin la ayuda de Alonso".

Fernando Alonso ha hablado de su relación con sus pilotos y es especial con Gabriel Bortoleto que es el primero de sus representados que llega a la Fórmula 1. "Todos los consejos y las ideas que le he dado estos dos últimos años son un poco raros ahora, porque le digo lo mismo, intento ayudarle todo lo que puedo con la experiencia de los circuitos, la preparación, cómo enfocar los fines de semana de carrera".

Fernando Alonso es visto como un ejemplo por la gran mayoría de pilotos de la Fórmula 1 de la actualidad ya que el asturiano lleva 25 años al máximo nivel. A sus 45 años, está en forma y físicamente perfecto para poder conducir los monoplazas a gran nivel. Una cualidad y dedicación que quieren seguir todos y cada uno de los jóvenes que están llegando a la categoría reina del automovilismo, ya que mantener esa motivación es fundamental para poder triunfar en la F1.