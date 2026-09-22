Javier Tebas pide pararle los pies a Mourinho: "El Real Madrid no perdió por esas jugadas"

El presidente de LaLiga repasa las acciones polémicas del derbi, respalda la postura del Atlético de Madrid y cree que la manera de actuar del entrenador portugués "es una forma injusta y cruel de presionar al árbitro"

La resaca del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue dando mucho que hablar. No paran de salir a la luz nuevos episodios que reflejan la tensión vivida en el Metropolitano, como las palabras subidas de tonos que se dijeron Gabi y Rüdiger desde los banquillos, el posible penalti no pitado por manos de Marc Pubill que indigna a toda la afición blanca o los piques de Bellingham con los argentinos del cuadro rojiblanco. Pero la palma se la sigue llevando Mourinho y sus incendiarias declaraciones para criticar tanto el arbitraje como a aquellos que designaron a Ortiz Arias y Trujillo Suárez, reavivando la sospecha de esa 'mano negra' en contra de su equipo a la que ya recurrió de forma habitual en su anterior etapa en el club madridista.

No habrá denuncia de los árbitros contra Mourinho

Desde el colectivo arbitral, el sindicato AESAF y el departamento jurídico del CTA han descartado denunciar al entrenador portugués ante el Comité de Disciplina. Pero quien sí ha salido a la palestra para responder al luso es Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien quiso dejar claro que "el Real Madrid no perdió por esas jugadas", en alusión a las dos expulsiones reclamadas por el técnico luso, que se presentó en sala de prensa con un folio con las imágenes impresas de las dos acciones polémicas.

"Entiendo las quejas, no las formas", añadió el máximo dirigente de la patronal de club, que repasó una a uno las jugadas más controvertidas de un derbi en el que el también hubo dos faltas de Baena sobre Güler en la primera mitad que bien pudieron ser merecedoras de sendas cartulinas amarillas, si bien se quedaron si castigo.

"Hubo una roja que seguro que era roja, la de Huijsen, la otra no”

Para Tebas, en cualquier caso, lo que no admite dudas son el penalti y la expulsión que decantaron la balanza al comienzo del segundo tiempo. "Hubo una roja que seguro que era roja, la de Huijsen”, sentenció, mostrando sus dudas en cambio respecto a las dos que pidió Mourinho con su ya famoso folio.

, afirmó de manera tajante sobre la entrada de Cuti Romero sobre Bellingham, a quien el argentino pisó la rodilla con los tacos. Ortiz Aras señaló en un primer momento amarilla para el inglés, si bien Trujillo Suárez avisó a su compañero desde el VAR para que revisara la acción en el monitor. Tras ello, el colegiado le quitó la tarjeta al madridista y se la mostró en su lugar al central argentino.

Más dudas con la Kang-in Lee: "Se puede pitar roja"

Los analistas arbitrales no se ponen de acuerdo con respecto a esa acción. Pero sobre lo que casi nadie duda es que Kang-in Lee tuvo que irse a la calle antes de tiempo tras su entrada sobre Fede Valverde, al que clavó los tacos en su tobillo para doblárselo, sin posibilidad de jugar el balón. Sin embargo, el surcoreano no se llevó siquiera la amarilla y tampoco desde el VAR se percataron de un posible error del colegiado.

Para el presidente de LaLiga, en cambio, el Real Madrid tampoco se puede llevar las manos a la cabeza por ello. "Se puede pitar roja, puede parecer roja, que si lo pitas no pasa nada. Y si no, fue tan rápida la jugada que entiendo que pasó lo que pasó y ya está”, explicó sobre una jugada que ex colegiados como Mateu Lahoz ven de roja "clarísima", aunque entienden que fue la reacción del propio Valverde, que se levantó enseguida, la que hizo que desde la sala VOR entrasen para rearbitrarlo.

Las denuncias de LaLiga a Real Madrid TV

Sea como fuere, nadie duda de que el derbi seguirá escribiendo nuevos capítulos en los próximos días y desde el Atlético de Madrid ya han respondido a las quejas de Mourinho en sus redes sociales con el lema "#StopAcosoArbitralYA". Una postura que defiende públicamente Javer Tebas, quien advirtió por contra que ya llueve sobre mojado en este sentido en el club presidido por Florentino Pérez. "El tuit no lo he visto. Nosotros denunciamos hace tiempo la conducta de Real Madrid TV y, después de lo de ayer, hay que continuar con la ética. Es una forma injusta y cruel de presionar al árbitro", zanjó.