Mourinho, entrenador del Real Madrid, se moja con su comida favorita: no es el bacalao y sorprende con su elección

El técnico portugués desvela cuál es su comida favorita y sorprende al reconocer que prefiere un exclusivo filete de Wagyu antes que el tradicional bacalao portugués

José Mourinho vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras su regreso al banquillo del Real Madrid, y más tras su rueda de prensa tras caer derrotado en el derbi ante el Atlético de Madrid. El portugués salió a hablar con los medios muy enfadado por lo que consideraba un arbitraje malo para su equipo con alguna frase que recordaba al de hace algunos años en el banquillo blanco y un folio con las imágenes de dos posibles rojas perdonadas a los colchoneros. "El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación", comentó Mou en sala de prensa.

Pero esta vez también está también de actualidad por cuestiones que se alejan de lo futbolístico. El entrenador portugués ha dejado una curiosa confesión sobre uno de sus gustos más personales alejándose del famoso bacalao portugués: su comida favorita proviene de Asia y es un un manjar de lujo que no está al alcance de cualquiera.

El filete de Wagyu, como elección principal

En una entrevista en los canales oficiales del conjunto blanco, Mourinho fue sometido a un particular test en el que tuvo que responder a diferentes preguntas sobre sus preferencias. Una de ellas estaba relacionada con la gastronomía y su respuesta no dejó indiferente a nadie. "Mi comida favorita... No puedo decir que sea el bacalao como todos los portugueses, así que voy a decir un filete de Wagyu. Me gusta mucho", reconoció el técnico de Setúbal.

De esta forma, Mourinho se desmarca de uno de los platos más representativos de la gastronomía portuguesa y se decanta por una de las carnes más exclusivas del mundo. El Wagyu japonés es conocido por su elevado nivel de infiltración de grasa, su textura y su sabor, características que lo han convertido en uno de los productos más cotizados de la gastronomía internacional.

De los huevos fritos con salchichas a los raviolis

La relación de Mourinho con la cocina es bastante más sencilla que sus gustos a la hora de sentarse a la mesa. El entrenador ha reconocido que sus habilidades entre fogones son limitadas y que, si tuviera que cocinar, recurriría a unos huevos fritos con salchichas, ya que es prácticamente el único plato que asegura saber preparar.

Sin embargo, su paladar parece ser bastante más sofisticado. Durante sus años en Italia, Mourinho desarrolló una especial predilección por la gastronomía transalpina. Entre sus platos favoritos ha mencionado la piccata de limón y los raviolis de tomate, aunque también ha admitido que debe controlar este tipo de caprichos.

Ahora, con su regreso al Santiago Bernabéu, el portugués ha vuelto a dejar una curiosa pincelada de su personalidad fuera de los terrenos de juego. Mourinho tenía claro que no quería recurrir al tópico del bacalao portugués y eligió un producto de auténtico lujo: un buen filete de Wagyu. Una respuesta que encaja con la personalidad de un entrenador que tampoco acostumbra a seguir el guion cuando tiene un micrófono delante.