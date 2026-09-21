Los audios del VAR sobre la no expulsión del 'Cucho': "Toca balón y ese jugador mete la cabeza ahí"

La RFEF ha divulgado la conversación entre Soto Grado y López Toca cuando el cántabro llamó desde Las Rozas al árbitro principal para que revisara en el monitor un posible "juego brusco grave" al impactar la plancha de la bota derecha del colombiano en la cabeza de Ximo Navarro

"César, te recomiendo una revisión para que valores un juego brusco grave, ¿vale? Cuando estés en la pantalla, avísame, por favor", decía López Toca a Soto Grado desde la sala VOR de Las Rozas al filo del descanso. Los audios de la conversación, divulgados por la RFEF, muestran cómo fue la conversación para dilucidar si el impacto de los tacos de la bota derecha del 'Cucho' Hernández en la cabeza de Ximo Navarro merecían la expulsión del colombiano, que intentó jugar con Fran García, pero acabó haciendo daño al lateral del RC Deportivo, que tuvo que ser atendido en la banda.

"Vale, quiero ver cómo llega esa situación", solicitaba el de Candeleda, mientras que su compañero en la distancia insistía, con tomas posteriores que parecían invitar a su interpretación: "Vamos, es un balón dividido. El jugador levanta la pierna e impacta con la plancha en la cabeza del rival". Pero, inesperadamente, Soto Grado no lo tenía tan claro, como el resto de expertos en las redes: "Dámela en amplio que quiero ver cómo llega ese jugador ahí. Vale, ahora pónmela en corto. Déjame ver si toca la pelota, déjame ver si toca la pelota el 'Cucho'". Finalmente, decidió mantener su postura sobre el terreno de juego.

"Para mí toca el balón y ese jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar la falta y se acabó", sentenciaba el árbitro adscrito al colegio riojano, que provocaba el enfado del público de Riazor mientras volvía al campo, juntaba y separaba sus brazos con un gesto negativo. El de Pereira añadía: "No lo veo, no lo veo". Por su parte, el afectado Ximo Navarro le pedía explicaciones, como el capitán. Pero ya no había vuelta atrás. Ni siquiera vio amarilla el autor del 0-1, que luego enjugaría sobre la bocina Diego Villares, terminando el primer tiempo sin más, aunque con la bronca generalizada de la afición local.

Dos rectificaciones seguidas al limbo por vez primera

Como desgrana el perfil especializado @LaLigaenDirecto, era la segunda vez en dos partidos consecutivos (tras la del derbi madrileño) en la que un trencilla mantenía su decisión tras ser avisado por el VAR y acudir al monitor, lo que no había ocurrido en las seis primeras jornadas de LaLiga 26/27, más que nada porque lo habitual es que se inste a revisar un posible error en la apreciación inicial. Si Ortiz Arias se mantuvo en no expulsar al 'Cuti' Romero (en realidad, su compañero le advierte de un error de identidad en la asignación de una tarjeta), Soto Grado hizo lo propio con el 'Cucho' Hernández.