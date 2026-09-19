A esquivar otra 'piedra' arbitral en el camino, como hizo en La Cerámica

Si la designación de Hernández Maeso, por los precedentes, no hizo ninguna gracia en La Cartuja, algo similar ocurre con Soto Grado, un árbitro con quien el Deportivo no conoce la derrota, mientras que los verdiblancos apenas han ganado una vez de sus últimos nueve cruces

No gustó en principio la designación de Hernández Maeso para la visita del pasado lunes a La Cerámica, saldada finalmente con remontada (1-2) del Real Betis para consolidarse en la 'zona Champions League' de la clasificación de Primera división, pero tampoco ilusiona en principio el de Soto Grado para la comparecencia de este domingo en Riazor ante el RC Deportivo de La Coruña. No por nada personal, pero sí por una concatenación estadística que perjudica a priori los intereses verdiblancos. A grandes rasgos: los gallegos nunca han perdido con el adscrito al colegio riojano (1V 4E 0D), mientras que su oponente solamente ganó una vez de las últimas nueve (en Leganés).

Ampliando el dato: el Real Betis únicamente ha vencido tres veces de dieciséis con el árbitro natural de la localidad abulense de Candeleda desde hace 48 años. De esta forma, rompen una dinámica más o menos negativa el citado 2-3 en Butarque en la 24/25, un 2-1 al RCD Mallorca en el Benito Villamarín en la 21/22 y otro marcador idéntico (como la sede) contra el Granada CF en la 20/21. Pare usted de contar. El resto fueron siete empates y seis derrotas con un Soto Grado que estará auxiliado en esta ocasión por un compañero con poco nombre, el cántabro López Toca, que ha iniciado su tercera campaña en el cuerpo específico de VAR.

Las dos últimas veces que el del colegio riojano se cruzó en el camino heliopolitano, ambas en la 25/26, fueron en el 0-5 de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja, que supuso la eliminación de los hombres de Manuel Pellegrini en los cuartos de final, aunque sin mayores polémicas, y en el 1-1 liguero en el mismo escenario contra el Real Madrid, con empate sobre la bocina de Héctor Bellerín. En aquella ocasión, las quejas fueron merengues, pues se pedía una falta previa de Antony Matheus dos Santos sobre Ferland Mendy que ni el juez principal ni su equivalente en Las Rozas señalaron ni corrigieron a la postre.

Un talismán, en cambio, contra el Real Madrid

Con el de la 25/26 en el Estadio de La Cartuja, el encargado de dirigir el RC Deportivo de La Coruña-Real Betis ha sido el responsable de tres partidos entre el Real Madrid y los verdiblancos, que nunca han perdido en esta tesitura. Así las cosas, el precedente más reciente, como ya se ha dicho, se saldó con empate sobre la hora de Héctor Bellerín (1-1), mientras que Soto Grado también era el árbitro de una cita entre los mismos rivales en la jornada 16ª de la 23/24, con el mismo marcador en el Benito Villamarín, gracias a un golazo de Aitor Ruibal para anular el anterior de Jude Bellingham. Finalmente, en la 22/23, un 0-0 en La Palmera.