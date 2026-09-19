Pellegrini pone los pies en el suelo tras el gran arranque del Betis: "Me gustaría tener el mejor final de temporada"

El técnico chileno del Betis augura un partido "complicado" en Riazor, ante un rival contra el que el equipo verdiblanco no se enfrentaba desde hacía ocho años

El Real Betis llega a Riazor en una dinámica muy positiva. Siete partidos disputados hasta el momento, seis victorias y un triunfo en su debut en la Champions League dibujan un inicio de curso que Manuel Pellegrini califica de forma positiva, aunque el preparador verdiblanco prefiere mirar más allá de los registros actuales y mantener los pies en el suelo.

El entrenador chileno fue preguntado en la previa del encuentro ante el Deportivo de A Coruña por el espectacular comienzo de su equipo y por la manera de gestionar un momento en el que las expectativas alrededor del conjunto verdiblanco han crecido considerablemente.

"Bueno, lo evalúo como usted dice, por los números, muy bien. Creo que, además, el haber sumado este triunfo de visita por la Champions mejora todavía más los números del campeonato local. Desgraciadamente, todavía no alcanza a ser un tercio, pero bueno, más o menos un 20% del campeonato sí lo vamos a cerrar ahora", explicó.

Pellegrini quiso poner el foco en la importancia de mantener lo conseguido hasta ahora y no empezar a hacer cuentas demasiado pronto. "En este momento hay que defender lo que hemos conseguido y no estar mirando hacia arriba para tener que esperar que otros equipos pierdan para intentar llegar a una posición de clasificación para la próxima temporada europea... Estamos comenzando, pero el comienzo siempre es importante. Los puntos que se pierden al comienzo parecen que valen menos que cuando falta uno o dos puntos para conseguir los logros. Así que creo que esa conciencia de comenzar el campeonato como si estuviéramos en una final ha sido muy positiva. Ojalá la podamos mantener", señaló.

Los baches llegarán

El Betis tiene ante sí la posibilidad de lograr el mejor inicio de la etapa Pellegrini al frente del cuadro verdiblanco. Sin embargo, el chileno prefirió cambiar el foco del arranque al desenlace. "Los baches llegan en todos los equipos y en todas las temporadas. Es imposible tener una regularidad 100% durante todo un año”, recordó.

Cuestionado sobre el momento de euforia de la afición, Pellegrini comentó que "el hincha no es racional, el hincha es pasional y, por supuesto, si ve al equipo en ese nivel, quiere que esté siempre de ese nivel y quiere que gane todo".

Pellegrini sabe que todavía queda mucho camino por delante y que el Betis tendrá que compaginar tres competiciones. "Así que para eso iremos trabajando. Sin salirnos de nuestra realidad, sin salirnos de cómo se consiguen los resultados, de lo que es un compromiso de un plantel con una temporada donde hay tres competiciones distintas... Son muchas las cosas que hasta el momento en esta primera parte de campeonato hemos ido logrando y ahora vamos a intentar mantenernos en el tiempo sin que nos quede grande el desafío, pero tampoco sin salirse de la realidad", explicó.

El análisis de Pellegrini sobre el Deportivo

Sobre el rival, el chileno destacó que será "un partido muy complicado, como son todos los de la Liga Española, mucho más cuando se juega de visita. Creo que jugamos ante un equipo que juega bien al fútbol, que es más creativo que destructivo".

"Vamos a tener que estar muy atentos a todos los jugadores. Cuando ellos tengan el balón, tener una recuperación de alta intensidad. Vienen además con Aubameyang haciendo muchísimos goles, así que tenemos que estar muy concentrados, como digo, defensivamente, y después con balón buscarle hacer daño, como tratamos normalmente los partidos de salir a buscar los tres puntos desde el comienzo", añadió.