Kike Salas y su convocatoria con la Selección Española: "Le queda muy lejos todavía"

El central del Sevilla se ha quedado fuera a pesar de su gran nivel y ha generado un debate que en ESTADIO Deportivo hemos querido poner sobre la mesa: ¿lo merecía o hace bien Luis de la Fuente?

La convocatoria de Luis de la Fuente ha vuelto a dejar uno de esos debates que acompañan a cada lista de la Selección Española. Y en esta ocasión uno de los nombres que ha quedado fuera y que más argumentos generaba para entrar es el de Kike Salas. El central del Sevilla está protagonizando un inicio de temporada a un nivel que ha llevado a plantearse si había llegado ya el momento de darle una oportunidad con la absoluta, pero Luis de la Fuente no lo ha visto conveniente.

El debate parte de una realidad difícil de discutir: Kike Salas está siendo es hombre más importante de la defensa sevillista, su líder. Su rendimiento, su contundencia en los duelos aéreos y el peso que ha adquirido dentro del conjunto nervionense han hecho que algunos consideren que merecía estar entre los elegidos por De la Fuente.

¿Buena o mala decisión no convocar a Kike Salas?

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre la decisión del seleccionador español e incluso se plantea que su convocatoria podría haber servido como una oportunidad para comenzar a introducir un relevo generacional en la zaga. Sin embargo, la otra cara del análisis apunta directamente al estilo de la Selección. El hecho de que Kike Salas esté rindiendo a un gran nivel en el Sevilla no significa necesariamente que encaje en el perfil que busca el técnico vasco. Su capacidad defensiva y su dominio del juego aéreo son algunas de sus principales virtudes, pero existen dudas sobre su rendimiento con balón, especialmente ante equipos que someten a España a una presión alta.

Ese aspecto cobra especial importancia en un equipo acostumbrado a asumir el protagonismo de los partidos. La Selección cuenta con centrales que destacan precisamente por su capacidad para iniciar el juego, superar líneas de presión y participar en la construcción desde atrás. En ese contexto, el perfil de Kike Salas presenta diferencias respecto a los jugadores que habitualmente forman parte de la estructura de De la Fuente.

El bloque de De la Fuente, otro factor determinante

Otro de los argumentos que aparece en el debate es el peso del bloque que ha construido Luis de la Fuente. España viene de conquistar el Mundial y el seleccionador ha mantenido una estructura muy reconocible, algo que dificulta la entrada de nuevos futbolistas cuando los resultados y el rendimiento de los habituales respaldan sus decisiones.

En ese escenario aparece también Aymeric Laporte, uno de los nombres utilizados como referencia en el debate. Mientras una de las posturas considera que su rendimiento podría abrir la puerta a un jugador como Kike Salas, la otra defiende que el central zurdo aporta unas características —especialmente en la salida de balón y en el manejo bajo presión— que siguen teniendo mucho valor para el sistema de la Selección.

La cuestión, por tanto, no se limita únicamente a determinar si Kike Salas está jugando lo suficientemente bien. El debate está también en qué tipo de central necesita España y si el rendimiento individual debe imponerse al encaje dentro de una idea colectiva que Luis de la Fuente lleva años desarrollando.

¿Cuánto puede durar el crédito del bloque?

La discusión deja, además, una cuestión de fondo. Mantener la confianza en los jugadores que han llevado a España hasta lo más alto resulta lógico mientras su rendimiento continúe siendo satisfactorio. Pero también existe el riesgo de que el bloque se convierta en un espacio cerrado para futbolistas que están llamando a la puerta desde fuera.

En el debate se pone precisamente el foco en ese límite: la confianza en un bloque no puede convertirse en una garantía de convocatoria permanente si el rendimiento cae de manera considerable. El precedente de otros jugadores que perdieron su sitio demuestra que De la Fuente también ha introducido cambios cuando lo ha considerado necesario.

Por ahora, Kike Salas tendrá que seguir haciendo méritos en el Sevilla. Su buen momento le coloca en el radar, pero el salto a la Selección exige algo más que destacar en su club: también debe demostrar que puede responder a las exigencias técnicas y tácticas que demanda el fútbol de Luis de la Fuente. El debate, por tanto, queda abierto: ¿es suficiente el rendimiento actual de Kike Salas para merecer una oportunidad con España o el perfil de central que busca De la Fuente justifica que todavía tenga que esperar?