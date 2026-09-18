Pepe Mel, entrenador de Josep Martínez en la UD Las Palmas: "Es uno que si te dice 'fíate', debes hacerlo. Entre los palos y en la vida"

El técnico madrileño lo tuvo a sus órdenes en la UD Las Palmas en la temporada 19/20 en LaLiga Hypermotion y lo alabó por su constancia y concentración bajo los palos

Luis de la Fuente ha anunciado la lista de convocados para los partidos de la Nations League ante Inglaterra, Croacia, República Checa y Croacia de nuevo entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. En esta ocasión el técnico vasco ha incluido cuatro novedades, algunas de manera forzada, y ha dejado fuera a jugadores como Gavi y Borja Iglesias. La novedad más llamativa ha sido la de Josep Martínez, portero titular del Inter de Milán esta temporada y que ya se enfrentó al Real Madrid en la Champions League dejando una gran actuación.

No es la más llamativa por sus números, si no por el desconocimiento de la mayor parte del público español, que seguramente podrían esperar a Leo Román como la opción más clara para sustituir al lesionado Joan García. El portero, que ha vivido la mayor parte de su carrera fuera de España, tuvo su experiencia en LALIGA más seria en la UD Las Palmas con Pepe Mel como entrenador del conjunto canario y compartiendo portería con el bético Álvaro Valles, que también optaba al puesto en la Selección por su gran inicio de temporada con los verdiblancos.

Pepe Mel ya sabía lo que tenía entre manos

El técnico madrileño le dio mucha importancia esa temporada al portero de Alzira y cuando fichó por el Inter en 2024 habló muy bien de las condiciones del guardameta. En su primera etapa con Josep Martínez consiguieron cuatro victorias en cinco partidos y el portero les salvó en varias ocasiones. Destacó especialmente dos características: reactividad y concentración. "Es uno que si te dice 'fíate', debes hacerlo. En una palabra: fiable. Entre los palos y en la vida", recalcaba Pepe Mel sobre el portero.

También explicaba que lo considera muy fuerte por colocación y explosividad, aunque entonces creía que tenía que mejorar con los pies, especialmente bajo presión. Curiosamente, años después esa faceta con los pies se convertiría en una de sus señas de identidad en Italia. Una anécdota muy buena que tuvo durante su etapa en el conjunto canario es que durante los partidillos de entrenamiento, si su equipo iba perdiendo, se colocaba de delantero para intentar marcar. Mel cuenta que muchas veces lo conseguía y después le miraba como diciéndole "¿ves que hice bien cambiando de posición?".

La salida de La Masía y su mentalidad ganadora

El portero tuvo que hacer las maletas a los 19 años para dejar su sueño de jugar en el Barça y buscarse un camino alternativo, pero lo afrontó con valentía: "Sabía que iba a lo que iba, a intentar mejorar lo máximo posible a nivel futbolístico. Era consciente que era difícil subir al primer equipo o al filial, porque en el momento de mi salida había muchos porteros", apuntaba en su día cuando llegó a la UD Las Palmas. Otra anécdota que deja clara su mentalidad ganadora es la forma de afrontar el debut con el conjunto canario: "Cuando el míster apostó por mí solo me centré en hacerlo bien. También es verdad que el equipo me ayudó bastante en mi debut y en los posteriores partidos porque hemos jugado buenos encuentros".