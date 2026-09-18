Luis de la Fuente responde a Abde, Mbappé, Vinicius y Konaté con su convocatoria

El seleccionador riojano ha hablado alto y claro sobre todos los asuntos que rodean al combinado nacional tras la consecución del Mundial. Y antes que nada, ha hecho una mención para Ceuta y las víctimas de los incendios

Luis de la Fuente habla ya como entrenador campeón del mundo que es. Y lo primero que ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido tras su primera convocatoria tras la consecución del pasado Mundial ha sido acordarse de las víctimas españolas.

"Es muy agradable recibiros de nuevo en esta casa. Pero antes permitidme que le dirija unas palabras a nuestros compatriotas de Ceuta y a toda las víctimas de los incendios que se han producido este verano en España. Para algunos ha sido el verano más feliz de su vida y para otros toda una desgracia. La vida está llena de contrastes. Mis más sincero apoyo y mis ánimos para todos ellos", comenzó el seleccionador nacional.

Posteriormente, se ha pronunciado sobre cada uno de los asuntos que le han preguntado los distintos medios de comunicación.

La renovación de Luis de la Fuente con España

"Es verdad que por parte de la federación y por mi parte estamos deseando continuar, pero será la RFEF quien comunique esa noticia cuando sea así".

El formato de la Nations League

"Se juegan cuatro partidos seguidos y la verdad es que no me gusta. Prefiero el formato anterior. Van a haber cuatro partidos de mucha intensidad, dos de ellos sin apenas descanso. Sobre todo, por la salud de los futbolistas. Más claro el agua".

Las novedades de la lista, Josep Martínez y Roberto Fernández

"Joan García está lesionado y Josep estuvo conmigo en la sub-21 y ya debutó con España. Está haciendo una gran temporada y ya tiene un recorrido importante con nosotros. Y Roberto es su momento, seis goles esta temporada, y encaja perfectamente en el otro perfil de delantero que buscamos".

El Balón de Oro

"Se lo daría a un español. No tengo preferencias por Rodri o Lamine Yamal. Sólo que se lo daría a un español porque han hecho méritos para ese reconocimiento".

Las camisetas de Ceuta de Abde y la diferencia con los jugadores del Real Madrid

"Cada uno es libre de opinar, pero yo hoy me siento más caballa y más ceutí que ayer".

Los olvidados en la lista

"Intentamos cubrir todos los escenarios posibles. Hemos hecho una lista muy equilibrada, tenía que haber continuidad pero eso no significa que vayamos a apostar siempre por ellos porque hay otros jugadores españoles que están llamando a la puerta. Le queremos dar ese reconocimiento y esa oportunidad para que pasen y disfruten de las estancias para intentar quedarse".

El deseo por los entrenadores españoles

"La formación que tenemos los entrenadores españoles es lo que nos da ese reconocimiento. Desde hace tiempo y, luego, con los títulos nos ponemos más en el escaparate. Pero hay insistir en seguir apostando por la formación. Tenemos buenos profesores y luego los entrenadores tienen la capacidad de poner esos conocimientos en la práctica".

El primer once y el debate del lateral derecho

"Lo primero, recordar a Llorente. Respeto a Llorente y agradecimiento por su entrega con nosotros. La tenemos muy bien cubierta la posición de lateral derecho. Están Pedro Porro y Eric García, pero en la sub-21 hay otros que están apretando".

La principal preocupación de Luis de la Fuente

"Lo único que me preocupa es la salud de los futbolistas. Que lleguen bien y pueda contar con ellos. Voy a contar una primicia. Nada más terminar la final, en caliente, un jugador me dijo dos minutos después del pitido final 'míster, ¿y ahora ya que nos queda por ganar?' Y le dije, 'pues el partido del 26 de septiembre contra Inglaterra'. Este equipo no se tiene que parar en seguir siendo los mejores. Lo de ganar el Mundial no nos da para ganar el próximo partido. No tengo duda, ni preocupación en ese sentido".

La falta de homenaje en algunos campos a los campeones del mundo

"Me da pena, es un justo reconocimiento a los jugadores que han ganado un campeonato del mundo. Pero no me preocupa porque allá donde van se les reconoce. A todo el mundo le gusta que le agradezcan su trabajo en su casa, pero si no se puede, pues ya será en otro sitio".

La final del próximo Mundial

"La final se debería jugar en España por muchos motivos. Queda mucho por delante y seguro que la FIFA va a valorar lo bueno que ofrece España en todos los sentidos para celebrar un Mundial. Yo ahora mismo no tengo dudas de que será la final en España".

¿Un gesto con los olvidados del Mundial? (Huijsen, Fermín)

"En la selección no se está de manera gratuita, sino haciendo méritos y esforzándote mucho, porque si no es fácil ingresar en un grupo que es espectacular en todos los sentidos. Es bueno que haya competencia y que ellos sepan que tiene que ofrecer su mejor versión para no verse superados por otros".

¿Repetiremos éxitos?

"En la vida se pierde más que se gana. Vamos a competir igual, sabiendo que somos el principal rival a batir. Será una dificultad más pero a la vez motivarnos más. Ahora será todo mucho más difícil que lo que hemos vivido hasta ahora. Pero estamos preparados para ello".

La inclusión de Huijsen

"Le estamos viendo muy bien, pero en el mundo del fútbol tienes muchos altibajos. El futbolista tiene que entender que la competencia mejora y hay que respetar que en determinados momentos haya compañeros que están mejor. Nuestra competencia como técnico es hacer el mejor equipo posible en cada momento. Dean tiene que pensar que cada día tiene que ser un poquito mejor. Y él sabe que hay mucha competencia en su puesto".

Es la lista más fácil

"Lo primero que haces es ver la salud de los futbolistas. Luego se miran las estadísticas y ver el abanico que tenemos de cubrir todos los escenarios que se pueden dar. Todas son complejas".