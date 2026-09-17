Fermín se cuela en la convocatoria de Luis de la Fuente

Tras perderse el Mundial por una inoportuna lesión, el centrocampista del Barcelona ha vuelto a un excelente nivel con el Barcelona de Flick, lo que le abre las puertas, de nuevo, de la Selección; De la Fuente dará la lista este viernes

El seleccionador español Luis de la Fuente dará este viernes 18 de septiembre su primera convocatoria para la Selección Española, después de que el pasado mes de julio se convirtiera en campeona del mundo ante Argentina en New Jersey. El de Haro dará su lista a través de los perfiles oficiales de la Real Federación Española de Fútbol en torno a las 11:30 horas, atendiendo una hora después a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Será una lista continuista en la que el grueso de la expedición que ganó el Mundial en Estados Unidos mantendrá su presencia, más allá de Marcos Llorente, quien ha anunciado recientemente su retirada de la 'Roja', y algún posible cambio en la delantera, donde Borja Iglesias no tiene asegurada del todo su presencia, tanto por su rol en esta nueva etapa como por haber iniciado la temporada lesionado. No se descarta alguna sorpresa en los planes de Luis de la Fuente, quien cuenta con varios jóvenes en su radar desde antes, incluso, de que la expedición española cruzara el charco con destino al Mundial.

Fermín se cuela en los planes de Luis de la Fuente

El azulgrana Fermín López es uno de esos nombres propios que apuntan a colarse en la nueva lista de Luis de la Fuente. El centrocampista onubense vuelve a mirar hacia la Selección española, una vez que el pasado verano se quedara a última hora fuera de la lista de España para el Mundial 2026 por motico de una inoportuna lesión a final de temporada que le impidió disputar con la Selección la Copa del Mundo que, a la postre, acabaría conquistando el combinado nacional. Un golpe especialmente duro para el azulgrana, que posteriormente llegó a reconoce que vivió "el peor verano" de su carrera y que llegó incluso a no poder ver los primeros partidos de España en el Mundial, donde le habría encantado poder estar.

Ahora, con la 26/27 ya en marcha, Fermín López quiere volver a sentirse importante en los planes de Luis de la Fuente. Su objetivo pasa por recuperar su mejor nivel con el Barcelona y volver a entrar en los planes de una Selección que afronta una nueva etapa después de un verano histórico.

Un Mundial que tuvo que ver desde la televisión

La lesión llegó en el peor momento posible para Fermín, quien había entrado en los planes de Luis de la Fuente durante los meses previos y tenía claras opciones de ser una pieza importante en el centro del campo de España, como en ese mismo momento estaba siendo. Su lesión, sin embargo, lo apartó definitivamente del Mundial 2026.

El propio Fermín explicaría semanas después su sufrimiento por aquella situación. "Los primeros partidos de la selección española en el Mundial no los vi; no podía", confesó en una entrevista con 'Tot Costa'. Sí acabó viajando Fermin a Nueva York, en cambio, para presenciar en directo la final contra Argentina.

Su vuelta a España, de la mano del Barça de Hansi Flick

La respuesta de Fermín para volver a la 'Roja' pasa por el Barcelona de Hansi Flic. Tras superar la lesión, el onubense se ha reincorporado progresivamente al equipo de Hansi Flick, encarando esta temporada con la clara intención de recuperar el peso que había adquirido antes de su lesión.

El propio jugador dejó claro que contempla el nuevo curso como una oportunidad para demostrar de nuevo todo lo que puede aportar. "Ya he demostrado cómo puedo ayudar al Barça y esta próxima temporada tengo que seguir igual", aseguró. Por el momento acumula 390 minutos en seis partidos disputados con el Barça en este inicio de temporada, cinco de LaLiga y uno en Champions. En el campeonato doméstico, además, acumula cuatro goles y dos asistencias, habiendo sido titular en cuatro de ellos, suplente en otro y descansando ante el Racing.