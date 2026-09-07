La primera convocatoria de Luis de la Fuente para la España campeona del mundo: el recambio de Llorente, Borja Iglesias y los jóvenes que aprietan

Luis de la Fuente dará el próximo 18 de septiembre su primera lista tras ganar España el Mundial el pasado verano; una lista en la que el bloque campeón seguirá siendo prácticamente el mismo, más allá del vacío dejado por Llorente, quien se ha retirado de la Selección, y la más que probable baja de Borja Iglesias, con problemas físicos

La Selección Española de Luis de la Fuente volverá a vestirse de corto después de tocar el cielo y proclamarse campeona del mundo el pasado mes de julio, cuando se impuso a Argentina en la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La cita mundialista sin embargo, ya es historia para la Selección, que una vez superada la resaca se prepara para comenzar un nuevo ciclo y volver a competir en la Nations League, ya con la segunda estrella bordada en el pecho.

España disputará las tres primeras jornadas de la Nations League durante un parón de selecciones que será más largo de lo habitual, que en el caso de España irá desde el 21 de septiembre hasta el 3 de octubre, aunque la FIFA tiene marcado hasta el día 6 como última fecha para poder competir. La primera cita de los pupilos de Luis de la Fuente será el día 26 contra Inglaterra en el gran duelo del grupo, un partido que se disputará en el Estadio de Wembley, donde se reeditará la última final de la Eurocopa. La vuelta se jugará el 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano.

Tres días después, la campeona del mundo se estrenará en España. Será el 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán de Sevilla, ante Croacia. Esta primera ventana concluirá para la 'Roja' con el duelo del 3 de octubre en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo ante la República Checa. Fecha para la que los de Luis de la Fuente esperan tener ya encarrilada su situación en el Grupo C, siendo la Nations League es el siguiente gran objetivo de esta selección histórica. Especialmente después de que en la anterior edición cayeran en la final contra Portugal en la tanda de penaltis.

La primera convocatoria de Luis de la Fuente para la España campeona del Mundo

La convocatoria de Luis de la Fuente será una lista especial. Y no sólo porque será la primera en la que España defienda su nueva condición de campeona del mundo. También porque el seleccionador español tendrá que empezar a tomar decisiones pensando ya en un nuevo ciclo que tiene como objetivo inminente la nueva edición de la Nations League, amén de la próxima Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030 en el horizonte.

Lógicamente, el bloque que ganó el Mundial parte con con una clara ventaja para esta nueva convocatoria del técnico riojano, que no por ello dejará de analizar nuevas opciones tanto a corto como a largo plazo, con un nutrido grupo de jóvenes talentos a los que De la Fuente les tiene echado el ojo desde antes, incluso, del pasado Mundial, cuando ya contó con ellos durante los días previos a la cita para completar el grupo.Luis de la Fuente dará su próxima convocatoria el próximo viernes 18 de septiembre, estando convocados los internacionales el lunes 21. Justo 63 días después de que todo el grupo coincidieran juntos celebrando por última vez el Mundial conseguido en Nueva York, contra Argentina.

Marcos Llorente deja un hueco libre en la futura Selección

En la convocatoria del próximo 18 de septiembre, Luis de la Fuente ya cuenta con una novedad confirmada. Y es que la retirada internacional de Marcos Llorente asegurará, como mínimo, un cambio en los planes del seleccionador español. El polivalente futbolista del Atlético de Madrid anunció su decisión el pasado 3 de septiembre, explicando que era una decisión que ya había tomado, incluso, antes de conocer si formaría parte de la lista definitiva para el Mundial que a la postre acabaron ganando.

Llorente podía actuar tanto como lateral derecho, como de centrocampista o interior, por lo que ahora De la Fuente tendrá que decidir si cubre ese puesto con un jugador de características similares o aprovecha para dar una oportunidad a alguno de los futbolistas que vienen por detrás.

Eric García y Marc Pubill como escuderos de Pedro Porro

El lateral derecho de España seguirá siendo propiedad de Pedro Porro, quien rindió a un nivel excepcional durante el Mundial. Luis de la Fuente, por tanto, podría ocupar el vacío dejado por Llorente con Eric García y Marc Pubill, quienes ya formaron parte del grupo que se alzó con el Mundial. Un movimiento que podría dejar un hueco en otro línea, bien en el centro del campo como en la zona ancha. Y es que a De la Fuente le gusta contar con futbolistas que brillen por su polivalencia.

El bloque campeón del Mundial seguirá siendo el mismo

Una cosa está clara para la convocatoria del próximo 18 de septiembre. No habrá ningún tipo de revolución por parte de Luis de la Fuente, quien viene confiando en un bloque desde mucho tiempo atrás. Sin revoluciones a la vista, la columna vertebral del equipo seguirá siendo prácticamente la misma: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Rodri, Pedri, Fabián, Zubimendi, Lamine Yamal, Oyarzabal... Han demostrado tener la confianza absoluta del seleccionador.

Pero ganar el Mundial tampoco garantiza una plaza eterna. Algunos campeones tuvieron un papel secundario durante el torneo y tendrán que competir ahora por mantener su sitio. Caso especial es el de Borja Iglesias, quien todavía no ha debutado esta temporada con el Celta debido a una lesión muscular que sufrió a finales de agosto. Si no llega recuperado al 18 de septiembre, su ausencia se antoja otra de las primeras novedades de la lista.

Los jóvenes ya llaman a la puerta de De la Fuente

La otra gran incógnita de esta primera convocatoria será saber si De la Fuente aprovecha esta primera lsita post-Mundial para empezar a renovar el grupo. El seleccionador español ya dejó claro antes de la Copa del Mundo que tiene muy presente a los jóvenes. Nueve futbolistas trabajaron cerca de la absoluta durante la preparación mundialista sin entrar finalmente en la lista definitiva: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

Gonzalo García y el puesto de Borja de Iglesias

Especialmente relevante es el nombre de Gonzalo García, quien podría convertirse en uno de los nombres que más opciones tiene de poder colarse en esta nueva lista de España. El exdelantero del Real Madrid, ahora en las filas del Fulham de Arbeloa, ya conoce el funcionamiento de la Absoluta, por lo que podría aprovecharse de la situación de Borja Iglesias. Ya se ha estrenado en Inglaterra, sumando dos goles con su nuevo equipo.

Muy pendiente está también Luis de la Fuente a la figura de Carlos Espí, recientemente fichado por el Real Madrid de Mourinho, con el que ya se ha estrenado como goleador. De cuál sea su rendimiento dependerá en gran medida su futuro en la Absoluta de España, para la que el seleccionador ya lo tuvo en la prelista del Mundial, cuando aún era delantero del Levante.

Javi Guerra, Mar Bernal, Jon Martín, Beñat Turrientes...

También habrá que seguir muy de cerca a Javi Guerra, un centrocampista que ya ha tenido la oportunidad de debutar con España y que puede competir por hacerse un hueco en una medular con una competencia enorme y en la que podrían abrirse huecos.

Marc Bernal es otro de los grandes proyectos de futuro. Su juventud juega en su contra para entrar inmediatamente en una lista de 26, pero De la Fuente ya ha demostrado que no tiene reparos en darle responsabilidad a futbolistas jóvenes si considera que están preparados. Eso sí, aún se antoja pronto. También están Jon Martín y Beñat Turrientes, dos jugadores que conocen ya el entorno de la absoluta y que esperan su oportunidad definitiva.

La primera lista de De la Fuente después del Mundial permitirá comprobar quién sigue siendo intocable, quién empieza a perder terreno y quién está preparado para dar el salto. De primeras no serán muchas las novedades en este inicio del nuevo ciclo, en el que España, eso sí, se irá remozando poco a poco en próximas convocatorias.