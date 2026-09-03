Marcos Llorente dice adiós a la selección española: "Era una decisión que la tenía tomada antes del Mundial"

El lateral y jugador del Atlético de Madrid ha decidido poner punto y final a su etapa en el combinado nacional, con quien se ha proclamado campeón del mundo este verano

La misma semana que Messi ha dejado a Argentina, Marcos Llorente ha decidido hacer lo mismo con España. Aunque la envergadura de la retirada de ambos no es la misma, dice adiós otro jugador carismático y que ha sido pieza clave en la historia de la selección de su país.

El futbolista del Atlético de Madrid ha dicho adiós como campeón del mundo y lo ha hecho este jueves “después de mucho tiempo dándole vueltas”, en una decisión “personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, según explicó en un mensaje a través de Instagram.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, explicó.

La carta de despedida de Marcos Llorente:

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.

Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.

Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.

A sus 31 años, el madrileño ha decidido poner punto y final a su etapa como internacional. El futbolista madrileño ha jugado un total de 27 partidos como internacional con España, sin goles y con dos Mundiales disputados, en Catar 2022 cuando fue eliminada en octavos, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando se proclamó campeona del mundo en la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio.

Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique Martínez, ahora en el París Saint-Germain. Su último partido data del pasado 14 de julio de 2026, cuando disputó el tramo final del duelo de las semifinales del Mundial 2026 ante Francia, con Luis de la Fuente como seleccionador.

Se estrenó ante Países Bajos en 2020 con Luis Enrique en el banquillo y, a raíz de ahí, Llorente se convirtió en un habitual de La Roja en el carril derecho. Eso sí, en el último campeonato mundial acabó siendo relegado al banquillo tras las actuaciones de Pedro Porro. Anteriormente, había jugado con la selección en la sub 19 y sub 21.

El Atlético de Madrid reacciona a su retirada

El Atlético de Madrid, su club, ha reaccionado a su retirada de la selección: “Orgullosos de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día”.