Luis de la Fuente, emocionado al hablar del Athletic Club: "Es lo más grande"

El seleccionador de España habló para el podcast 'Athletic Talks' creado por el propio club vasco y demostró su cariño por San Mamés al recordar cuando acudía con sus padres a ver los partidos. "Me acuerdo perfectamente"

Luis de la Fuente puede ser posiblemente uno de los hombres más felices a nivel futbolístico tanto en España como en el resto del mundo. El técnico nacido en la localidad de Haro fue capaz de ganar con España el segundo Mundial de su historia el pasado 19 de julio. Como seleccionador de España, Luis de la Fuente lo ha conseguido prácticamente todo aunque cada vez que tiene oportunidad, se reitera en seguir sumando triunfos y por supuesto, títulos.

Luis de la Fuente tampoco olvida su pasado como jugador, donde militó en el Athletic Club y también en el Sevilla, club en el que también estuvo como entrenador en las categorías inferiores de los de Nervión. En relación a su paso por el Athetic Club, Luis de la Fuente habló para el poscast 'Athletic Talks' que organiza el propio club vasco y que sentó en su última edición al seleccionador de España.

La emoción de Luis de la Fuente con el Athletic Club

Luis de la Fuente, en un set de excepción que tenía como vistas el césped de San Mamés, recordó como con 15 años llegó al Athletic Club: "Con 15 años pude firmar por el club de mis amores. Jugar en el Athletic es lo más grande, increíble. Llegar a jugar en San Mamés es lo más grande como futbolista". El padre de Luis de la Fuente era vizcaíno de nacimiento pero el seleccionador nació en la localidad citada anteriormente de Haro.

Luis de la Fuente tampoco olvida su primera vez en San Mamés como aficionado y acompañado por sus padres, que habitualmente lo llevaban a La Catedral para presenciar partidos del cuadro vasco: "Me acuerdo perfectamente del sitio en el que se sentaban mis padres para ver nuestros partidos en San Mamés. También del primer partido que vi al Athletic en San Mamés. Fue contra el Granada desde la Tribuna Este Alta".

El ídolo de Luis de la Fuente en el Athletic Club

Hablando de ídolos, Luis de la Fuente habló de uno de los técnicos que más huella han dejado en San Mamés y en el Athletic Club. Además Luis de la Fuente tuvo la oportunidad de compartir vestuario con él como jugador: Txetxu Rojo.

Luis de la Fuente en un partido de España

Sobre este ilustre del Athletic, Luis de la Fuente no escondió la emoción: "Pude convivir con él en el primer equipo. ¿Imaginad la emoción que supone estar con alguien así en el vestuario? Txetxu fue como un padre para mí. Me protegió y me cuidó".

La llegada de Luis de la Fuente al Athletic Club

El actual seleccionador de España recordó como Patxi Salinas o Iñaki Sáez tuvieron un papel importante en su desembarco en el Athletic Club: "Los procesos de captación claro que no son como los de ahora. Había ojeadores. Hablaron de mí y tuve que venir a Lezama a hacer una prueba. 11 jugadores de diferentes procedencias jugando un amistoso contra el Pamplona. Piru Gainza dio el visto bueno y luego Iñaki Sáez tuvo una gran trascendencia para mi desarrollo profesional. Isma Urtubi y yo llegamos a la vez, desde el primer día juntos. Compartimos habitación durante mucho tiempo y mantenemos esa amistad. Tuve una relación muy buena con todos, pero es verdad que con De Andrés, con el que viví un tiempo, y Patxi Salinas, fueron un poco especiales".

Por último, con Julen Guerrero o con Yuri como jugador más reciente, Luis de la Fuente realizó un once ideal del Athletic Club con jugadores que han vestido la camiseta de los vascos y sin esconder que se podrían hacer varios: "Podrían hacerse muchas y muy buenas alineaciones. En la portería, Iribar. Luego, Iñaki Sáez, Jesús Garay, Andoni Goikoetxea y Yuri en la defensa. Miguel de Andrés, Fidel Uriarte y Julen Guerrero jugando por dentro, madre mía; y como atacantes pondría a Dani, Telmo Zarra y Txetxu Rojo".