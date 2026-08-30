Los precedentes para analizar desde otra perspectiva el Athletic Club de Edin Terzic

El técnico alemán arrancó la temporada a los mandos de los leones con una derrota contundente por 1-3 ante el Sevilla. Entrenadores como Mendilibar o Berizzo en el siglo XXi, empezaron ganando y no llegaron a concluir la campaña al ser despedidos antes

El Athletic Club de Edin Terzic inició su temporada oficial el pasado mes de agosto con la visita del Sevilla. Los de García Plaza, con una plantilla aún por cerrarse, llegaban como el rival ideal para que el Athletic Club empezase el curso con una victoria que confirmase lo visto en una pretemporada en la que los vascos solo perdieron dos encuentros de ocho.

La historia fue muy diferente, el Sevilla venció por 1-3 y poco ayudó a los de Terzic la tempranera expulsión de Yuri que posteriormente el CTA reconoció que no debió producirse. Teniendo en cuenta el primer año de los diferentes entrenadores al frente del Athletic Club en lo que va de siglo XXI, solo cuatro de 12 técnicos (contando a Terzic y teniendo en cuenta las dos etapas de Ernesto Valverde) arrancaron el curso con triunfo. Por lo que empezar con buen pie en el Athletic Club siendo un recién llegado es menos habitual de lo que parece y siempre que se dio, no fue sinónimo de un buen indicador al final del curso.

El llamativo caso de José Luis Mendilibar

Sin obviar la ilusión que despertó Edin Terzic en pretemporada y teniendo en cuenta que el alemán no tiene aún en plenitud de forma después del Mundial ni a Nico Williams ni Aymeric Laporte. Los aficionados más veteranos del Athletic Club y los que cuenten con mejor memoria recordarán el caso de José Luis Mendilibar.

En la 2005/06, el actual técnico de Olympiakos y con pasado en Eibar o Sevilla, arrancó el curso con un triunfo espectacular por 3-0 y con un marcado valor doble por hacerlo ante la Real Sociedad. La ilusión se desbordó en San Mamés pero esta se fue diluyendo poco a poco y terminó con Mendilibar siendo destituido después de 10 jornadas y con solo un triunfo en el casillero.

El relevo en el banquillo de un Athletic en descenso, lo tomó Javier Clemente, que logró salvar a los vascos de la caída a Segunda división. Curiosamente en la 2006/07, el Athletic arrancó el curso con Sarriugarte y después de empatar ante la Real Sociedad, una derrota ante el Sevilla por 1-3 en la jornada 12 terminó costándole el puesto. En su lugar llegó Mané y firmó la peor clasificación histórica de los leones en Primera división con la decimoséptima plaza.

Berizzo metió al Athletic en descenso, del que lo sacó Gaizka Garitano

Más recientemente, en la 2018/19, el Athletic Club arrancó nuevamente el curso con triunfo en el primer año de un nuevo entrenador. Fue con Eduardo Berizzo y los leones vencieron por 2-1 al Leganés en San Mamés.

El técnico argentino, que después dirigiría al Celta de Vigo, entró en una dinámica que después de 14 jornadas y solo 11 puntos le terminó costando el despido con el Athletic en puestos de descenso. En su lugar llegó Gaizka Garitano, que en una remontada que aún se recuerda en San Mamés, sumó 42 puntos en 24 jornadas y dejó al equipo en la octava posición.

Los números de Heynckes y Garitano en dos campañas grises del Athletic Club

Como apuntábamos al principio, solo cuatro entrenadores han sumado un triunfo en su primer año dirigiendo al Athletic Club y de esos, solo dos terminaron la temporada. Solo dos de ellos terminaron aquella temporada: Jupp Heynckes y Gaizka Garitano. El primero, en una entrevista reciente con Aitor Ocio para ESTADIO Deportivo, fue destacado por la dureza de los entrenamientos y por la especial exigencia a los jóvenes.

El alemán, compatriota de Edin Terzic, tuvo como víctima en el primer partido de su segunda etapa en San Mamés, después de haber dirigido al Athletic entre 1992 y 1994, se enfrentó a la Real Sociedad. En Anoeta, el cuadro rojiblanco venció por 1-3 en el comienzo de la 2001/02 y concluyó el curso en una novena posición que sin ser una decepción, dejó a los vascos fuera de Europa.

Ya en la 2019/20 y después de haber cuajado una gran remontada en la anterior sustituyendo a Berizzo, Gaizka Garitano dirigió la primera jornada de Liga del Athletic Club y se enfrentó a un rival nada sencillo como el Barcelona. Los leones vencieron en San Mamés por la mínima y la ilusión inundó al cuadro vasco aunque al final del campeonato, esta no se reflejó en la clasificación ya que concluyeron en la undécima posición.

El espejo infinito de Ernesto Valverde como ejemplo para Edin Terzic

En ESTADIO Deportivo hemos realizado varias comparativas entre Edin Terzic y sus números en el Dortmund y Ernesto Valverde con el Athletic Club. El técnico alemán podría volver a mirar al espejo del Txingurri. El vasco arrancó la 2003/04 con derrota ante el Barcelona en San Mamés. Este tropiezo no fue sinónimo de una mala temporada ya que al final de las 38 jornadas, el Athletic Club terminó en quinta posición y por tanto, en posiciones europeas.

La competición continental es el objetivo del Athletic Club esta temporada a pesar de que sea el primer curso de Terzic al frente, el listón que dejó el Txingurri. También perdieron en su estreno en Liga con el Athletic Txetxu Rojo en la 2000/01 (2-0 frente al Deportivo de La Coruña) terminando en la duodécima posición y Marcelo Bielsa en la 2011/12 (2-1 ante el Espanyol) concluyendo el curso en la décima plaza.

El optimismo del Athletic Club con Terzic

Por tanto y tras analizar el devenir que tuvieron las primeras campañas de los entrenadores del Athletic Club en el siglo XXI, es sensato que en San Mamés no cunda el pánico con Edin Terzic. El primer resultado de la temporada no marca siempre el camino de la temporada y Ernesto Valverde es el mejor ejemplo.

En su primera experiencia en el presente siglo en el Athletic, empezó perdiendo y los vascos acabaron jugando competición europea. Las diferencias en cuanto a juego entre Ernesto Valverde y Edin Terzic son evidentes pero la sabia afición de San Mamés haría bien en dejar trabajar al alemán y esperar el transcurso de las jornadas para poder juzgar con los suficientes argumentos.