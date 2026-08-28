Terzic asume la responsabilidad tras el tropiezo del Athletic ante el Barcelona: "Tenemos cero puntos"

El técnico alemán lamentó que su equipo perdiera el control tras el descanso y señaló la falta de contundencia en el último tercio como una de las claves de la derrota en el Camp Nou

Edin Terzic no quiso buscar excusas después de la derrota del Athletic Club ante el Barcelona (2-0). El técnico alemán valoró positivamente el inicio de su equipo, pero reconoció que los rojiblancos perdieron el control del encuentro durante la segunda mitad y dejaron de generar el peligro necesario para poner en aprietos a Joan García.

“Jugar aquí no es fácil”, admitió Terzic en la sala de prensa del Spotify Camp Nou. El entrenador del conjunto bilbaíno lamentó especialmente una segunda parte en la que su equipo dejó de tener la iniciativa y terminó encajando el segundo tanto de Fermín López en el tramo final.

Terzic señala el cambio del Athletic tras el descanso

El Athletic fue capaz de competir durante buena parte de la primera mitad. El conjunto vasco planteó una presión intensa y trató de impedir que el Barcelona pudiera instalarse cómodamente en campo contrario.

Sin embargo, para Terzic el partido cambió después del descanso. “En la segunda parte perdimos el control del encuentro”, reconoció el entrenador alemán, que identificó ahí una de las principales razones por las que el Athletic terminó marchándose de Barcelona sin premio.

El equipo rojiblanco había conseguido mantenerse cerca del Barcelona en el marcador y dispuso incluso de una ocasión especialmente peligrosa en la segunda mitad. Oihan Sancet encontró espacio para probar a Joan García desde lejos y su disparo terminó estrellándose contra el poste.

Fue una de esas acciones que, para Terzic, podían haber cambiado el desarrollo del encuentro: “Aun así, al final tuvimos una buena oportunidad, el balón fue al poste y ese era uno de esos momentos en los que podíamos haber abierto el partido”.

Terzic señala un problema ofensivo: "Lo que nos ha faltado ha sido marcar"

La lectura de Terzic sobre la primera mitad fue bastante más positiva. El entrenador alemán consideró que sus futbolistas compitieron de igual a igual ante un Barcelona que terminó imponiendo su superioridad.

La diferencia, según su análisis, estuvo en la capacidad para transformar las situaciones ofensivas en ocasiones realmente claras: “Lo que nos ha faltado ha sido marcar. Desde el principio hemos estado intensos y hemos jugado bien”.

El Athletic consiguió generar algunos problemas a la defensa azulgrana mediante su presión y sus transiciones, pero no encontró la precisión necesaria en los últimos metros: “En las pocas acciones que hemos tenido en la primera parte, cuando pudimos romper la barrera y generar peligro, no fuimos suficientemente clínicos en el último tercio”.

La falta de eficacia terminó siendo especialmente costosa ante un rival que sí aprovechó sus oportunidades. Raphinha abrió el marcador en el minuto 37 después de un extraordinario pase vertical de Pedri y Fermín sentenció en el 82'.

Entre ambos tantos, el Barcelona acumuló ocasiones suficientes para ampliar su ventaja, aunque la actuación de Unai Simón permitió al Athletic mantenerse con vida hasta los últimos minutos.

El Athletic tuvo “momentos” para sacar algo positivo

A pesar del 2-0, Terzic quiso reivindicar el trabajo realizado por sus futbolistas. El entrenador no ocultó que el resultado era negativo, pero consideró que hubo diferentes fases del encuentro en las que el Athletic pudo pensar que tenía opciones de obtener un resultado positivo: “No hemos ganado, eso está claro, pero también hemos tenido momentos en los que sentimos que estábamos cerca de conseguir algo positivo”.

La reflexión del técnico alemán encaja especialmente con el tramo inicial del encuentro. El Athletic salió al Camp Nou sin renunciar a su propuesta y consiguió plantear al Barcelona un partido intenso, de presión y con transiciones rápidas.

La dificultad llegó cuando el conjunto azulgrana empezó a controlar el centro del campo. Pedri asumió el mando, Fermín encontró espacios entre líneas y Raphinha aprovechó su movilidad para atacar la espalda de la defensa. Ahí el Athletic comenzó a perder metros y, sobre todo, capacidad para mantener la posesión lejos de su propia portería.

Terzic asume el mal inicio del Athletic en LaLiga

La situación clasificatoria tampoco pasó inadvertida en la comparecencia de Terzic. La derrota deja al Athletic sin puntos después de sus dos primeros partidos de Liga, un comienzo que obliga al técnico alemán a reaccionar cuanto antes.

Terzic no esquivó su responsabilidad: “Como entrenador soy consciente de que el fútbol es un negocio de resultados. Tenemos cero puntos y soy el responsable de la actuación del equipo”.

La contundencia de sus palabras no escondió, sin embargo, un discurso derrotista. El alemán rechazó dramatizar el arranque y prefirió mirar inmediatamente hacia la siguiente jornada. “Si pudiera cambiar la situación, lo haría, pero el fútbol no funciona así”, afirmó.

Terzic entiende que la única manera de cambiar la dinámica pasa por trabajar y conseguir resultados. Por eso cerró su comparecencia con un mensaje de determinación: “Yo no soy un ganador constante, pero intento serlo constantemente. Mañana me voy a levantar, vamos a trabajar y el domingo tendremos otra oportunidad para ganar”.

El Athletic abandona el Camp Nou con una derrota que deja más dudas en el marcador que en determinados tramos de su juego. Terzic, en cambio, sabe cuál es el problema que no puede prolongarse: el equipo compite, pero necesita transformar sus buenos momentos en goles y recuperar el control de los partidos durante los 90 minutos.