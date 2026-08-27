Barcelona - Athletic, en directo el partido de la jornada 1 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Hansi Flick y Edin Terzic se enfrentan en el Spotify Camp Nou durante la aplazada primera jornada de Primera división

Barcelona - Athletic, en directo el partido de la jornada 1 de LaLigaED

LaLiga EA SPORTS, poco a poco, va volviendo a su cauce establecido, con una jornada intersemanal que sirve para recuperar los encuentros atrasados por el Mundial 2026. Entre los partidos aplazados del inicio de competición, encontramos un FC Barcelona - Athletic Club, que sirve como prueba de fuego para ambos equipos.

Hansi Flick puede estar ante su temporada más ilusionante al frente del conjunto azulgrana. Un equipo que ha sabido reforzarse y llega con varios campeones del Mundo, recibe en su feudo al nuevo proyecto de San Mamés, con Edin Terzic a la cabeza, cuyo inicio ha sido frustrante.

Las estadísticas del FC Barcelona para su jornada 1 de LaLiga

El conjunto catalán debutó en el Martínez Valero frente al Elche, con una goleada por 0-5 que sirvió como gran carta de presentación. En ese encuentro tuvieron sus primeros minutos en LaLiga algunas incorporaciones como Gordon o Adeyemi, mientras que Rodri, el gran fichaje estival, tuvo que esperar.

Ahora, con el capitán de la selección española campeona del Mundo ya recuperado, dentro de su primera convocatoria como culé, la carta de presentación ante su afición llega ante el Athletic, un equipo que, a priori, debería luchar por cotas más altas y que querrá resarcirse de su primer duelo.

Una derrota que atormenta al Athletic Club

Por su parte, Edin Terzic no inició con buen pie su andadura en Bilbao. El técnico alemán, campeón de la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania con el Borussia Dortmund, se presentó ante su afición en San Mamés con una dolorosa derrota ante el Sevilla por 1-3.

En el debut de Liga, el equipo se vio afectado por la expulsión de Yuri en los primeros compases del encuentro, aunque, con un jugador menos, lograron anotar un gol para meterse en el encuentro, dejando buenas señales a pesar del resultado.

Con su segunda prueba por delante, Los Leones visitan al actual campeón de la competición para evitar permanecer lo menos posible en los puestos de descenso.

El historial entre FC Barcelona y Athletic Club

En sus últimos cinco encuentros, parece que los azulgranas le han cogido la medida a los rojiblancos, con cinco victorias consecutivas, donde la mayor llegó el 7 de enero durante las semifinales de la Supercopa de España, donde los catalanes se impusieron por 5-0, anotando cuatro de los goles en la primera mitad.

El último partido si corresponde a LaLiga, donde en la jornada 27 de la pasada temporada, los de Hansi Flick visitaron San Mamés para imponerse por la mínima tras un gol de Lamina Yamal en el minuto 68.

Nuevo proyecto en Bilbao, temporada ilusionante en Barcelona, y una jornada de LaLiga aplazada que nos trae un encuentro que siempre es bonito de ver. El aún en obras Spotify Camp Nou acoge un moralmente importante FC Barcelona - Athletic Club.