Edin Terzic respalda a Nico Williams y Laporte

El técnico del Athletic Club analizó el duelo ante el Barcelona y no dudó en elogiar a Flick, al que preguntó cuando empezó a sonar su nombre para llegar a San Mamés. "Es una excelente persona y un gran entrenador", declaró sobre el alemán

El Athletic Club tratará este próximo jueves de sumar sus tres primeros puntos de la temporada ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. La tarea no parece sencilla pero las 'prisas' por ganar han aumentado después de caer en el arranque liguero ante el Sevilla por 1-3. Este miércoles, en la rueda de prensa previa al choque, además de mostrar su malestar por la 'rectificación' del CTA en torno a la expulsión de Yuri ante el Sevilla, dejó claro que tanto Nico Williams como Laporte están preparados para jugar.

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Nico Williams y Laporte son dos de los tres jugadores del Athletic Club que han representado al club vasco en el último Mundial y que han engrandecido la historia del club proclamándose campeones del mundo. Edin Terzic sabe que aún tienen que ir mejorando su condición. En el caso de Laporte, debutó ante el Sevilla con algunos minutos al igual que sucedió con Nico Williams.

Edin Terzic explica el momento de Nico Williams y Laporte

Edin Terzic demostró que tiene un profundo conocimiento sobre los recursos que tiene, en este caso Nico Williams y calificó de positivo el estado del internacional español: "Ha vuelto del Mundial. Está sin dolor, conozco su historial. Está sonriendo y preparando para jugar, es algo positivo". Seguidamente e incluyendo a otro mundialista como Laporte, apostó el alemán por el gran aporte que tuvieron ante el Sevilla: "Entraron con un gran impacto tanto Nico como Aymeric, que mostró su tranquilidad y Nico funcionó muy bien en el tercio final de las jugadas. Nico lleva dos semanas y medio entrenando. La idea es mejorar su condición para que pueda rendir".

Edin Terzic, satisfecho con el centro del campo del Athletic Club

Terzic también mostró su agrado con el centro del campo del Athletic y además de Canales y Gerenabarrena, hizo extensible sus elogios a otros jugadores: "Han funcionado bien, pero no solo esos dos, en mediocentro tenemos a muchos jugadores con talento, Peio puede jugar de 10, de 9 o de 6, depende del partido, ha jugado junto con Sancet de 10. Tiene campo de mejora y puede actuar de 10 por su potencial. Tanto Oihan como él fueron los que mas tuvieron ocasiones".

Hansi Flick y Edin Terzic en un choque de la Bundesliga

Deberá el Athletic demostrar su mejor versión para superar al Barcelona y Terzic además transmitió sus buenas vibraciones: "Nos hemos preparado bien en la pretemporada y tengo vibraciones positivas de cara al partido de mañana". Aunque el alemán dejó claro que para el nunca será suficiente por su perfeccionismo: "Soy perfeccionista y realista, nunca lo alcanzaremos del todo para mí. Si empezamos bien mañana lo podremos conseguir".

Sobre el técnico del Barcelona, del que se dice que aconsejó a Terzic fichar por el Athletic Club, declaró el alemán que es una "excelente persona y gran entrenador". Cerró su comparecencia Terzic desmarcándose de la polémica que apunta a que el Athletic Club habría retirado las invitaciones de San Mamés a los jugadores, que aún estarían en negociaciones: "Muy contento porque me hayan contratado de técnico, no es una opinión que tenga sobre las entradas. No soy el más indicado parea hablar de estas decisiones".