Nuevo palo para el Athletic Club con la última hora de Beñat Prados

El Athletic visita el Camp Nou con bajas y con otro golpe duro: Beñat Prados vuelve a caer y Edin Terzic afronta su primera salida sin Yuri, sin Egiluz y con varias dudas de última hora

El Athletic Club afronta este jueves el encuentro contra el Barcelona en el Camp Nou. El choque será el primero a domicilio de Edin Terzic, que contará con bajas importantes para visitar al conjunto de Hansi Flick. Una de ellas será la de Beñat Prados, que ha sufrido un nuevo palo en forma de lesión que le dejará, por lo pronto, sin poder viajar a la Ciudad Condal para disputar la jornada de LaLiga EA Sports.

Por el momento, Edin Terzic cuenta con la baja confirmada de Yuri Berchiche, que vio la tarjeta roja en el duelo del pasado sábado ante el Sevilla en San Mamés. Junto al lateral se suma la ausencia de Unai Egiluz, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla. Además, el Athletic Club espera luz verde y confirmar la disponibilidad de jugadores que son duda de última hora, como Andoni Gorosabel, Nico Serrano y Dani Vivian.

Beñat Prados no levanta cabeza en el Athletic Club

Beñat Prados no levanta cabeza en el Athletic Club. El centrocampista sufrió en el pasado mes de septiembre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que lo tuvo apartado durante toda la temporada anterior. Una mala fortuna durante un entrenamiento dejó al jugador sin poder estar disponible para Ernesto Valverde, siendo una dura baja para el técnico a lo largo del curso, descartando una opción para la medular.

Tras ello, Beñat Prados reapareció el pasado 15 de julio en el amistoso contra el Derio, disputando cuarenta y cinco minutos, que fue el primer partido de Edin Terzic al frente del Athletic Club. De esta manera, el centrocampista empezó a coger ritmo teniendo protagonismo ante el Sestao River, Racing de Santander y Atalanta, en el último encuentro de pretemporada. Sin embargo, no fue convocado frente al Sevilla en LaLiga.

La decisión de Edin Terzic con Beñat Prados en el Athletic Club

Edin Terzic dejó fuera a Beñat Prados de la convocatoria para medirse al Sevilla el pasado sábado. Todo parece indicar que fue decisión técnica del entrenador del Athletic Club, que optó en su lugar por dar entrada en el once titular a Gerenbarrena y Peio Canales, que fue la noticia positiva del tropiezo del conjunto vasco. De esta manera, la vuelta del centrocampista de 25 años es toda una incógnita tras la última hora anunciada por el club.

De esta manera, el Athletic Club ha hecho oficial la lesión que ha sufrido Beñat Prados, que le deja fuera de la visita al Barcelona en el Camp Nou este viernes: "El jugador Beñat Prados causará baja en la convocatoria del partido contra el FC Barcelona al padecer una lesión muscular de carácter leve en el recto anterior de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución".

Los posibles partidos de baja de Beñat Prados

El Athletic Club no ha dado información sobre los plazos con el regreso de Beñat Prados, ante la duda que pueda sufrir una recaída. Pese a ello, parece complicado que el centrocampista pueda estar en el partido de este domingo contra el Celta de Vigo, en un nuevo choque complicado para los de Edin Terzic como será la visita a Balaídos. Tras esa jornada, el conjunto vasco recibirá al Atlético de Madrid en San Mamés.

La recuperación de efectivos será clave para Edin Terzic, que no acabó con las mejores sensaciones en su estreno oficial con el Athletic Club. La dura derrota en San Mamés y problemas como la expulsión de Yuri en la primera parte dejaron sin los tres puntos a un equipo que firmó una mala racha en el tramo final de la temporada pasada. Además, Jon Uriarte, presidente de la entidad, ha avisado de una "temporada complicada".

La visita de mañana al Barcelona de Hansi Flick, que ha hablado en rueda de prensa, será importante para conocer el estado físico del Athletic Club, que espera poder despejar las dudas tras cuatro derrotas consecutivas, entre amistosos y el partido oficial ante el Sevilla.