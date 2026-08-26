Fernando Alonso tiene claro quién es el mejor piloto, después de él: "Es un 9.9, el 10 sólo me lo pongo yo"

El asturiano sigue afirmando que no hay ninguno mejor que él, al tiempo que destaca que hay un piloto de la parrilla al que todavía no le ha encontrado ningún punto de debilidad

Veintitrés temporadas en la Fórmula Uno dan para mucho. Al menos, para hablar con cierto criterio. Por eso, cuando a Fernando Alonso le ponen un micrófono por delante en el paddock es como si impartiera una tesis doctoral.

El asturiano está luchando, a día de hoy, por conseguir el mejor broche posible para su carrera. Y lo está haciendo contra viento y marea, confiando ciegamente en las promesas y el trabajo de Aston Martin y soñando con, al menos, esa 33ª victoria de su carrera en el Gran Circo.

Y mientras tanto, imparte cátedra en cada entrevista que concede. En la última, ofrecida por la televisión neerlandesa Viaplay, el ovetense dejó claro quién es el mejor piloto de todos los tiempos y el segundo mejor.

Unas declaraciones que, a buen seguro, habrá escocido un poco al resto. Ni Lewis Hamilton ni Michael Schumacher. Para Fernando no hay otro como Max Verstappen. Eso sí, después de él: "Es el mejor rival al que me he enfrentado en pista, principalmente porque simplemente no tiene puntos débiles. Es un 9,9. Solo tenemos que encontrar esa última décima. Estoy seguro de que tiene alguna debilidad".

Cuestionado por qué le hacía falta al tetracampeón del mundo para conseguir el 10, el español respondió lo siguiente: "Porque el diez sólo me lo pongo yo".

Con tono de broma, pero es lo que piensa realmente como siempre ha dejado claro en el paddock. Durante todos estos años ha batallado con todos los grandes. Nombres como los anteriores y otros de la talla de Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y Jenson Button, pero el bicampeón del mundo siente verdadera admiración por Max. Y no porque fuera una televisión de su país la que tenía enfrente.

Así analiza Fernando Alonso a Verstappen

Profundizando aún más en su elección, Fernando justificó su respuesta de la siguiente manera: "En sus primeros años todavía tenía demasiada energía. Cometía algunos pequeños errores, como entrar demasiado rápido al pitlane. Son cosas que pasan cuando tienes 17, 18 o 19 años".

"Pero después de su segundo o tercer año: no más errores, no más fallos. Simplemente rendir, rendir y rendir. Es excepcional y creo que ha elevado el listón para todos nosotros. Si quieres ganar a Max en pista, simplemente tienes que convertirte en un piloto mejor", finalizó.

Además, no es ningún secreto que ambos guardan una extraordinaria relación profesional, como se puede palpar en cada certamen cuando están juntos.

Fernando Alonso le propone un desafío a Verstappen

Por último, en dicha entrevista, Fernando Alonso ha dejado claro que sigue teniendo grandes retos fuera de la F1. Y, por si fuera poco, ha retado a Verstappen a participar con él en La Sarthe: "Sería un incentivo especial".

En su día, ya se rumoreó con la posibilidad de que el neerlandés acabara firmando con Aston Martin y fuese pareja del asturiano, pero finalmente ha renovado con Red Bull hasta finales de 2030, ampliando en dos temporadas un contrato que anteriormente terminaba en 2028.

Y sobre dicha decisión, Alonso prefiere mantenerse al margen: "Es difícil de comentar. Es su decisión, pero no estoy decepcionado. ¿Por qué tendría que estarlo? Estoy contento por él, contento por Red Bull y contento por el deporte. Probablemente es el mejor del paddock, así que es bueno tenerle en la Fórmula 1".