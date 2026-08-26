Los nervios traicionan a Carlos Alcaraz con Serena Williams y pierden un jugoso premio en el US Open

El español y la estadounidense han sido eliminados en cuartos de final por la pareja formada por Flavio Cobolli y Belinda Bencic

Un regreso soñado. Eso fue lo que vivió ayer Carlos Alcaraz en la pista Arthur Ashe de Nueva York. Cuatro meses después, el murciano reapareció y lo hizo en el dobles mixto del US Open y acompañado de Serena Williams. Casi nada.

El primer partido lo ganaron, el correspondiente a octavos de final y frente a la pareja formada por la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool. En 58 minutos y por 5-3 y 4-1.

Sin embargo, el tenista español, que se mostró completamente recuperado de su lesión de muñeca, confirmó sus nervios a la hora de jugar al lado con la leyenda norteamericana.

Entre los dos ponían sobre la pista 46 títulos de Grand Slam entre individuales y dobles. Solamente en la categoría individual suman 30 "grandes": 23 de la estadounidense y 7 del murciano. Y el de El Palmar lo reconociía: "Me sentía muy nervioso. Todos lo vieron, hice doble falta en el primer punto, estaba muy nervioso. Jugar al lado de Serena, después de cuatro meses fuera, casi se me olvidó cómo uno se siente en la pista, pero duró un par de juegos y luego ella me lo puso fácil. Lo disfruté mucho", afirmó Alcaraz en la breve entrevista a pie de pista tras el partido.

A la estadounidense también se le vio contenta de regresar a dicho certamen: "Siempre es un gran sitio, nunca imaginaría estar de vuelta en este campo, es un gran momento".

Pero el sueño se esfumó rápido

Sin embargo, esos nervios continuarían media hora más tarde cuando se enfrentaron en cuartos de final al italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic, quienes acabaron con la pareja de moda del torneo al doblegarles por 5-4 y 4-1.

Desde primera hora, Alcaraz y Serena Williams desataron la euforia del público de la pista Arthur Ashe de Nueva York cuando saltaron al campo formando un dúo inédito.

Sin embargo, las opciones de avanzar de ronda se redujeron tras perder 7-4 el desempate del primer set. Hasta ese momento, el dúo tuteó a Cobolli y Bencic y tuvo por momentos serias opciones de llevarse el primer set, aún más después de encadenar cuatro puntos seguidos en el desempate y ponerse arriba 4-3.

Pero tras perder la primera manga, Alcaraz y Serena bajaron su nivel competitivo y sufrieron un 4-1 en la segunda, lo que certificó su eliminación.

Serena Williams se despide

Con esta derrota, Serena Williams se despidió del US Open, mientras que Alcaraz regresará a competir en categoría individual en el Abierto de Estados Unidos, del que es vigente campeón y que arranca este domingo.

Todos los asistentes se levantaron, teléfono en mano, para grabar a la pareja, que este martes derrotó a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool.

Separados por 21 años de edad, este encuentro marcó el regreso a las pistas de ambos tenistas tras lidiar con frustrantes lesiones, con el objetivo de llevarse un premio de un millón de dólares. Durante los 58 minutos del partido se oyó en varias ocasiones a los espectadores animar a Serena con frases como "¡Vamos, Serena!" y cada vez que se lucía, un mar de aplausos tomaba el estadio. También sonó, aunque en menor medida, algún "¡Vamos, Carlos!" en alusión a Alcaraz, que ganó el último torneo neoyorquino.

El uniforme de Alcaraz y Serena

Ambos tenistas vistieron en este partido un atuendo morado y negro. La única diferencia era que el atuendo del español tenía unos bordados de color rosa en su camiseta sin mangas y pantalones cortos, un detalle a juego con el mango de la raqueta de Williams, mientras que la tenista estadounidense lucía un bordado blanco a juego con el mango de la raqueta de Alcaraz.

También de color blanco eran la manga de compresión y la muñequera de Alcaraz. El español ha estado lidiando con una tenosinovitis en la muñeca derecha, una lesión en la que se acumula líquido en la vaina que protege el tendón.

Esta dolencia le obligó a tomar un enfoque cauteloso, forzándolo a perderse Roland Garros, Wimbledon y, recientemente, el torneo de Cincinnati.

El dobles mixto le ha servido como una prueba de fuego para determinar si su muñeca ha sanado completamente antes de los partidos al mejor de cinco sets.