Carlos Alcaraz vuelve a lo grande en el US Open junto a la reina Serena Williams

El español y la estadounidense se impusieron en el primer set después de remontar un 1-3 en contra y cerrar la manga en 35 minutos. En la segunda manga, Routliffe y Glasspool vieron como Alcaraz y Williams les superaban con un contundente 3-0 en apenas 16 minutos. Cerraron el encuentro para poner rumbo a cuartos en menos de una hora

Carlos Alcaraz está de vuelta al circuito y lo ha hecho este martes para disputar el dobles mixto en el US Open junto a toda una leyenda del tenis mundial como Serena Williams. Cuatro meses han tenido que pasar para que Carlos Alcaraz se recupere de su maltrecha muñeca derecha en una lesión que ya truncó la carrera de otros tenistas anteriormente.

La vuelta de Carlos Alcaraz a las pistas de tenis no será solo para la disputa del dobles mixto junto a Serena Williams, sino que el murciano conocerá cuál será el camino en el cuadro individual de cara a buscar un US Open del que es el vigente campeón. El primer partido de Carlos Alcaraz está previsto el 31, 31 o 1 de septiembre y además contará con la 'ventaja' de que el número tres de la ATP no tendrá a uno de sus mayores rivales en pista, el italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz vuelve en el US Open con Serena Williams como pareja

Empezó sirviendo Carlos Alcaraz en el duelo de octavos de final en dobles mixtos del US Open que le enfrentó a la pareja formada por la neozelandesa Routliffe y el británico Glasspool. No estuvo afortunado Carlos Alcaraz en este primer servicio ya que sus dos primeros saques se fueron a la red y terminó en doble falta.

Finalmente, después de un juego muy disputado, Carlos Alcaraz y Serena Williams terminaron concediendo un break en el primer servicio del encuentro. Los primeros rivales de Carlos Alcaraz después de lesionarse en el Conde de Godó de Barcelona no dudaron a la hora de confirmar la rotura y colocarse 0-2.

El primer juego de Carlos Alcaraz, servido por Serena Williams

Después de un comienzo algo dubitativo por parte de Carlos Alcaraz y de Serena Williams, la pareja formada por el español y el estadounidense lograron ganar su primer servicio en el saque de la pequeña de las Williams. Este fue el primer juego que Carlos Alcaraz ganaba después de cuatro meses de lesión en su muñeca derecha (133 días después) y con el Arthur Ashe Stadium de Nueva York como escenario.

Carlos Alcaraz y Serena Williams, incómodos en el Arthur Ashe Stadium

A pesar de ese primer juego ganado por la pareja al servicio de Serena Williams, Carlos Alcaraz no se encontró demasiado cómodo sirviendo. El murciano tuvo que pelear junto a Serena para ganar su primer servicio y poner el 3-2 en los primeros 20 minutos del primer set. Es importante recordar que tanto Routliffe como Glasspool fueron número uno de dobles en años anteriores.

Rotura y remontada de confianza para Serena Williams y Carlos Alcaraz

De este mal momento en el quinto, pasaron Carlos Alcaraz y Serena Williams a devolver la rotura de servicio a Routliffe y Glasspool. Con una Serena que se fue encendiendo poco a poco y con un Carlos Alcaraz que estuvo brillante restando con su derecha, se impusieron por 40-15 gracias también a un fallo en la volea de Glasspool.

De esa rotura de servicio llegó inmediatamente después un gran juego al servicio de Serena Williams que terminó colocando el marcador 4-3 a favor de la peculiar pareja de Alcaraz y Serena Williams. En el octavo del primer set, Carlos Alcaraz y Serena Williams cerraron a la perfección la primera manga con un resto del murciano para dar el primer golpe en el US Open.

Carlos Alcaraz y Serena Williams aceleran en el segundo set

Después de ganar cuatro juegos seguidos en el primer set, Carlos Alcaraz y Serena Williams parecían una pareja de 'toda la vida' en esto de los dobles mixtos y sumaron tres juegos consecutivos para firmar un gran parcial de siete a cero. La pareja de Routliffe y Glasspool se vio superada tanto a nivel de juego como a nivel mental, viéndose incapaces de superar a un dúo que les costó compenetrarse pero que terminaron por imponer su calidad tenística. No tardaron demasiado en cerrar el encuentro con el 4-1 en 24 minutos y 59 minutos de partido.

En cuartos de final, Carlos Alcaraz y Serena Williams se medirán a la pareja formada por Bencic (Suiza) y Cobolli (Italia). El duelo se disputará en torno a las 23:00 horas (hora peninsular española) por lo que la oportunidad de volver a ver a Carlos Alcaraz junto a Serena Williams no tardará demasiado en producirse.