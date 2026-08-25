El US Open toma una dolorosa decisión y Rafa Jódar se queda solo

La publicación de las 'wild cards' por parte de los organizadores del certamen ha dejado una gran polémica tras quedarse fuera precisamente uno de los campeones del 'Major' estadounidense. Por otro lado, el tenista madrileño ha visto su camino más allanado tras la baja confirmada de otra de las revelaciones de la temporada

Menos de una semana resta para que dé comienzo el último Grand Slam de la temporada, el US Open. Y los organizadores del mismo andan cruzando los dedos para que no se produzca ni una baja más entre los primeros espadas.

Afortunadamente para ellos, Carlos Alcaraz sí participará, mientras que Jannik Sinner ha decidido no hacerlo al no estar recuperado al cien por cien de su lesión de rodilla.

Así, quedaban por saber las invitaciones, o lo que es lo mismo, las 'wild cards', que el certamen repartiría. Y en este sentido han tenido que tomar una decisión que ha dolido mucho a uno de los que no la han recibido.

Concretamente, a Stam Wawrinka, quien cumple su última temporada en el circuito. Sin duda, era su última oportunidad para despedirse de un torneo que supuso su tercer 'Major' cuando derrotó en la final de 2016 a Novak Djokovic, justo hace una década.

El propio tenista suizo había expresado públicamente su deseo de regresar una última vez a Flushing Meadows. A sus 41 años, el tenista helvético ya había recibido invitaciones para los tres primeros Grand Slams de la temporada, si bien no tenido la misma suerte en tierras estadounidenses.

De esta forma, su último partido en un certamen de esta categoría fue el que disputó en Wimbledon en primera ronda, frente a Matteo Berrettini y donde batalló durante más de cuatro horas de partido, aunque finalmente no pudo lograr la victoria (7,6, 6-7, 6-7 y 6-7).

El entrenador de Wawrinka no ha podido morderse la lengua en redes sociales y ha emitido un post expresando su malestar: “It sure hurts” ("Duele de verdad").

Rafa Jódar se queda solo en su 'Liga' del US Open

Por otro lado, Rafa Jódar se ha quedado como el gran favorito en la liga de jóvenes promesas que intentarán dar la campanada en el Grand Slam estadounidense.

Tras lo demostrado en Cincinnati, el madrileño tiene muchas papeletas de hacer un buen papel en su primer Abierto de Estados Unidos, en el que podría incluso acabar entre los diez primeros del ranking según los resultados que se den.

Y tras confirmarse la última baja, más todavía. Y es que el brasileño João Fonseca, número 26 en el ránking internacional y una de las mayores promesas del tenis mundial, ha anunciado que ha decidido bajarse del cartel ante la necesidad de recuperarse totalmente de una lesión en el abdomen.

Fonseca, que este año avanzó hasta tercera ronda en los abiertos de Roland Garros y Wimbledon, estará ausente en el de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada y que era su prioridad para 2026.

"Tras pasar por exámenes e iniciar el tratamiento en el abdomen, quedó claro para mí y para mi equipo que necesito de más tiempo para recuperarme al 100 % y poder competir en alto nivel", informó el brasileño en un comunicado en sus redes sociales.

El brasileño, que regresó a Río de Janeiro la semana pasada para tratar la lesión, explicó que la decisión no fue fácil debido a la importancia que tiene para él el torneo neoyorquino, cuya fase principal comenzará el domingo 30 de agosto.

"No fue una decisión fácil de tomar, ya que es un torneo muy especial para mí. Seguimos trabajando para poder volver cuanto antes", agregó el tenista, que cumplió 20 años la semana pasada.

La lesión se manifestó durante el Masters 1.000 de Cincinnati, donde Fonseca tuvo que retirarse antes de disputar la tercera ronda. El problema físico se suma a otras molestias que ya le obligaron a perderse varios torneos esta temporada: en enero no disputó Brisbane ni Adelaida por un problema lumbar, en mayo se ausentó de Hamburgo por una dolencia en la muñeca derecha y en junio abandonó el torneo de Eastbourne por molestias en el hombro derecho.

La gran temporada de Fonseca pese a las lesiones

En los Grand Slams, solo cayó en su debut en el Abierto de Australia y alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, donde derrotó al serbio Novak Djokovic, antes de avanzar hasta la tercera ronda en Wimbledon.

El brasileño, que tiene el puesto 24 como mejor clasificación de su carrera, mantiene ahora como objetivo recuperarse para disputar con Brasil la eliminatoria de Copa Davis contra Suiza, prevista del 18 al 20 de septiembre en Río de Janeiro.

Fonseca debutó en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos en 2025 y cayó entonces en segunda ronda.