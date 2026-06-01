La rebelión de los niños en Roland Garros: Rafa Jódar, Joao Fonseca y Jakub Mensik

El Grand Slam parisino ha roto todos los pronósticos. Tendrá un nuevo campeón al término de la presente edición. Es la oportunidad perfecta para que Zverev, por fin, consiga su ansiado 'Major'. Pero para ello deberá superar a una de las estrellas del momento, Rafa Jódar

Pase lo que pase de aquí a que termine el certamen, Roland Garros 2026 será siempre recordado ya como el Grand Slam de los niños: Rafa Jódar, Joao Fonseca y Jakub Mensik. Los tres se han rebelado contra las principales espadas del circuito y ya están los cuartos de final dispuestos a luchar por la corona parisina.

Sin Carlos Alcaraz, lesionado, ni Djokovic, eliminado, el 'Major' francés tendrá un nuevo campeón. Es la oportunidad perfecta para que Alexander Zverev termine con su maldición en estas citas y consiga su ansiado Grand Slam, ese título que aún le falta por colocar en sus vitrinas. El germano, número tres del mundo, es ahora el gran favorito para ganar el torneo. Pero su siguiente rival ya ha demostrado de lo que es capaz: Rafa Jódar.

Roland Garros se llena de 'adolescentes' por quinta vez

Esta es la quinta vez que Roland Garros cuenta con dos jugadores menores de 20 años entre los ocho mejores. Fonseca y Jódar, ambos de 19, han mostrado una madurez y potencia que les ha hecho ganarse el respeto de todos. El primero fue el verdugo de Djokovic, mientras que el segundo ya puso contra las cuerdas a Sinner en Master 1000 de Madrid.

Ambos son ya especialistas en remontadas en cinco mangas. El físico que tienen, les permite, a día de hoy, levantar dos sets en contra, como hizo el brasileño ante el serbio o el madrileño frente a su compatriota Alberto Carreño. Por si fuera poco, Joao se ha cargado también por el camino al noruego Casper Ruud, otro experto en tierra batida.

Uno de los tres tiene garantizado su billete para las semifinales

Sin embargo, las tres grandes promesas del tenis mundial no podrán continuar juntos en semifinales. Y es que Fonseca y Jakub Mensik se medirán en cuartos de final, mientras que Rafa Jódar hará lo propio con Zverev como ya apuntamos anteriormente.

Jakub Mensik, 27 del mundo a sus 20 años, llega a esta nueva cita tras imponerse al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-8(6), 4-6, 2-6 y 6-3.

El camino de Rafa Jódar en Roland Garros

El español, que por primera vez compite entre los mejores, consiguió su victoria 19 sobre arcilla este año, lo que le sitúa como el que más, por delante de Sinner. Lo hizo ante su compatriota Pablo Carreño, que tras ganar los dos primeros sets se resintió de problemas en el hombro y cedió 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en lo que supone la segunda victoria consecutiva en cinco sets de la joven promesa.

Antes, Rafa Jódar se había cargado a Kovacevic (1-6, 0-6 y 4-3), a Duckworth (1-6, 7-6, 4-6 y 5-7) y a Michelsen (6-7, 7-6, 6-4, 3-6 y 3-6).

Ahora, su rival será un Zverev, número 3 del mundo, quien a sus 29 años tiene la mejor oportunidad de su carrera para estrenar su palmarés de Grand Slam. El germano dominó neerlandés Jasper de Jong, 7-6(3), 6-4 y 6-1, rescatado de la fase previa, para alcanzar los cuartos por octava vez en un torneo en el que ha jugado ya cuatro semifinales y una final.