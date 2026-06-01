Rafa Nadal, 39 años: "Durante mucho tiempo lo rechacé para proteger a mi familia"

El tenista balear lleva ya un tiempo alejado de las pistas y centrado en su vida familiar. Acaba de estrenar su miniserie en Netflix, donde la opinión de su mujer Mery Perelló ha sido decisiva para que haya visto la luz

Si por algo se ha caracterizado Rafa Nadal a lo largo de su carrera como profesional ha sido por la discreción con la que siempre ha llevado la fama. Pese a recibir todo tipo de elogios y de ser uno de los tenistas más laureado de todos los tiempos, siempre ha sido muy comedido delante de los medios de comunicación.

O dicho de otro modo, nunca le han gustado del todo los focos y ha tratado de no ser protagonista lejos de una pista de tenis. Sin embargo, ahora que se van a cumplir dos años de su retirada, el tenista balear ha dado luz verde a un documental sobre su vida privada para dar a conocer cómo es el otro Rafa Nadal.

Lo ha grabado con la plataforma de Netflix y tuvo muchas dudas de hacerlo, pero, al final, su familia le animó a hacerlo. Al menos, así lo ha reconocido el ganador de 22 Grand Slams en una entrevista que ha concedido a la revista HOLA: "Durante años lo rechacé porque quería proteger a las personas que están a mi lado, a mi familia y a mi equipo. Me acabaron convenciendo de que era el momento adecuado".

Bajo el título 'RAFA', esta miniserie relata el final de su carrera desde el lado más familiar, con declaraciones de sus seres más queridos, como su esposa Mery Perelló. Ahora ambos están centrados y volcados exclusivamente en sus dos hijos, Rafa Jr, nacido en 2022, y Miquel, que vino al mundo en 2025.

A qué se dedica Rafa Nadal tras su retirada

No es ningún secreto a estas alturas que Rafa Nadal tiene en marcha desde hace tiempos muchos negocios, entre otros, su propia academia de tenis.

Sin embargo, a lo que más tiempo dedica en estos momentos es a disfrutar con los suyos, porque estos han sido siempre el motor de su vida: "He sido siempre una persona que escucha mucho a la gente que tiene alrededor, a mi equipo, a las personas en las que confío desde hace muchos años. Casi nunca he tomado decisiones en solitario".

El balear ha confesado cuál fue el último empujón que recibió para colgar la raqueta: "Cuando llegó el momento de parar, lo esencial fue escuchar a quien realmente me quiere y me dice las cosas con honestidad. Tomo la decisión porque ya no podía dar más y que no había opciones reales de seguir compitiendo al nivel que se exigía".

Cuestionado sobre si ha sido duro dicho adiós, Nadal revela que no, pero por un factor muy importante: "Ha sido una transición dulce porque mi vida siempre ha sido mucho más que el tenis. He disfrutado mucho fuera de la pista y he tenido una vida muy agradable, también a nivel personal. Eso ha ayudado a que la retirada no sea algo traumático, sino un proceso natural".

La paternidad de Rafa Nadal junto a Mery Perelló

Por último, también ha hecho referencia a la vida compartida que lleva con su mujer Mery Perelló. Una historia de amor de las antaño. Comenzaron a salir cuando el mallorquín tenía 19 años y ella 17. Hoy tienen dos niños, Rafa Jr y Miquel, a quienes tratan de mantener alejados de la fama y con la cabeza bien puesta.

"Cuando eres padre tus hijos pasan a ser el centro de tu mundo. Pero no quiero que crezcan admirando al deportista que fue su padre. No tengo gran interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo lo sabrán. Pero no soy yo quien se lo va a contar".

En este sentido, Rafa afirma cuál es el objetivo tanto suyo como de Mery con ellos: "Queremos ser unos padres normal y corriente. Que les eduquemos de la manera correcta, que crezcan bien formados y que sientan que tienen un padre y una madre que les quieren, que están a su lado y que van a apoyarles en lo que necesiten. Lo demás ya llegará".