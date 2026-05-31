La otra cara de la final de la Champions League entre Arsenal y PSG: un muerto, más de 400 detenidos y 57 policías heridos

El triunfo del cuadro parisino desató la locura en numerosas ciudades de Francia, especialmente en París. El titular de interior francés calificó estos incidentes como de "inaceptables"

El PSG de Luis Enrique se coronó este pasado sábado como campeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en una ajustada tanda de penaltis. El encuentro llegó al final del tiempo reglamentario con 1-1 y en la prórroga el electrónico no se movió. Tras los penaltis, el PSG sumó su segunda Champions League ante el Arsenal y en varias ciudades de Francia la alegría se desbordó.

La celebración del PSG, tal y como ocurrió el pasado año con la primera Champions League de los parisinos, fue aprovechada por los más violentos para provocar altercados en diferentes ciudades de Francia. El Gobierno de Francia anunció que durante las celebraciones de la pasada noche en París se produjeron un total de 780 detenciones, 57 policías heridos y un motorista muerto en París.

La celebración de la Champions League le cuesta la vida a una persona en París

Este domingo, la Fiscalía de París anunció que un joven de 24 años que conducía una moto de cross falleció durante el transcurso de las celebraciones del título de Champions League por parte de los aficionados del PSG. En el comunicado de la Fiscalía de París, se apunta a que el joven de 24 años habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de la salida de la autopista de cinrcunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

Los incidentes se extendieron por toda Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó también este domingo de los incidentes, que además de en París, se extendieron por 15 ciudades de la vecina Francia. Un total de las 780 detenciones que se produjeron, 480 de ellas se produjeron en París.

Alguna de las imágenes que dejó la noche de celebraciones en París

Se produjeron altercados y pillajes en unas quince ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios. La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones. Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.

Las celebraciones del PSG en París por la Champions League

Pese a los disturbios e incidentes que terminaron cobrándose la vida de una persona, en París este domingo está previsto que continúen las celebraciones por el título de Champions League conseguido por el club galo. Se espera que este domingo se congreguen 90.000 personas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, dentro de un perímetro de seguridad, con controles de seguridad en la entrada. Está previsto también que el presidente francés, Emmanuel Macron, reciba este domingo a los jugadores del PSG.

El PSG, liderado por Luis Enrique, llegará al Eliseo en torno a las 18:10 (hora local de Francia). El comunicado del Eliseo elogió el trabajo de Luis Enrique, de su cuerpo técnico y del resto de los jugadores: "Destaca el esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique".